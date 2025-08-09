Dean Cain, dezvăluire șocantă. Actorul susține că a fost hărțuit sexual în timp ce juca rolul lui Superman

Dean Cain a făcut marți o afirmație șocantă: actorul a dezvăluit că, în trecut, a fost hărțuit sexual de un executiv din industria divertismentului – o experiență atât de agresivă, încât, dacă ar fi ales să meargă mai departe, ar fi putut intenta un proces care ar fi „doborât recorduri”.

Dean Cain susține că ar fi putut intenta un proces care ar fi „doborât recorduri” | Getty Images

„Totuși, ar fi trebuit să-i dau în judecată. George Clooney a făcut-o și a obținut o despăgubire mare pentru contribuția lui”, a declarat actorul.

Dean Cain, dezvăluire șocantă: „Aș fi putut avea cel mai mare proces de hărțuire sexuală”

Într-un interviu recent pentru Variety, actorul în vârstă de 58 de ani a făcut o dezvăluire șocantă despre experiența trăită pe platourile serialului TV „Lois & Clark”, difuzat între 1993 și 1997.

„Aș fi putut avea cel mai mare proces de hărțuire sexuală din istoria Hollywoodului”, a spus Cain, care a interpretat îndrăgitul personaj în 87 de episoade, pe parcursul celor patru sezoane ale serialului.

Actorul, originar din Mount Clemens, Michigan, și crescut în sudul Californiei, a mărturisit pentru publicație că nu a mai vorbit niciodată cu un jurnalist despre această experiență, pe care a descris-o drept „istorică”.

Cain, cunoscut și pentru aparițiile sale în seriale precum „Las Vegas”, „Clubhouse” sau „Beverly Hills, 90210”, a refuzat să dea nume sau să ofere detalii concrete care să clarifice această dezvăluire șocantă.

„Întotdeauna au existat zvonuri” că în spatele finalului neașteptat al îndrăgitului serial cu supereroi s-ar fi aflat lucruri ascunse, iar, potrivit Variety, există mai multe indicii care sugerează că decizia de a scoate serialul din grilă a fost luată în grabă.

Povestea serialului „Lois & Clark” s-a încheiat cu o scenă tensionată, rămasă nerezolvată la finalul celui de-al patrulea sezon. Cain scrisese deja câteva scenarii și plănuia să regizeze mai multe episoade pentru sezonul cinci, însă proiectul nu s-a mai concretizat.

Actorul american a avut „impulsul” de a intenta un proces

Potrivit publicației, hărțuirea l-a afectat și în plan personal, influențând relația pe care o avea atunci cu Gabrielle Reece, model și jucătoare de volei.

Din distribuția principală a serialului „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” au făcut parte Dean Cain, Teri Hatcher (Lois Lane), K Callan (Martha Kent), Lane Smith (Perry White) și Eddie Jones (Jonathan Kent).

Serialul, în care Cain a jucat rolul principal și care, în ultimii ani, a criticat în mod deschis politica de la Hollywood, a fost nominalizat de cinci ori la Premiile Primetime Emmy în perioada difuzării.

În 1994, serialul a primit nominalizări la categoriile Cea mai bună realizare individuală pentru muzica temei principale și Cea mai bună regie într-un serial dramatic. În 1995, a fost nominalizat pentru Cel mai bun mixaj de sunet și pentru Cea mai bună realizare individuală în costume, iar în 1996 a obținut din nou o nominalizare pentru mixaj de sunet într-un serial dramatic.

Cain a mai spus că a avut impulsul de a intenta un proces și din cauza sentimentului că a fost exploatat financiar, după ce a văzut cifrele generate de „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”.

„Pe atunci nu știam suficient despre drepturile de autor”, a spus Cain. „Cei de la Warner Bros. ascund totul foarte adânc și fac să pară că au pierdut bani. Ceea ce este imposibil”.

„Totuși, ar fi trebuit să-i dau în judecată. George Clooney a făcut-o. A intentat un proces legat de serialul ER și a primit o sumă mare de bani pentru contribuția lui. Mie mi s-a spus să nu o fac, pentru că «nu vrei să muști mâna care te hrănește»”.