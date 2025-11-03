Antena Căutare
Declarațiile dureroare ale soției lui Helmut Duckadam la aproape 1 an de la moartea fotbalistului. Gestul primarului din Semlac

Pe 2 decembrie se face un an de când celebrul Helmut Duckadam a murit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 12:49 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 14:06
El a murit anul trecut, la vârsta de 66 ani, din cauza mai multor probleme de sănătate | Hepta

Soția marelui fotbalist a făcut recent dezvăluiri dureroase despre pierderea lui Helmut Duckadam. Fotbalistul a lăsat în urmă trei copii și o soție care încă nu poate depăși moartea lui.

La aproape un an de la moartea celebrului sportiv, Alexandra Duckadam vorbește cu durere în suflet despre cel care i-a fost partener, iubit și cel mai bun prieten.

Soția lui Helmut Duckadam, dezvăluiri dureroase la aproape 1 an de la moartea fotbalistului

Anul trecut, pe 2 decembrie, la vârsta de 65 ani, fotbalistul supranumit „Eroul de la Sevilla” s-a stins din viață după ce a suferit mai multe probleme de sănătate.

Alexandra și Helmut au avut o căsnicie minunată și au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste mai bine de 20 de ani. Femeia lăsată acum cu un gol imens în suflet a mărturisit că îi este în continuare foarte greu să își continue viața pentru că îi simte constant lipsa.

”A fost un an cumplit, un an foarte greu și, în continuare, mă lupt și încerc să învăț să trăiesc fără el. După anii petrecuți împreună, categoric, a fost altfel, iar acum efectiv trebuie să învăț să trăiesc fără el. Din păcate, moartea nu ne oferă alternative, trebuie să iei lucrurile așa cum sunt și să mergem mai departe”, a spus soția lui Helmut Duckadam în exclusivitate pentru Spynews.

Pe lângă faptul că se gândește foarte des la soțul ei, Alexandra simte că îl cheamă și în vis pentru că de multe ori a avut ocazia să îl vadă în visele ei și să îi simtă din nou prezența. Ea și fiica lor, Julliane, în vârstă de 17 ani, sunt sfâșiate de durere.

”Îmi apare în vise destul de des, au fost situații în care efectiv l-am simțit lângă noi. L-am visat în diverse situații, dar nu aș putea spune că mi-a transmis un mesaj”, a mai zis ea.

Pentru că în scurt timp se împlinește un an de la decesul celebrului fotbalist, Alexandra, soția sa, a dezvăluit că nu va organiza parastasul așa cum se face în mod tradițional, ci va face o pomenire restrânsă, doar cu familia și prietenii apropiați. Prin urmare, soția sportivului cere intimitate și dorește ca momentele de comemorare care vor avea loc în luna decembrie să se întâmple departe de ochii presei și de lumina reflectoarelor pentru că își dorește să îl plângă în liniște.

”Nu, nu o să facem nimic. Cel mai probabil nu vom face nimic. Le am eu pe ale mele, eu cu mine. O să fim doar noi, familia”, a mai zis Alexandra Duckadam.

În Semlac, acolo unde s-a născut celebrul sportiv, va fi dezvelită în curând statuia sa. Helmut Duckadam este unul dintre portarii români care au intrat în istorie pentru performanțele sale în lumea sportului.

El a murit anul trecut, la vârsta de 66 ani, din cauza mai multor probleme de sănătate. Astăzi, în comuna Semlac se înalță statuia care îl înfățișează pe faimosul sportiv. Lui Helmut Duckadam i se aduce un omagiu prin dezvelirea acestei statui care îl înfățișează ținând în brațe 4 mingi. Sportivul a devenit un simbol al comunității. Statuia a costat aproximativ 80.000 euro și este realizată din bronz.

Vezi aici cum arată statuia celebrului Helmut Duckadam de la Semlac.

„Ceea ce era o zi frumoasă la Semlac, în care obișnuiam să-i spunem «La mulți ani!» eroului nostru, acum s-a transformat într-o rugăciune pentru sufletul său. Pe de altă parte, am avansat cu proiectul nostru privind statuia care să-l reprezinte pe Helmuth Duckadam. Aceasta va avea undeva la 2 metri și 40 de centimetri, poate chiar puțin mai înaltă, și căutăm soluții să o facem din bronz”, explica viceprimarul comunei Semlac, în urmă cu câteva luni, conform Prosport.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
