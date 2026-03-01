Jucăria virală care a dispărut de pe rafturile magazinelor. Cum a ajuns să fie vândută și cu 350 de dolari

Jucăria virală care a dispărut de pe rafturile magazinelor e legată de o poveste emoționantă cu o mică maimuță ce a devenit cunoscută în întreaga lume.

În ultimele săptămâni, un pui de maimuță din Grădina Zoologică Ichikawa, Japonia, a înduioșat o lume întreaga cu povestea sa.

Punch, o maimuță macac de doar 7 luni, a fost abandonat de către mama sa, scrie The Guardian.

Pentru a-i oferi un confort în plus, îngrijitorii i-au oferit o jucărie în formă de urangutan, cumpărată de la IKEA.

După ce povestea lui Punch a devenit virală, jucăria a fost atât de căutată încât a dispărut de pe rafturile magazinelor și a ajuns să fie vândută și cu 350 de dolari pe Internet.

Jucăria virală care a dispărut de pe rafturile magazinelor

IKEA a epuizat stocul jucăriei de pluș Djungelskog, care a devenit virală în urma poveștii lui Punch. Cererea a fost atât de mare încât produsul de 20 de dolari se vinde acum cu peste de 10 ori prețul inițial pe eBay. În România, jucăria de pluș încă e disponibilă, la un preț de 59.90 de lei.

Plușul a devenit, în ultimele săptămâni, un obiect de colecție foarte căutat după ce a jucat un rol important într-o poveste virală despre un pui de maimuță agresat la Grădina Zoologică Ichikawa.

Punch a primit una dintre jucăriile IKEA pentru a fi consolat, după ce atât mama lui, cât și celelalte maimuțe l-au respins.

Fotografiile emoționante cu Punch și plușul au devenit imediat virale la nivel mondial. Ceea ce a dus la epuizarea stocurilor în toate magazinele IKEA din SUA, Japonia și Coreea de Sud.

Potrivit surselor locale, Punch tratează jucăria ca pe mama pe care nu a avut-o niciodată. Doarme cu ea, mănâncă alături de ea și se joacă împreună cu ea.

Atașamentul față de animalul de pluș nu doar că i-a surprins pe angajații grădinii zoologice, dar a și cucerit inimile oamenilor din Japonia și din întreaga lume.

Săptămâna trecută, Petra Fare, președinte al IKEA Japonia, a vizitat Grădina Zoologică Ichikawa City pentru a dona mai multe jucării Djungelskog de rezervă lui Punch, astfel încât să nu rămână niciodată fără un companion de îmbrățișat.

Unele persoane au vrut să profite de pe urma interesului în jucărie. O persoană din Texas a achiziționat 17 plușuri și le revinde acum pe eBay cu 51.99 dolari bucata.

Mulți oameni sunt dispuși să plătească prețul prețul mai mare pentru produs. Un alt urangutan de pluș Djungelskog este listat pe eBay la prețul de 350 de dolari.

Punch a început să fie acceptat de celelalte maimuțe

Mii de turiști au vizitat grădina zoologică pentru a-l vedea pe Punch și jucăria sa de pluș. S-au format cozi lungi în fața țarcului, iar conducerea a declarat că este „ceva ce nu am mai experimentat niciodată”.

Grădina zoologică a declarat că Punch „își aprofundează treptat interacțiunile cu celelalte maimuțe din grup”.

„Are parte zilnic de experiențe variate, cum ar fi să fie toaletat de celelalte maimuțe, să se joace cu ele sau să fie certat, și învață în fiecare zi cum să trăiască într-un grup, ca o maimuță,” susține conducerea grădinii zoologice.

Toaletarea e un comportament de bază în rândul maimuțelor și denotă acceptarea în grup.