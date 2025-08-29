Soțul Nadiei Comăneci, dezvăluiri din căsnicie după aproape trei decenii. Ce spune Bart Conner despre „Zeița de la Montreal”

Soțul Nadiei Comăneci a făcut o declarație rară despre „Zeița de la Montreal”. Iată ce a spus despre cea care îi este soție de aproape 30 de ani.

Nadia Comăneci și Bart Conner s-au căsătorit în 1996, la București. S-au cunoscut la Cupa Americii, unde au urcat amândoi pe scenă. Cei doi au un fiu, Dylan, și locuiesc în Statele Unite ale Americii. În ciuda popularității pe care amândoi au câștigats-o de-a lungul timpului, sunt un cuplu discret și rareori fac dezvăluiri din intimitatea familiei.

Ce a dezvăluit Bart Conner despre Nadia Comăneci după aproape 30 de ani de căsnicie

Nadia Comăneci are 63 de ani și o performanță istorică pentru România. Supranumită „Zeița de la Montreal”, ea a fost prima gimnastă care a primit un 10 perfect la Jocurile Olimpice, în 1976, la Montreal. Ea are în palmares 5 medalii olimpice de aur, câștigate la Jocurile Olimpice din 1976 și 1980.

Datorită acestei performanțe, Nadia primește o rentă viageră de 16,635 de lei de la statul român. Ea a fugit din țară pe 27 noiembrie 1989, chiar înainte de Revoluție.

Acum locuiește în Norman, un orășel de lângă Cleveland, capitala statului Ohio. Nadia Comăneci și Bart Conner locuiesc într-o casă de 310 metri pătrați (cu patru dormitoare, patru băi și o piscină), estimată la 400.000 de euro, potrivit Antena Sport, iar averea fostei sportive ar fi estimată la 25 de milioane de dolari. De asemenea, cei doi dețin și o casă de vacanță în California estimată la 2 milioane de dolari.

După aproape trei decenii împreună, Bart Conner pare la fel de îndrăgostit de soția sa ca la început. Acesta a dezvăluit că îl intrigă aerul misterios al Nadiei. Mai mult decât atât, se pare că și oamenii din jur sunt fascinați de modul de a fi al marii gimnaste.

„E foarte complexă. Întotdeauna a fost misterioasă cu mine şi cred că acest lucru mă atrage la ea. Oamenii sunt fascinaţi de fata mea misterioasă din România”, a declarat Bart Conner despre soția sa.