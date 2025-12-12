Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Diletta Leotta este însărcinată! Prezentatoarea TV va deveni mamă pentru a doua oară

Diletta Leotta este însărcinată! Prezentatoarea TV va deveni mamă pentru a doua oară

Prezentatoarea postului TV DAZN, Diletta Leotta, a anunțat recent că va deveni mamă pentru a doua oară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025, 16:03 | Actualizat Vineri, 12 Decembrie 2025, 17:01
Galerie
Diletta Leotta, prezentatoarea TV, a anunțat recent că este însărcinată pentru a doua oară printr-o postare pe rețelele de socializare. | Profimedia

Diletta Leotta, una dintre cele mai sexy prezentatoare TV, a dezvăluit în urmă cu puțin timp că urmează să devină mamă pentru a doua oară.

Frumoasa moderatoare TV a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare cu ajutorul unei fotografii de familie, alături de partenerul ei și fetița lor. Ea și portarul Loris Karius vor deveni părinți pentru a doua oară.

Diletta Leotta va deveni în curând mamă pentru a doua oară

Fanii prezentatoarei TV de la DAZN au felicitat-o în secțiunea de comentarii și i-au transmis cele mai călduroase urări.

Articolul continuă după reclamă

Imaginea superbă de familie a atras imediat atenția internauților, în special atunci când au văzut că Diletta își expune burtica de gravidă. Ea a anunțat că fiica ei, Aria, va fi în curând surioară mai mare și se bucură de faptul că poate împărtăși această veste minunată chiar în preajma sărbătorilor de iarnă.

Cu un zâmbet larg pe chip și o strălucire în privire, Diletta este foarte fericită că își vede visul cu ochii, acela de a deveni din nou mămică, după ce a simțit bucuria de a o aduce pe lume pe fiica ei, Aria, în urmă cu 2 ani.

Loris Karius, fostul jucător de la Liverpool, se vede că este extrem de încântat de faptul că va deveni din nou tată, fiind recunoscător pentru familia minunată pe care a clădit-o alături de Diletta.

Citește și: Primele declarații ale Dilettei Leotta după speculațiile legate de despărțirea de Can Yaman. Care ar fi fost motivul despărțirii

„De Crăciunul acesta, nu ne-am fi putut cere un cadou mai frumos. Aria devine o soră mai mare, iar inimile noastre sunt gata să ofere dublă dragoste”, a scris Diletta Leotta la descrierea postării sale pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ceea ce face imaginea de familie cu adevărat adorabilă este faptul că Aria, fiica Dilettei și a lui Loris, îi atinge burtica de gravidă a mamei ei, semn că abia așteaptă să afle dacă va avea un frățior sau o surioară.

Complet încântată de ideea că va avea un nou partener de joacă în curând, Aria a pozat zâmbitoare alături de părinții ei, în așteptarea noului membru al familiei.

Diletta și Loris formează un cuplu din 2022, iar în august 2023 Diletta a devenit mamă pentru prima dată, după ce a adus-o pe lume pe Aria, fetița lor. După nașterea fiicei lor, cei doi îndrăgostiți și-au uit destinele într-o ceremonie superbă în iunie 2024, în prezența rudelor și a prietenilor.

La 34 ani, frumoasa prezentatoare TV se poate considera o femeie împlinită, având o carieră de succes și o familie superbă alături de soțul ei.

+3
Mai multe fotografii

Citește și: Prima fotografie cu frumosul cuplu. Cine e blonda sexy care l-a cucerit pe Can Yaman

Cât costă un sejur de Crăciun la pensiunea Monicăi Anghel. Prețurile care îi vor atrage pe turiști... Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume...
Înapoi la Homepage
AS.ro Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Observatornews.ro Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri  Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Antena 3 Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
SpyNews Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea colecție...”
Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea...
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs perfect
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs... Catine.ro
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Laura Codruța Kovesi îi apără pe magistrații care au dezvăluit abuzurile din Justiție: în loc de represalii, autoritățile să se concentreze pe fondul problemei
Laura Codruța Kovesi îi apără pe magistrații care au dezvăluit abuzurile din Justiție: în loc de represalii,... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova”
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova” Jurnalul
Andrei Nemțișor în vârstă de 15 ani a obținut AUR ABSOLUT la Olimpiada Balcanică de Matematică
Andrei Nemțișor în vârstă de 15 ani a obținut AUR ABSOLUT la Olimpiada Balcanică de Matematică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri  Observator
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Modele de comunicare în familie
Modele de comunicare în familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x