Dean Cain, dezvăluire șocantă. Actorul susține că a fost hărțuit sexual în timp ce juca rolul lui Superman

Dean Cain, dezvăluire șocantă: „Aș fi putut avea cel mai mare proces de hărțuire sexuală”
Într-un interviu recent pentru Variety, actorul în vârstă de 58 de ani a făcut o dezvăluire șocantă despre experiența trăită pe platourile serialului TV „Lois & Clark”, difuzat între 1993 și 1997.
„Aș fi putut avea cel mai mare proces de hărțuire sexuală din istoria Hollywoodului”, a spus Cain, care a interpretat îndrăgitul personaj în 87 de episoade, pe parcursul celor patru sezoane ale serialului.
Actorul, originar din Mount Clemens, Michigan, și crescut în sudul Californiei, a mărturisit pentru publicație că nu a mai vorbit niciodată cu un jurnalist despre această experiență, pe care a descris-o drept „istorică”.
Cain, cunoscut și pentru aparițiile sale în seriale precum „Las Vegas”, „Clubhouse” sau „Beverly Hills, 90210”, a refuzat să dea nume sau să ofere detalii concrete care să clarifice această dezvăluire șocantă.
„Întotdeauna au existat zvonuri” că în spatele finalului neașteptat al îndrăgitului serial cu supereroi s-ar fi aflat lucruri ascunse, iar, potrivit Variety, există mai multe indicii care sugerează că decizia de a scoate serialul din grilă a fost luată în grabă.
Povestea serialului „Lois & Clark” s-a încheiat cu o scenă tensionată, rămasă nerezolvată la finalul celui de-al patrulea sezon. Cain scrisese deja câteva scenarii și plănuia să regizeze mai multe episoade pentru sezonul cinci, însă proiectul nu s-a mai concretizat.
Actorul american a avut „impulsul” de a intenta un proces
Potrivit publicației, hărțuirea l-a afectat și în plan personal, influențând relația pe care o avea atunci cu Gabrielle Reece, model și jucătoare de volei.
Din distribuția principală a serialului „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” au făcut parte Dean Cain, Teri Hatcher (Lois Lane), K Callan (Martha Kent), Lane Smith (Perry White) și Eddie Jones (Jonathan Kent).
Serialul, în care Cain a jucat rolul principal și care, în ultimii ani, a criticat în mod deschis politica de la Hollywood, a fost nominalizat de cinci ori la Premiile Primetime Emmy în perioada difuzării.
În 1994, serialul a primit nominalizări la categoriile Cea mai bună realizare individuală pentru muzica temei principale și Cea mai bună regie într-un serial dramatic. În 1995, a fost nominalizat pentru Cel mai bun mixaj de sunet și pentru Cea mai bună realizare individuală în costume, iar în 1996 a obținut din nou o nominalizare pentru mixaj de sunet într-un serial dramatic.
Cain a mai spus că a avut impulsul de a intenta un proces și din cauza sentimentului că a fost exploatat financiar, după ce a văzut cifrele generate de „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”.
„Pe atunci nu știam suficient despre drepturile de autor”, a spus Cain. „Cei de la Warner Bros. ascund totul foarte adânc și fac să pară că au pierdut bani. Ceea ce este imposibil”.
„Totuși, ar fi trebuit să-i dau în judecată. George Clooney a făcut-o. A intentat un proces legat de serialul ER și a primit o sumă mare de bani pentru contribuția lui. Mie mi s-a spus să nu o fac, pentru că «nu vrei să muști mâna care te hrănește»”.Câți bani a făcut Connect-R în 2024 cu firma sa, Rappin On Media. Profit record cu doar doi angajați...