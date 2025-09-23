Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA

Elena Băsescu a trecut printr-o transformare greu de imaginat și puțini sunt cei care au recunoaște-o în prezent, după ce s-a îngrășat. Cum arată în prezent fiica fostului președinte.

Elena Băsescu s-a afișat recent având multe kilograme în plus și haine banale, semn că fiica fostului președinte Traian Băsescu nu mai pune atât de mult preț pe aparițiile sale. Bruneta s-a schimbat radical și este greu de recunoscut. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată EBA în prezent.

Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus și haine banale, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA în prezent

Fiica fostului președinte al României s-a născut pe 24 aprilie 1980 și are în prezent vârsta de 45 de ani. A fost europarlamentar român între 2009 și 2014, fotomodel și economist și a deținut inclusiv funcția de secretar general al Organizației de Tineret a Partidului Democrat-Liberal din România. Elena Băsescu a făcut Facultatea de Relații Comerciale Financiar Bancare Interne (la Universitatea Româno-Americană) și Internaționale și a obținut o diploma de master în științe politice, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). În prezent, Elena Băsescu este divorață și are trei copii: pe Sofia Anais, pe Traian și pe Anastasia.

Citește și: Cum arată Maria Băsescu la 74 ani. Soția fostului președinte Traian Băsescu, apariție impecabilă la un eveniment

Articolul continuă după reclamă

În trecut, EBA ne-a obișnuit cu numeroase apariții publice și mondene și nu puține au fost dățile când a ajuns pe prima pagină a tabloidelor. Totuși, în ultimii ani, fiica fostului președinte pare să fi renunțat la aparițiile sale publice.

Recent, cei de la spynews.ro ( vezi poze AICI) au surprins-o în timp ce aceasta se întorcea de la cumpărături. Cu multe kilograme în plus și haine banale, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Aceasta a ales să poarte pantaloni negri și un tricou negru.

După ce și-a luat copiii de la școală, aceasta a oprit mașina în fața casei și cei mici, alături de bonă, înăuntru. Ea a rămas să ia niște pungi din mașină și apoi s-a îndreptat și ea către locuință, fiind pe gânduri sau obosită.

În luna mai a acestui an, EBA a primit o veste nu tocmai bună. Astfel, aceasta a fost suspendată din funcția pe care o deținea în cadrul Federației Ecvestre Române (FER). Inițial, fiica fostului președinte a început să se implice activ în promovarea sportului ecvestru în România, dezvoltând astfel o pasiune pentru echitație, pasiune ce mai târziu s-a transformat într-o activitate serioasă în viața personală. Ulterior, aceasta a devenit membră a Consiliului de Administrație al Federației, fiind responsabilă de marketing și promovare cu accent pe comunicarea online și dezvoltarea imaginii instituției în spațiul digital. Totuși, lucrurile nu au mers tocmai bine și, în luna mai, a fost demisă din funcția pe care o avea.