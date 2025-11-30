Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS. Cum arată acum Doctorul McSteamy din Anatomia lui Grey

Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS, o boală incurabilă care i-a transformat aspectul.

Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS, scleroză laterală amiotrofică. Actorul a dezvăluit diagnosticul în urmă cu doar câteva luni.

Acum, Dane a apărut într-un episod din Brilliant Minds, în care joacă rolul lui Matthew, pompier și supraviețuitor al atacului 9/11, scrie People.

În serial, personajul lui Dane se confruntă cu un diagnostic de ALS și un mod prin care poate dezvălui adevărul familiei sale.

ALS e o boală neurodegenerativă pentru care momentan nu există tratament.

Articolul continuă după reclamă

Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS

În timpul unei scene emoționale din episod, personajul lui Dane, Matthew, înregistrează un mesaj despre felul în care i s-a schimbat perspectiva atunci când vine vorba de a cere ajutorul. Monologul lui Dane i-ar fi făcut pe membrii distribuției și ai echipei să se ridice în picioare.

„Nu am mai văzut așa ceva în toată cariera mea. Dar practic a primit o ovație în picioare de 10 minute după filmarea acelei scene,” a declarat creatorul Brilliant Minds, Michael Grassi. „Pentru că a fost atât de frumoasă, atât de sinceră și atât de reală.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„În timp ce personajul lui găsește curajul, există mult curaj și în Eric pentru a spune această poveste. Să împărtășești această parte din tine e vulnerabil, dar și foarte important. Și cred că aduce conștientizare și le arată oamenilor că nu sunt singuri,” a adăugat el.

Madchen Amick, colega sa de platou care o interpretează pe soția lui Matthew, a scris și ea un mesaj pe Instagram, în care l-a lăudat pe Dane.

Citește și: Regele Charles, declarație rară despre recuperarea după cancer. Ce le-a spus altor pacienți: „Nu sunt chiar atât de rău”

În mesaj, Amick a declarat că e mândră pentru că a jucat alături de Dane în episod și că a contribuit la creșterea gradului de conștientizare în legătură cu ALS. Aceasta e o boala neurodegenerativă care afectează celulele nervoase ce controlează anumite grupe de mușchi.

„E greu să găsesc cuvintele ca să explic cât de mândră sunt că am făcut parte din călătoria lui Eric Dane de a crește cu curaj gradul de conștientizare pentru ALS,” a scris Amick alături de o fotografie cu ea și Dane din episod. „Mulțumesc pentru acest dar minunat.”

Eric Dane a dezvăluit că a fost diagnosticat cu ALS

Grassi a dezvăluit că întreaga colaborare a început după ce echipa lui Dane a luat legătura în septembrie. El a spus că ideea pentru povestea personajului starului din Anatomia lui Grey a pornit de la „această idee foarte simplă, cum este pentru o familie să navigheze un diagnostic dificil.”

„Nu există un manual. Nu există un ghid. Nu există un mod corect. Nu există un mod greșit, și e foarte greu,” a declarat Grassi. „Așa că am vrut doar să arătăm, mai ales în episodul nostru de Ziua Recunoștinței, cum e ca o familie să treacă prin asta împreună.”

„Cred că în cazul ALS, odată ce te adaptezi, ceva se schimbă din nou, și te adaptezi din nou, apoi iar te adaptezi și iar te adaptezi. Nu este deloc ușor, pentru că mereu faci ceva nou. Așa că acestea sunt lucrurile despre care am vorbit la început și pe care am vrut să le explorăm în acest episod,” a spus Grassi.

Citește și: Eric Dane, actorul din „Grey's Anatomy”, diagnosticat cu o boală incurabilă, la 52 de ani . Anunțul făcut chiar de el

Acesta e primul rol al lui Eric Dane de la dezvăluirea diagnosticului de ALS în interviul pentru PEOPLE din aprilie.

Atunci, actorul a declarat că se simte „norocos… să poată continua să lucreze” și a cerut „intimitate” pentru el și familia lui. El are 2 fiice, Billie, 15 ani, și Georgia, 13 ani, cu Rebecca Gayheart.

De atunci, a încheiat un parteneriat cu organizația de sprijin I AM ALS și campania lor Push for Progress, care urmărește să strângă 1 miliard de dolari pentru cercetare în următorii 3 ani. Ca parte a colaborării, Dane a mers la Washington, D.C., pentru a vorbi cu reprezentantul Frank Pallone despre boală.