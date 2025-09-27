Antena Căutare
Home Showbiz Vedete De ce are Regele Charles mâinile atât de umflate. Explicația medicilor pentru „degetele-cârnat”

De ce are Regele Charles mâinile atât de umflate. Explicația medicilor pentru „degetele-cârnat”

Regele Charles a atras din nou atenția fanilor prin aspectul mâinilor și degetelor, vizibil umflate.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 27 Septembrie 2025, 12:30 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 16:47
Galerie
Nu este prima oară când fanii remarcă „degetele-cârnat” ale regelui | Getty Images

În timp ce Regele Charles, în vârstă de 76 de ani, îi primea la Windsor pe președintele american Donald Trump și pe soția acestuia, Melania, în a doua zi a vizitei lor de stat în Marea Britanie, au început să circule numeroase imagini și filmări cu monarhul.

De ce are Regele Charles mâinile atât de umflate

În multe dintre ele – inclusiv într-un clip oficial al Palatului Buckingham, cu discursul său de la banchetul de stat – se observă ceea ce este numit colocvial „degete-cârnat”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cum sănătatea lui Charles rămâne o preocupare constantă în contextul luptei sale cu cancerul, mulți admiratori ai familiei regale s-au întrebat: „De ce sunt mâinile și degetele regelui atât de umflate?”.

Medicul de familie Chun Tang, director medical la Pall Mall Medical din Manchester, a explicat: „Există numeroase motive pentru care cineva poate avea așa-numitele «degete-cârnat»”.

„De multe ori, degetele umflate sunt un simptom al retenției de apă, care poate fi provocată de diverse afecțiuni. Această problemă apare din cauza inflamației și poate fi rezultatul artritei, al unor infecții bacteriene multiple sau chiar al tuberculozei”, a declarat Chun Tang.

Afecțiunea, numită dactilită, poate fi asociată cu edeme – adică retenția de lichide provocată de consumul de sare, schimbările de temperatură sau anumite medicamente.

Charles este conștient de aspectul degetelor sale umflate

Nu este prima oară când fanii remarcă „degetele-cârnat” ale regelui, o poreclă pe seama căreia chiar el a făcut haz.

În documentarul BBC „Charles III: The Coronation Year”, Prințul William și-a tachinat tatăl în timp ce îi aranja roba, spunând: „Într-o zi, nu voi reuși”, iar Charles a râs: „Nu, nu ai degete de cârnat ca ale mele”.

De altfel, mâinile lui mari au fost un detaliu pe care Regina l-a descris într-o scrisoare trimisă profesoarei ei de muzică, imediat după nașterea lui Charles.

Ea scria: „Bebelușul este foarte drăguț și suntem nespus de mândri de el. Are o pereche de mâini interesante pentru un copil. Sunt destul de mari, dar cu degete lungi și fine, complet diferite de ale mele și, cu siguranță, diferite de ale tatălui său. Va fi interesant de văzut ce vor deveni”.

Totuși, Regele nu a dezvăluit niciodată cauza reală a problemei sale.

Citește și: Kate Middleton, în lacrimi la banchetul regal. Ce moment a făcut-o pe Prințesa de Wales să-și trădeze emoțiile

Istoricul medical al Regelui Charles

Regele Charles a suferit în 2008 o intervenție minoră pentru îndepărtarea unei excrescențe necanceroase de pe podul nasului. După operație, a fost văzut purtând un plasture mic, hexagonal, pe partea dreaptă a nasului, la reședința sa din Londra, Clarence House, în luna mai a acelui an.

Clarence House nu a oferit detalii despre ceea ce au descris drept „o procedură chirurgicală minoră”, menționând doar că a fost „o chestiune de rutină și lipsită de gravitate”.

Și alți membri ai familiei regale au trecut prin intervenții similare pentru excrescențe apărute pe față.

Tatăl lui Charles, ducele de Edinburgh, a suferit o procedură minoră în 1996 pentru a elimina o excrescență benignă de pe nas. În ianuarie 2003, Regina a avut, la rândul ei, câteva excrescențe minore – necanceroase – îndepărtate de pe față de către medici.

În 1990, Charles și-a rupt brațul drept după ce a căzut de pe cal în timpul unui meci de polo la Cirencester, relatează Daily Mail.

Regele Charles îmbrăcat cu o haină maro, salutând mulțimea
Regele Charles alături de Regina Camilla, participând la un eveniment
Regele Charles alături de Regina Camilla, participând la un eveniment

Accidentul, petrecut în a doua repriză, a fost descris de un purtător de cuvânt drept „o fractură urâtă, deasupra cotului drept”.

Fotografii rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe: avea părul brunet, ondulat și purta breton. Cum arăta...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere” Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Observatornews.ro Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Paula Seling, pe mâna medicilor. Clipe de coșmar pentru artistă: „Am suferit o operație”
Paula Seling, pe mâna medicilor. Clipe de coșmar pentru artistă: „Am suferit o operație”
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Cum arată Roxana Nemeș la patru zile de când a născut. Artista radiază de fericire
Cum arată Roxana Nemeș la patru zile de când a născut. Artista radiază de fericire
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează visul european: „Dezamăgirea a fost alimentată și de erorile României”
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt Gandul
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x