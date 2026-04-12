David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Transformarea actorului din Baywatch surprinde fanii

Antena Căutare
David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Actorul din Baywatch a fost surprins sprijinindu-se în bețe, după probleme de sănătate și intervenții chirurgicale recente.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Aprilie 2026, 18:00 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 19:32
Galerie
David Hasselhoff a ajuns de nerecunoscut la vârsta de 73 de ani. Fosta vedetă din Baywatch, care în tinerețe făcea furori în rândul doamnelor și domnișoarelor, a avut o apariție vizibil schimbată în public.

Actorul a părut mai abătut ca niciodată în prima sa apariție după luni întregi în care s-a retras din viața publică din cauza unor probleme de sănătate. Paparazzi l-au surprins în compania soției sale, Hayley Roberts, în timp ce se plimba prin Calabasas, California.

Hasselhoff s-a sprijinit de bețe de trekking pentru a se deplasa, iar la un moment dat soția sa l-a prins de braț pentru a-l ajuta să-și mențină echilibrul. Potrivit publicației Daily Mail, starea de sănătate a actorului este, totuși, în curs de îmbunătățire. Acesta a suferit recent intervenții chirurgicale la genunchi și șold, după ce anterior fusese văzut într-un scaun cu rotile într-un aeroport din Los Angeles.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanții actorului susțin că recuperarea decurge bine, iar această apariție marchează prima dată când Hasselhoff este văzut în public din iulie anul trecut. Deși mobilitatea sa este încă redusă, actorul pare într-o formă mai bună și reușește să se deplaseze cu ajutor minim.

Soția sa, în vârstă de 45 de ani, i-a fost permanent alături. În unele momente, aceasta a fost surprinsă stând în spatele lui și pregătită să intervină pentru a-l susține. Hasselhoff purta un tricou gri deschis și pantaloni de trening închiși la culoare, în timp ce Hayley Roberts a optat pentru un top alb scurt și colanți negri.

În ciuda vârstei și a dificultăților recente, actorul și-a păstrat o siluetă surprinzător de suplă. Cei doi păreau relaxați, plimbându-se într-o zonă naturală, departe de agitația urbană.

Actorul declarase încă din iulie anul trecut că urma să fie operat la genunchi, după ce fusese surprins șchiopătând într-un aeroport din Los Angeles. Ulterior, a fost fotografiat într-un scaun cu rotile, ceea ce a stârnit îngrijorare în rândul fanilor.

La acea vreme, o sursă declara pentru Daily Mail că actorul „trăia cu timp împrumutat”, după ani marcați de excese. Hasselhoff s-a confruntat în trecut cu probleme legate de consumul de alcool, devenite publice în 2007, când a apărut un videoclip filmat de fiica sa, Taylor Ann Hasselhoff. În imagini, actorul părea sub influența alcoolului, iar fiica sa își exprima îngrijorarea față de impactul acestui comportament asupra carierei lui.

După apariția videoclipului, Hasselhoff a declarat că gestul fiicei sale a fost menit să-l ajute să conștientizeze situația și să-și schimbe stilul de viață.

Plimbarea recentă vine la puțin peste un an de la moartea tragică a fostei sale soții, Pamela Bach, care s-a stins din viață în martie 2025, la vârsta de 62 de ani. Cei doi au fost căsătoriți între 1989 și 2006 și au împreună două fiice.

+7
Mai multe fotografii

David Hasselhoff și Pamela Bach s-au cunoscut în anii ’80, pe platourile serialului Knight Rider, iar mai târziu au jucat împreună în Baywatch. După divorț, actorul și-a refăcut viața alături de Hayley Roberts, cu care s-a căsătorit în 2018, în Italia.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x