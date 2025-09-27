De ce are Regele Charles mâinile atât de umflate. Explicația medicilor pentru „degetele-cârnat”

Regele Charles a atras din nou atenția fanilor prin aspectul mâinilor și degetelor, vizibil umflate.

Nu este prima oară când fanii remarcă „degetele-cârnat” ale regelui | Getty Images

În timp ce Regele Charles, în vârstă de 76 de ani, îi primea la Windsor pe președintele american Donald Trump și pe soția acestuia, Melania, în a doua zi a vizitei lor de stat în Marea Britanie, au început să circule numeroase imagini și filmări cu monarhul.

De ce are Regele Charles mâinile atât de umflate

În multe dintre ele – inclusiv într-un clip oficial al Palatului Buckingham, cu discursul său de la banchetul de stat – se observă ceea ce este numit colocvial „degete-cârnat”.

Cum sănătatea lui Charles rămâne o preocupare constantă în contextul luptei sale cu cancerul, mulți admiratori ai familiei regale s-au întrebat: „De ce sunt mâinile și degetele regelui atât de umflate?”.

Medicul de familie Chun Tang, director medical la Pall Mall Medical din Manchester, a explicat: „Există numeroase motive pentru care cineva poate avea așa-numitele «degete-cârnat»”.

„De multe ori, degetele umflate sunt un simptom al retenției de apă, care poate fi provocată de diverse afecțiuni. Această problemă apare din cauza inflamației și poate fi rezultatul artritei, al unor infecții bacteriene multiple sau chiar al tuberculozei”, a declarat Chun Tang.

Afecțiunea, numită dactilită, poate fi asociată cu edeme – adică retenția de lichide provocată de consumul de sare, schimbările de temperatură sau anumite medicamente.

Charles este conștient de aspectul degetelor sale umflate

Nu este prima oară când fanii remarcă „degetele-cârnat” ale regelui, o poreclă pe seama căreia chiar el a făcut haz.

În documentarul BBC „Charles III: The Coronation Year”, Prințul William și-a tachinat tatăl în timp ce îi aranja roba, spunând: „Într-o zi, nu voi reuși”, iar Charles a râs: „Nu, nu ai degete de cârnat ca ale mele”.

De altfel, mâinile lui mari au fost un detaliu pe care Regina l-a descris într-o scrisoare trimisă profesoarei ei de muzică, imediat după nașterea lui Charles.

Ea scria: „Bebelușul este foarte drăguț și suntem nespus de mândri de el. Are o pereche de mâini interesante pentru un copil. Sunt destul de mari, dar cu degete lungi și fine, complet diferite de ale mele și, cu siguranță, diferite de ale tatălui său. Va fi interesant de văzut ce vor deveni”.

Totuși, Regele nu a dezvăluit niciodată cauza reală a problemei sale.

Istoricul medical al Regelui Charles

Regele Charles a suferit în 2008 o intervenție minoră pentru îndepărtarea unei excrescențe necanceroase de pe podul nasului. După operație, a fost văzut purtând un plasture mic, hexagonal, pe partea dreaptă a nasului, la reședința sa din Londra, Clarence House, în luna mai a acelui an.

Clarence House nu a oferit detalii despre ceea ce au descris drept „o procedură chirurgicală minoră”, menționând doar că a fost „o chestiune de rutină și lipsită de gravitate”.

Și alți membri ai familiei regale au trecut prin intervenții similare pentru excrescențe apărute pe față.

Tatăl lui Charles, ducele de Edinburgh, a suferit o procedură minoră în 1996 pentru a elimina o excrescență benignă de pe nas. În ianuarie 2003, Regina a avut, la rândul ei, câteva excrescențe minore – necanceroase – îndepărtate de pe față de către medici.

În 1990, Charles și-a rupt brațul drept după ce a căzut de pe cal în timpul unui meci de polo la Cirencester, relatează Daily Mail.

Accidentul, petrecut în a doua repriză, a fost descris de un purtător de cuvânt drept „o fractură urâtă, deasupra cotului drept”.