Diletta Leotta este însărcinată! Prezentatoarea TV va deveni mamă pentru a doua oară

Prezentatoarea postului TV DAZN, Diletta Leotta, a anunțat recent că va deveni mamă pentru a doua oară.

Diletta Leotta, prezentatoarea TV, a anunțat recent că este însărcinată pentru a doua oară printr-o postare pe rețelele de socializare. | Profimedia

Diletta Leotta, una dintre cele mai sexy prezentatoare TV, a dezvăluit în urmă cu puțin timp că urmează să devină mamă pentru a doua oară.

Frumoasa moderatoare TV a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare cu ajutorul unei fotografii de familie, alături de partenerul ei și fetița lor. Ea și portarul Loris Karius vor deveni părinți pentru a doua oară.

Diletta Leotta va deveni în curând mamă pentru a doua oară

Fanii prezentatoarei TV de la DAZN au felicitat-o în secțiunea de comentarii și i-au transmis cele mai călduroase urări.

Articolul continuă după reclamă

Imaginea superbă de familie a atras imediat atenția internauților, în special atunci când au văzut că Diletta își expune burtica de gravidă. Ea a anunțat că fiica ei, Aria, va fi în curând surioară mai mare și se bucură de faptul că poate împărtăși această veste minunată chiar în preajma sărbătorilor de iarnă.

Cu un zâmbet larg pe chip și o strălucire în privire, Diletta este foarte fericită că își vede visul cu ochii, acela de a deveni din nou mămică, după ce a simțit bucuria de a o aduce pe lume pe fiica ei, Aria, în urmă cu 2 ani.

Loris Karius, fostul jucător de la Liverpool, se vede că este extrem de încântat de faptul că va deveni din nou tată, fiind recunoscător pentru familia minunată pe care a clădit-o alături de Diletta.

Citește și: Primele declarații ale Dilettei Leotta după speculațiile legate de despărțirea de Can Yaman. Care ar fi fost motivul despărțirii

„De Crăciunul acesta, nu ne-am fi putut cere un cadou mai frumos. Aria devine o soră mai mare, iar inimile noastre sunt gata să ofere dublă dragoste”, a scris Diletta Leotta la descrierea postării sale pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ceea ce face imaginea de familie cu adevărat adorabilă este faptul că Aria, fiica Dilettei și a lui Loris, îi atinge burtica de gravidă a mamei ei, semn că abia așteaptă să afle dacă va avea un frățior sau o surioară.

Complet încântată de ideea că va avea un nou partener de joacă în curând, Aria a pozat zâmbitoare alături de părinții ei, în așteptarea noului membru al familiei.

Diletta și Loris formează un cuplu din 2022, iar în august 2023 Diletta a devenit mamă pentru prima dată, după ce a adus-o pe lume pe Aria, fetița lor. După nașterea fiicei lor, cei doi îndrăgostiți și-au uit destinele într-o ceremonie superbă în iunie 2024, în prezența rudelor și a prietenilor.

La 34 ani, frumoasa prezentatoare TV se poate considera o femeie împlinită, având o carieră de succes și o familie superbă alături de soțul ei.

Citește și: Prima fotografie cu frumosul cuplu. Cine e blonda sexy care l-a cucerit pe Can Yaman