Denis Ștefan și soția lui Cristina au sărbătorit 12 ani de căsnicie. Mesajul emoționant pe care „Bebelușa” i l-a transmis soțului

Actorul Denis Ștefan și soția sa, Cristina, au împlinit 12 ani de căsnicie. Fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor a marcat momentul cu o fotografie superbă de familie, alături de un mesaj emoționant.

Au trecut 12 ani de când Cristina, fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor, și actorul Denis Ștefan și-au unit destinele, iar această aniversare i-a găsit mai fericiți ca niciodată. Cei doi s-au căsătorit în anul 2013, iar împreună au două fiice, pe Delia și Dominique, care le seamănă leit.

Denis Ștefan și soția lui își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor și sunt discreți în declarațiile despre relația lor. Pe contul personal de Instagram, Cristina Ștefan a făcut o postare specială cu ocazia împlinirii a 12 ani de căsnicie.

Denis Ștefan și fosta „bebelușă” Cristina au împlinit 12 ani de căsnicie

Denis Ștefan și soția sa, Cristina, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc.

S-au căsătorit când fosta „bebelușă” avea doar 22 de ani și de atunci au construit împreună o familie frumoasă, devenind părinții a două fetițe minunate. Cu ocazia aniversării lor, Cristina Ștefan i-a transmis soțului ei un mesaj plin de iubire și recunoștință.

„12 ani de căsătorie. 12 ani de noi. Pe 20 iulie 2013 am spus DA cu inima deschisă și cu încrederea că omul de lângă mine e cel cu care vreau să construiesc o viață. Și n-am greșit. Din prima clipă, am știut că el e. Am simțit că acolo e locul meu — lângă un bărbat adevărat, care știe să iubească, să protejeze, să fie stâlp. Iar eu am avut curajul să mă arunc cu totul în povestea asta. Am făcut o echipă. Am muncit mult, am trecut prin etape grele, ne-am ținut unul pe altul. Și am crescut o familie frumoasă, care ne dă sens și ne face mândri în fiecare zi. Iar cea mai mare binecuvântare a iubirii noastre sunt fetele noastre, Delia și Dominique — care ne privesc și ne urmează exemplul. Adevărul e că atunci când o femeie are alături bărbatul potrivit, nimic nu pare imposibil. De acolo vine forța, curajul, echilibrul. Și da, iubirea rămâne cea mai frumoasă întâmplare a vieții mele. Suntem aici. Împreună. Cu recunoștință pentru tot ce avem. La mulți ani nouă.”, a scris Cristina Ștefan în mediul online.

Cuplul a primit numeroase mesaje de felicitare din partea fanilor și apropiaților.

De la ce pornesc certurile dintre Denis Ștefan și soția lui, Cristina

Cristina Ștefan a vorbit, la un moment dat, despre relația cu soțul ei. Fosta „bebeușă” a dezvăluit de la ce pornesc micile certuri dintre ea și Denis Ștefan.

„Nu pot să zic că sunt certuri, ci contraziceri. De exemplu, că trebuia astăzi să o las pe Delia, fata cea mare să facă nu știu ce, trebuia să nu-i dai pantaloni, mici chestii, nu neapărat certuri. Nu avem timp să ne certăm. Avem un program strict, cu job, cu copii, ne împărțim activitățile”, a declarat Cristina Ștefan pentru Spynews.

În ciuda programului încărcat, Cristina și Denis Ștefan încearcă să respecte un obicei important pentru ei.

„Ne vedem seara cu toții, e foarte important, avem masa împreună, cina, povestim ce s-a întâmplat peste zi. E foarte important. În rest, în prima parte a zilei suntem foarte mult plecați, nu avem timp real să ne certăm sau să ne contrazicem. Nu e neapărat o regulă, ci o plăcere. Cred că e nevoie să te strângi după o zi plină, să mănânci liniștit, să vorbești, să râzi, să discuți ce ai făcut peste zi. E foarte importantă treaba asta și ne ținem de ea. Cine e întotdeauna în familie acasă”, a adăugat soția lui Denis Ștefan.

Cristina Ștefan a mai dezvăluit că, spre deosebire de soțul său, ea este cea fermă în relația cu fiicele lor.

„Nu există părinte bun sau rău, dar, de cele mai ori, chiar dacă nu par, eu sunt aia mai fermă în relația cu fetele. Denis le face toate poftele, dar ce vrei?! Suntem trei fete în casă și trebuie să ne înțeleagă, dar de cele mai multe ori eu sunt mai fermă cu ele. Tati e tati și mami e mami. Mami trebuie să le educe pe fete, să le ajute să devină femei mișto”, a mai spus fosta „bebelușă” pentru sursa citată.