Doliu la Hollywood! Actorul James Van Der Beek a murit la vârsta de 48 de ani. Ce s-a întâmplat

James Van Der Beek, celebrul actor din serialul Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 08:47 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 09:53
Celebrul actor s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani.

Actorul suferea de o boală incurabilă care i-a fost fatală. Starul de la Hollywood s-a luptat cu cancerul mai multă vreme și a decedat acum la 48 de ani, lăsând în urmă 6 copii și o soție îndurerată.

James fusese diagnosticat cu cancer intestinal, o boală care l-a măcinat multă vreme.

Actorul James Van Der Beek a murit la vârsta de 48 de ani

Familia sa a postat un mesaj plin de durere pe rețelele de socializare, anunțând trecerea lui în neființă.

„Dragul nostru James David Van Der Beek a murit în această dimineață. El și-a trăit ultimele zile cu credință, curaj și grație”, apare scris în anunțul familiei.

Starul de la Hollywood a fost diagnosticat cu cancer în 2023, dar a dezvăluit public acest diagnostic abia în noiembrie 2024.

Actorul a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa Kimberly Van Der Beek care i-a dăruit șase copii. James Van Der Beek a jucat în numeroase filme și seriale începând din anii ‘90.

Cele mai populare seriale în care a jucat sunt Dawson's Creek și Varsity Blues. Într-un interviu recent pentru Business Insider, actorul a dezvăluit că a trăit multe schimbări legate de intestine, un simptom comun la diagnosticul de cancer. James a decis să nu mai consume cafea pentru a vedea dacă se ameliorează simptomele.

Atunci când a ajuns la analize, James a aflat că are cancer în stadiul 3 care s-a extins spre nodurile limfatice.

Cancerul colorectal se dezvoltă din țesutul modificat al colonului și se poate extinde dacă nu e tratat la timp. Acest tip de cancer este mai frecvent în rândul bărbaților decât în rândul femeilor.

Pentru James Van Der Beek cel mai dureros punct din timpul tratamentului a fost atunci când simțea că își pierde parte din identitate.

„Toate aceste lucruri pe care le iubesc și le foloseam ca să mă definească – tată, soț, sprijin pentru familie – toate acestea mi-au fost luate sau puse pe pauză. Și a trebuit să stau acolo și să mă gândesc cine sunt eu de fapt și am realizat că încă merit iubire”, a povestit regretatul actor.

Pe parcursul tratamentului său, James Van Der Beek a vorbit mai des despre importanța screening-ului și a analizelor făcute la timp.

„Am învățat multe. Dacă aș putea să scap pe cineva să treacă prin așa ceva, ar fi magic”, spunea James.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

