Dieta minune cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Ce a dezvăluit artistul

Artistul Paul Surugiu, cunoscut drept Fuego, a dezvăluit cum a reușit să slăbească rapid.
Fuego, celebrul artist îndrăgit de fani, a dezvăluit că a reușit să slăbească 5 kilograme în 5 zile, spunând că pentru el acesta este un record.
Cum a slăbit Fuego 5 kilograme în 5 zile
Pentru a ajunge atât de repede să scape de cele 5 kilograme în plus, cântărețul a povestit la ce alimente a renunțat și cum a reușit să mănânce corect.
Fuego și-a dorit să scape de câteva kilograme în plus pentru a se simți mai bine în pielea lui și a fi din nou în formă.
„Eu mănânc tot timpul curcan făcut la cuptor sau pe grătar. Mie nu-mi prea place pe grătar, mai mult la cuptor sau fiartă. Când eram copil mama făcea supă de găină și luam carnea și o mâncam goală cu sare. Dar sarea nu este bună pentru tensiune și pentru inimă și pentru cardiaci. Ceea ce e important, mâncați carne, dacă vă place curcan pentru că nu conține colesterol, cu legume verzi. Mâncați când doriți”, a spus Fuego într-un interviu, potrivit Libertatea.
El a reușit să slăbească 5 kilograme într-un timp record, dar a făcut sacrificii destul de mari pentru a reuși, cum ar fi să renunțe la gustările dintre mese.
„Când vă face plăcere, doar mere verzi între mese și o să vedeți cât dați jos în două săptămâni. Cel mai greu e să nu ai frigiderul plin pentru că ajungi seara acasă, te uiți la un film, faci nu știu ce treabă, culmea deschizi frigiderul. Dacă găsești tot felul de bunătăți nu o să ai niciodată voință sau să te abții. Și atunci ce am făcut: am golit frigiderul, mi-am luat brânză cu zero grăsime, la fel iaurt și sana cu 0,2 – 0,3. Și când doresc mănânc o brânză de casă, un morcov, o varză frământată cu mărar și sare”, a mai adăugat vedeta.
Acum cu un fizic de invidiat, artistul este complet transformat, se simte bine în pielea lui și se mândrește cu reușita de a scăpa de kilogramele în plus într-un timp atât de scurt.
