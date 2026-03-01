Antena Căutare
Home News Inedit Jucăria virală care a dispărut de pe rafturile magazinelor. Cum a ajuns să fie vândută și cu 350 de dolari

Jucăria virală care a dispărut de pe rafturile magazinelor. Cum a ajuns să fie vândută și cu 350 de dolari

Jucăria virală care a dispărut de pe rafturile magazinelor e legată de o poveste emoționantă cu o mică maimuță ce a devenit cunoscută în întreaga lume.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 01 Martie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 15:07
O jucărie IKEA a devenit rapid virală | Profimedia Images

În ultimele săptămâni, un pui de maimuță din Grădina Zoologică Ichikawa, Japonia, a înduioșat o lume întreaga cu povestea sa.

Punch, o maimuță macac de doar 7 luni, a fost abandonat de către mama sa, scrie The Guardian.

Pentru a-i oferi un confort în plus, îngrijitorii i-au oferit o jucărie în formă de urangutan, cumpărată de la IKEA.

După ce povestea lui Punch a devenit virală, jucăria a fost atât de căutată încât a dispărut de pe rafturile magazinelor și a ajuns să fie vândută și cu 350 de dolari pe Internet.

Articolul continuă după reclamă

Jucăria virală care a dispărut de pe rafturile magazinelor

IKEA a epuizat stocul jucăriei de pluș Djungelskog, care a devenit virală în urma poveștii lui Punch. Cererea a fost atât de mare încât produsul de 20 de dolari se vinde acum cu peste de 10 ori prețul inițial pe eBay. În România, jucăria de pluș încă e disponibilă, la un preț de 59.90 de lei.

Plușul a devenit, în ultimele săptămâni, un obiect de colecție foarte căutat după ce a jucat un rol important într-o poveste virală despre un pui de maimuță agresat la Grădina Zoologică Ichikawa.

Punch a primit una dintre jucăriile IKEA pentru a fi consolat, după ce atât mama lui, cât și celelalte maimuțe l-au respins.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fotografiile emoționante cu Punch și plușul au devenit imediat virale la nivel mondial. Ceea ce a dus la epuizarea stocurilor în toate magazinele IKEA din SUA, Japonia și Coreea de Sud.

Potrivit surselor locale, Punch tratează jucăria ca pe mama pe care nu a avut-o niciodată. Doarme cu ea, mănâncă alături de ea și se joacă împreună cu ea.

Citește și: VIDEO | Momentul frapant când o femeie sare gardul la zoo ca să mângâie un tigru. Ce a urmat

Atașamentul față de animalul de pluș nu doar că i-a surprins pe angajații grădinii zoologice, dar a și cucerit inimile oamenilor din Japonia și din întreaga lume.

Săptămâna trecută, Petra Fare, președinte al IKEA Japonia, a vizitat Grădina Zoologică Ichikawa City pentru a dona mai multe jucării Djungelskog de rezervă lui Punch, astfel încât să nu rămână niciodată fără un companion de îmbrățișat.

Unele persoane au vrut să profite de pe urma interesului în jucărie. O persoană din Texas a achiziționat 17 plușuri și le revinde acum pe eBay cu 51.99 dolari bucata.

Mulți oameni sunt dispuși să plătească prețul prețul mai mare pentru produs. Un alt urangutan de pluș Djungelskog este listat pe eBay la prețul de 350 de dolari.

Punch a început să fie acceptat de celelalte maimuțe

Mii de turiști au vizitat grădina zoologică pentru a-l vedea pe Punch și jucăria sa de pluș. S-au format cozi lungi în fața țarcului, iar conducerea a declarat că este „ceva ce nu am mai experimentat niciodată”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Grădina zoologică a declarat că Punch „își aprofundează treptat interacțiunile cu celelalte maimuțe din grup”.

Citește și: Jucăria pentru copii care e interzisă pe zborurile din Europa. Ce nu trebuie să aduci la bord

„Are parte zilnic de experiențe variate, cum ar fi să fie toaletat de celelalte maimuțe, să se joace cu ele sau să fie certat, și învață în fiecare zi cum să trăiască într-un grup, ca o maimuță,” susține conducerea grădinii zoologice.

Toaletarea e un comportament de bază în rândul maimuțelor și denotă acceptarea în grup.

Cum activezi sau dezactivezi RO-Alert pe telefon. Sfaturi pentru Android și iOS... O femeie a născut un „copil minune” după ce a primit un transplant de uter de la o donatoare moartă. Cum a fost posibil...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Observatornews.ro Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024 Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
Antena 3 Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului" Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
SpyNews Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum activezi sau dezactivezi RO-Alert pe telefon. Sfaturi pentru Android și iOS
Cum activezi sau dezactivezi RO-Alert pe telefon. Sfaturi pentru Android și iOS
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri Catine.ro
O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată în București. Cum ar fi ajuns în curtea unei instituții din Capitală
O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată în București. Cum ar fi ajuns în curtea unei instituții din...
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit... Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare HelloTaste.ro
Români blocați în Dubai.
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Zodii norocoase martie 2026: cine profită de Mercur Cazimi
Zodii norocoase martie 2026: cine profită de Mercur Cazimi Jurnalul
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează din nou un cuplu?
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Calea ferată Cluj-Oradea: promisiuni pentru 2027, realitate la doar 16% pe lotul 3
Calea ferată Cluj-Oradea: promisiuni pentru 2027, realitate la doar 16% pe lotul 3 Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x