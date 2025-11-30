Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS. Cum arată acum Doctorul McSteamy din Anatomia lui Grey

Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS. Cum arată acum Doctorul McSteamy din Anatomia lui Grey

Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS, o boală incurabilă care i-a transformat aspectul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 30 Noiembrie 2025, 08:00 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 15:22
Eric Dane a devenit cunoscut prin rolul din serialul Anatomia lui Grey | Profimedia Images

Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS, scleroză laterală amiotrofică. Actorul a dezvăluit diagnosticul în urmă cu doar câteva luni.

Acum, Dane a apărut într-un episod din Brilliant Minds, în care joacă rolul lui Matthew, pompier și supraviețuitor al atacului 9/11, scrie People.

În serial, personajul lui Dane se confruntă cu un diagnostic de ALS și un mod prin care poate dezvălui adevărul familiei sale.

ALS e o boală neurodegenerativă pentru care momentan nu există tratament.

Articolul continuă după reclamă

Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS

În timpul unei scene emoționale din episod, personajul lui Dane, Matthew, înregistrează un mesaj despre felul în care i s-a schimbat perspectiva atunci când vine vorba de a cere ajutorul. Monologul lui Dane i-ar fi făcut pe membrii distribuției și ai echipei să se ridice în picioare.

„Nu am mai văzut așa ceva în toată cariera mea. Dar practic a primit o ovație în picioare de 10 minute după filmarea acelei scene,” a declarat creatorul Brilliant Minds, Michael Grassi. „Pentru că a fost atât de frumoasă, atât de sinceră și atât de reală.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„În timp ce personajul lui găsește curajul, există mult curaj și în Eric pentru a spune această poveste. Să împărtășești această parte din tine e vulnerabil, dar și foarte important. Și cred că aduce conștientizare și le arată oamenilor că nu sunt singuri,” a adăugat el.

Madchen Amick, colega sa de platou care o interpretează pe soția lui Matthew, a scris și ea un mesaj pe Instagram, în care l-a lăudat pe Dane.

Citește și: Regele Charles, declarație rară despre recuperarea după cancer. Ce le-a spus altor pacienți: „Nu sunt chiar atât de rău”

În mesaj, Amick a declarat că e mândră pentru că a jucat alături de Dane în episod și că a contribuit la creșterea gradului de conștientizare în legătură cu ALS. Aceasta e o boala neurodegenerativă care afectează celulele nervoase ce controlează anumite grupe de mușchi.

„E greu să găsesc cuvintele ca să explic cât de mândră sunt că am făcut parte din călătoria lui Eric Dane de a crește cu curaj gradul de conștientizare pentru ALS,” a scris Amick alături de o fotografie cu ea și Dane din episod. „Mulțumesc pentru acest dar minunat.”

Eric Dane a dezvăluit că a fost diagnosticat cu ALS

Grassi a dezvăluit că întreaga colaborare a început după ce echipa lui Dane a luat legătura în septembrie. El a spus că ideea pentru povestea personajului starului din Anatomia lui Grey a pornit de la „această idee foarte simplă, cum este pentru o familie să navigheze un diagnostic dificil.”

„Nu există un manual. Nu există un ghid. Nu există un mod corect. Nu există un mod greșit, și e foarte greu,” a declarat Grassi. „Așa că am vrut doar să arătăm, mai ales în episodul nostru de Ziua Recunoștinței, cum e ca o familie să treacă prin asta împreună.”

„Cred că în cazul ALS, odată ce te adaptezi, ceva se schimbă din nou, și te adaptezi din nou, apoi iar te adaptezi și iar te adaptezi. Nu este deloc ușor, pentru că mereu faci ceva nou. Așa că acestea sunt lucrurile despre care am vorbit la început și pe care am vrut să le explorăm în acest episod,” a spus Grassi.

Citește și: Eric Dane, actorul din „Grey's Anatomy”, diagnosticat cu o boală incurabilă, la 52 de ani . Anunțul făcut chiar de el

Acesta e primul rol al lui Eric Dane de la dezvăluirea diagnosticului de ALS în interviul pentru PEOPLE din aprilie.

Atunci, actorul a declarat că se simte „norocos… să poată continua să lucreze” și a cerut „intimitate” pentru el și familia lui. El are 2 fiice, Billie, 15 ani, și Georgia, 13 ani, cu Rebecca Gayheart.

De atunci, a încheiat un parteneriat cu organizația de sprijin I AM ALS și campania lor Push for Progress, care urmărește să strângă 1 miliard de dolari pentru cercetare în următorii 3 ani. Ca parte a colaborării, Dane a mers la Washington, D.C., pentru a vorbi cu reprezentantul Frank Pallone despre boală.

Beyonce, acuzată că își editează excesiv pozele. Cum arată vedeta în realitate... Meghan Markle e acuzată că a „furat” o rochie de 1.700 de dolari. Cum ar fi ajuns în posesia ei după o ședință foto...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Motivul pentru care 6.500 de avioane Airbus au rămas la sol provocând haos pe aeroporturi din întreaga lume Motivul pentru care 6.500 de avioane Airbus au rămas la sol provocând haos pe aeroporturi din întreaga lume
Antena 3 Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
SpyNews Cum a reacționat fiica Roxanei Blenche atunci când a aflat că va fi sora mai mare. Celebrul chef se pregătește să fie mamă din nou Cum a reacționat fiica Roxanei Blenche atunci când a aflat că va fi sora mai mare. Celebrul chef se pregătește să fie mamă din nou

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Paris Jackson, desfigurată după anii de abuz de substanțe. Ce dezvăluiri grave a făcut fiica lui Michael Jackson și cum arată acum
Paris Jackson, desfigurată după anii de abuz de substanțe. Ce dezvăluiri grave a făcut fiica lui Michael Jackson...
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul...
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x