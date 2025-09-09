Cum arată Maria Băsescu la 74 ani. Soția fostului președinte Traian Băsescu, apariție impecabilă la un eveniment

Maria Băsescu, fosta Primă Doamnă, va împlini în câteva zile vârsta de 74 ani.

Fostul președinte Traian Băsescu și soția lui, Maria Băsescu, au fost de curând prezenți la ziua de naștere a nepoatei lor, Sofia Anais. | Hepta

Maria Băsescu, soția fostului Președinte Traian Băsescu, a fost surprinsă de curând la un eveniment și este neschimbată.

Cum arată acum Maria Băsescu, la 74 ani

Maria Băsescu este la fel de elegantă, așa cum a fost mereu surprinsă pe vremea când era Prima Doamnă și are în continuare aceeași coafură. Fostul ginere, Bogdan Ionescu, a postat recent câteva imagini pe rețelele de socializare în care apare și Maria Băsescu.

Bogdan Ionescu a fost căsătorit cu Elena, fiica lui Traian și a Mariei Băsescu. Chiar dacă au trecut 9 ani de la divorțul lor, fostul Președinte și soția lui au rămas în relații bune cu fostul lor ginere, de vreme ce el este tatăl nepoatei lor, Sofia Anais.

De curând, Elena și Bogdan au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor Sofia Anais, la care au fost invitați și bunicii. Fostul Președinte Traian Băsescu are trei nepoți de la fiica lui Elena, pe Anastasia, Traian Junior și Sofia Anais și un nepot, Radu, de la fiica lui Ioana.

Sofia Anais este nepoata lor cea mare, care a împlinit săptămâna trecută 12 ani, iar bunicii au fost prezenți la petrecere.

Bogdan Ionescu a postat mai multe imagini de la ziua fiicei sale, iar petrecerea s-a ținut în casa părinților săi, acolo unde au fost prezenți și foștii lui socri. Se pare că întreaga familie se reunește des la astfel de ocazii speciale, deși Elena și Bogdan sunt divorțați de mai mulți ani. Ei au păstrat o relație apropiată de dragul fiicei lor, fiind amândoi preocupați de creșterea ei, dar și de dorința ca micuța să își păstreze relația cu ambele perechi de bunici.

Bogdan Ionescu s-a fotografiat alături de soții Băsescu, iar fosta Prima Doamnă are o apariție foarte elegantă. Traian și Maria Băsescu s-au bucurat foarte mult să fie alături de nepoata lor la ziua ei de naștere.

Așa cum era de așteptat, Maria Băsescu a impresionat cu apariția ei, amintindu-ne tuturor de faptul că eleganța și feminitatea au definit-o pe perioada în care a fost Prima Doamnă.

La acea vreme, designerii români o admirau și se bucurau să colaboreze cu ea.

„Despre Doamna Maria Băsescu nu se pot spune decât lucruri care țin de eleganță, de feminitate, de o mare modestie, de o mare educație. Este printre puținele doamne ale lumii care s-au remarcat printr-o atitudine superbă, respectând cu strictețe niște reguli vestimentare, fiind una dintre cele mai discrete apariții. Aparițiile sale au fost mereu extrem de calculate, extrem de frumoase, efectiv îți dădea acea senzație că plutește”, a declarat Cătălin Botezatu în urmă cu mai mulți ani, potrivit Viva.

În ultimii ani, Maria Băsescu s-a retras din viața publică și duce o viață liniștită alături de soțul ei, departe de lumina reflectoarelor.

