Doliu la Hollywood! Actorul Robert Duvall din filmul "Nașul" a murit la vârsta de 95 de ani

Actorul Robert Duvall din celebrul film „Nașul” a murit la vârsta de 95 de ani.

Robert Duvall s-a stins din viață la reședința lui din Virginia, fiind înconjurat de familie. | Profimedia

Celebrul actor s-a stins din viață în reședința lui din Middleburg, Virginia, duminică, pe 15 februarie, după cum anunță agentul său.

Pe lângă multe alte filme, el a devenit renumit și pentru rolul său din „Apocalypse Now” și a câștigat Oscarul pentru pelicula „Tender Mercies”.

Vestea morții actorului Robert Duvall a adus multă tristețe la Hollywood

El a lăsat în urmă familia îndurerată, împreună cu soția lui Luciana.

„Pentru întreaga lume, el a fost un actor care a câștigat premiul Academiei de Film, un povestitor și un regizor. Pentru mine, el a fost totul. Pasiunea lui pentru munca sa s-a reflectat în iubirea lui pentru personajele sale”, a declarat soția lui care îl plânge acum.

Când a aflat trista veste a morții lui Duvall, Al Pacino i-a adus un omagiu și a declarat că pentru el a fost o onoare să joace alături de un actor de un asemenea calibru.

„A fost un actor înnăscut, conexiunea lui cu actoria, înțelegerea lui și darul incredibil de a juca nu vor fi uitate niciodată. O să îmi fie dor de el”, a spus Al Pacino alături de care a jucat în „Nașul”.

Robert Duvall a devenit cunoscut de-a lungul carierei sale pentru personajele negative pe care le-a construit în timpul carierei sale de 60 de ani.

Celebra lui replică din filmului clasic din 1979, „Apocalypse Now”, „Mereu o să-mi placă mirosul de acid palmitic dimineața” a devenit legendară și este și acum virală.

Regizorul Francis Ford Coppola, cel cu care Duvall a colaborat pentru numeroase filme de succes, a transmis și el un mesaj după ce a aflat vestea dureroasă.

„A fost un actor atât de bun și o parte esențială pentru American Zoetrope încă de la începuturile sale”, a zis Coppola despre compania de producție a lui Duvall.

Numeroși actori de la Hollywood a postat pe rețelele de socializare mesaje și fotografii prin care i-au adus un omagiu celebrului actor care nu va fi uitat niciodată pentru talentul său. El va rămâne în memoria tuturor celor care i-au îndrăgit personajele.

