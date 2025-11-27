Drama neștiută din viața lui Nea Mărin. Cât de tare l-a marcat pierderea primului său copil: „Împreună cu Mioara mea...”

Nea Mărin a trecut printr-o experiență cumplită după ce fiul său și-a pierdut viața la scurt timp de la naștere. Ce spune coregraful despre pierdere și cum se înțelege cu cele două fiice, Larisa și Dana.

Nea Mărin a obișnuit o țară întreagă cu zâmbetul lui larg și molipsitor, însă puțini sunt cei care știu ce durere ascunde de fapt în spatele acestuia.

Prezentatorul TV a trecut printr-o încercare extrem de grea la scurt timp după ce a devenit tată pentru prima oară, deoarece fiul său și-a pierdut viața și a lăsat în urmă cu gol imens despre care și astăzi Nea Mărin vorbește cu multă durere în suflet.

Nea Mărin a avut un fiu care a murit la scurt timp după naștere. Cât de tare l-a marcat experiența dureroasă

Deși este o persoană cât se poate de deschisă și împărtășește cu toată lumea multe povești din viața lui, Nea Mărin intră foarte rar în subiecte sensibile care îi pot întrista pe cei care le află.

Spre exemplu, despre primul copil pe care l-a pierdut la scurt timp de la naștere, prezentatorul TV a vorbit recent și a uimit pe toată lumea.

„Nu am trecut ușor, dar împreună cu Mioara mea am depășit acest moment, iar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu venirea Larisei, care a alinat mult din acea rană” a declarat acesta într-un interviu acordat pentru Revista Viva! atunci când a fost întrebat despre felul în care se raportează la această experiență dureroasă.

Ce spune Nea Mărin despre cele două fiice pe care le iubește nespus

Cât despre fiicele sale, Larisa și Dana, el a povestit că în timp ce una i-a urmat pasiunea pentru dans, celaltă lucrează în domeniul bancar de foarte mulți ani, fiind „partea serioasă și foarte conștiincioasă a familiei”.

Larisa și tatăl ei sunt cei care au înființat prima școală de dans popular din România, ea fiind cea care i-a călcat pe urme celebrului dansator pe care o țară întreagă îl cunoaște și îl îndrăgește.

„În cazul Larisei, așchia a sărit foarte aproape de trunchi! Nu e ușor să lucrăm împreună, dar este extraordinar de productiv, de înălțător pot spune. Sunt foarte mândru de întregul ei palmares, de felul în care a ridicat și conduce această școală, pentru că nu e deloc simplu, mai ales că este prima școală de dans popular din România. Sunt foarte mândru de modul în care s-a conectat și a legat prietenii cu sute de oameni, de faptul că împreună cu ceilalți profesori din școală a creat o rețea de socializare vie, în aceste vremuri în care mai totul se petrece în mediul online” a povestit acesta, potrivit sursei citate anterior.

„Dana este partea serioasă și foarte conștiincioasă a familiei. Ea lucrează în domeniul bancar de zeci de ani și are o funcție de conducere care de cele mai multe ori o consumă, dar când finalizează un proiect și ne povestește, i se luminează chipul” a mai adăugat el.

