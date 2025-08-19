Antena Căutare
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate" pe internet

Delia a aprins imaginația fanilor din mediul online cu o serie de imagini „la limită”. Cum s-a fotografiat vedeta în intimitatea proprei case.

Publicat: Marti, 19 August 2025, 15:12 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 16:13
Imagini incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul | Instagram

Delia a aprins imaginația fanilor săi din mediul online cu cea mai recentă postare. Îndrăgita vedetă a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat într-o ipostază în care urmăritorii ei nu au văzut-o prea des.

Imagini incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet

Delia demonstrează din nou spitul liber. În timp ce este cunoscută pentru stilul ei vestimentar nonconformist și recent, a șocat cu o pereche de încălțări, acum a ajuns la polul opus.

Jurata The Ticket a renunțat la majoriatea obiectelor vestimentare și le-a arătat fanilor ce ascunde sun hainele largi. Vedeta se poate mândri cu un trup sculptat, iar efortul depus la alergat sau atunci când urcă pe munte se poate observa cu ochiul liber.

Delia este adepta exprimării libere și nu poate fi încadrată într-un tipar. Aceasta nu ratează nicio ocazia să facă ceea o îi aduce fericire: fie că este vorba despre mâncat, urcat pe munte sau pozat în ipostaze incediare.

De data aceasta, Delia a dus ședința foto la un alt nivel. În cadrul unui pictorial realizat în intimitatea casei sale, artista a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat într-un costum de baie minuscul.

Sutienul nu i-a acoperit complet bustul, iar posteriorul a fost pus în prim-plan. Cum era de așteptat, postarea ei a adunat o mulțime de aprecieri și reacții.

Citește și: Oana Zăvoranu o atacă din nou pe Delia. Replica acidă care i-a șocat pe fani: „Ai 50 de ani...”

„Și totuși unde se duc atâtea amandine și eclere, că arăți foarte bine??!!”, a vrut să afle un urmărtitor. „Pe munte”, a reacționat altcineva imediat.

„Ziceai că te îmbraci larg tocmai pentru că nu-ți place să-ți afișezi corpul ..deci?”, a taxat-o altcineva, însă vedeta nu s-a ferit să răspundă.

„O dată pe an pun și eu un costum de băiță”, a transmis Delia în secțiunea de comentarii.

„Cineva a intrat în telefonul Deliei cred”, a mai ținut să spună un internaut. În timp ce altcineva a adăugat: „Mâna sus care dați zoom”.

Cât a plătit Delia pentru o pereche de încălțăminte intens comentată. Vestimentația ei a stârnit dezbateri ample

Delia nu se oprește din a-i lua prin surprindere atât pe fani, cât și pe cârcotași. Jurata The Ticket, adeptă a unui stil vestimentar nonconformist, a apărut din nou în online cu o ținută care a stârnit multe controverse în rândul internauților, mai ales după ce aceștia au văzut cu ce s-a încălțat.

Recent, artista s-a postat în mediul online cu o nouă ținută ieșită din tipar, determinându-i pe cei care au văzut-o să comenteze atât cu privire la felul în care s-a îmbrăcat, cât și cu privire la dansul pe care l-a pregătit pentru videoclipul cu pricina.

Deși perechea de adidași este una de brand și destul de costisitoare (aproximativ 7 000 de lei), aceasta s-a dovedit a nu fi chiar pe placul internauților, dat fiind că sunt supradimensionați și ies în evidență foarte tare.

„Unde ai găsit asemenea încălțări?”, „Cu ce, Doamne, ești încălțată?”, „Ăștia sunt papucii pe care ți i-a luat mama când erai mică, doar că tu nu ai mai crescut”, „Toate ca toate, dar adidașii sunt bestiali, nici clovnii nu au așa ceva. Eu te admir, sincer, dar ai luat-o puțin razna” sunt doar câteva dintre comentariile celor care nu au rezonat cu apariția Deliei.

Citește și: Delia, imaginile din copilărie care i-au emoționat pe fanii artistei. Cum arăta cântăreața când era mică

Totuși, au fost și fani care au admirat-o și au încurajat-o să fie exact așa cum simte, fără să țină cont de spusele altora. Iată și câteva dintre reacțiile acestora:

„Ador adidașii, o să îmi cumpăr și eu o pereche”, „Simpatice încălțările!”, „Wow, trebuie să recunoaștem că ești diferită, dar în sensul bun!”, „Orice ți-ai pune, Delia, îți stă bine”, „O extravagantă căruia îi stă bine sa fie așa. Unii artiști pe lângă talent au și un dram de nebunie frumoasă din moment ce ne amuză și din moment ce nu dăunează nimănui, e de apreciat, mai sparge din monotonia vieții”.

