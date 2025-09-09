Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată Maria Băsescu la 74 ani. Soția fostului președinte Traian Băsescu, apariție impecabilă la un eveniment

Cum arată Maria Băsescu la 74 ani. Soția fostului președinte Traian Băsescu, apariție impecabilă la un eveniment

Maria Băsescu, fosta Primă Doamnă, va împlini în câteva zile vârsta de 74 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 11:07 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 11:45
Galerie
Fostul președinte Traian Băsescu și soția lui, Maria Băsescu, au fost de curând prezenți la ziua de naștere a nepoatei lor, Sofia Anais. | Hepta

Maria Băsescu, soția fostului Președinte Traian Băsescu, a fost surprinsă de curând la un eveniment și este neschimbată.

Cum arată acum Maria Băsescu, la 74 ani

Maria Băsescu este la fel de elegantă, așa cum a fost mereu surprinsă pe vremea când era Prima Doamnă și are în continuare aceeași coafură. Fostul ginere, Bogdan Ionescu, a postat recent câteva imagini pe rețelele de socializare în care apare și Maria Băsescu.

Citește și: Fostul președinte Traian Băsescu a fost operat pe inimă la o clinică din Paris. Care a fost motivul intervenției

Articolul continuă după reclamă

Bogdan Ionescu a fost căsătorit cu Elena, fiica lui Traian și a Mariei Băsescu. Chiar dacă au trecut 9 ani de la divorțul lor, fostul Președinte și soția lui au rămas în relații bune cu fostul lor ginere, de vreme ce el este tatăl nepoatei lor, Sofia Anais.

De curând, Elena și Bogdan au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor Sofia Anais, la care au fost invitați și bunicii. Fostul Președinte Traian Băsescu are trei nepoți de la fiica lui Elena, pe Anastasia, Traian Junior și Sofia Anais și un nepot, Radu, de la fiica lui Ioana.

Sofia Anais este nepoata lor cea mare, care a împlinit săptămâna trecută 12 ani, iar bunicii au fost prezenți la petrecere.

Bogdan Ionescu a postat mai multe imagini de la ziua fiicei sale, iar petrecerea s-a ținut în casa părinților săi, acolo unde au fost prezenți și foștii lui socri. Se pare că întreaga familie se reunește des la astfel de ocazii speciale, deși Elena și Bogdan sunt divorțați de mai mulți ani. Ei au păstrat o relație apropiată de dragul fiicei lor, fiind amândoi preocupați de creșterea ei, dar și de dorința ca micuța să își păstreze relația cu ambele perechi de bunici.

Citește și: Elena Băsescu a fost suspendată de Federaţia Ecvestră Română. Ce job avea în cadrul organizației sportive

Bogdan Ionescu s-a fotografiat alături de soții Băsescu, iar fosta Prima Doamnă are o apariție foarte elegantă. Traian și Maria Băsescu s-au bucurat foarte mult să fie alături de nepoata lor la ziua ei de naștere.

Așa cum era de așteptat, Maria Băsescu a impresionat cu apariția ei, amintindu-ne tuturor de faptul că eleganța și feminitatea au definit-o pe perioada în care a fost Prima Doamnă.

La acea vreme, designerii români o admirau și se bucurau să colaboreze cu ea.

„Despre Doamna Maria Băsescu nu se pot spune decât lucruri care țin de eleganță, de feminitate, de o mare modestie, de o mare educație. Este printre puținele doamne ale lumii care s-au remarcat printr-o atitudine superbă, respectând cu strictețe niște reguli vestimentare, fiind una dintre cele mai discrete apariții. Aparițiile sale au fost mereu extrem de calculate, extrem de frumoase, efectiv îți dădea acea senzație că plutește”, a declarat Cătălin Botezatu în urmă cu mai mulți ani, potrivit Viva.

În ultimii ani, Maria Băsescu s-a retras din viața publică și duce o viață liniștită alături de soțul ei, departe de lumina reflectoarelor.

colaj maria si traian basescu
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte

Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante... Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit. Femeia nu a mai apucat să își strângă nepoții în brațe...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Observatornews.ro Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andreea Crăciun, despre experiența trăită pe Insula Iubirii. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andreea Crăciun, despre experiența trăită pe Insula Iubirii. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală Marti, 09.09.2025, 09:00
Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă! Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă! Luni, 08.09.2025, 23:46 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50 Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00
Mai multe
Citește și
Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante
Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini...
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor Catine.ro
Daciana Sârbu, prima imagine cu noul iubit după divorțul de Victor Ponta. Ipostaza romantică în care au apărut cei doi
Daciana Sârbu, prima imagine cu noul iubit după divorțul de Victor Ponta. Ipostaza romantică în care au apărut...
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație, desființată: „Am ajuns să avem un stat minimal, securitar”
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație,... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surse guvernamentale: Ilie Bolojan vrea să privatizeze și ministerele
Surse guvernamentale: Ilie Bolojan vrea să privatizeze și ministerele Jurnalul
Ce n-ar mai trebui să faci după 40 de ani
Ce n-ar mai trebui să faci după 40 de ani Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și... Redactia.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x