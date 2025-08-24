Eliza, nepoata Reginei Camilla, de nerecunoscut. Cum arată domnișoara de onoare de la nunta Prințului William cu Kate Middleton

Regina Camilla este foarte atașată de copiii și de nepoții săi. În ciuda îndatoririlor regale, nu uită de cele de bunică, copleșindu-și mai ales nepoții cu atenție și dragoste.
Cât de mult a crescut nepoata Reginei Camilla
Familia regală britanică își petrece vacanță la Castelul Balmoral din Scoția. Acolo a fost surprinsă Regina Camilla alături de una dintre nepoatele sale.
Regina Camilla și Eliza au putut fi observate de localnici și de turiști în Ballater, orașul din apropierea Castelului. Alături de ele era și fiica Reginei, Laura Lopes, din căsnicia cu Andrew Parker Bowles. Cele trei s-au bucurat de o sesiune de cumpărături și s-au plimbat relaxate prin oraș, însoțite fiind și de gărzile de corp, conform unei surse.
Soția Regelui Charles al III-lea a purtat o rochie înflorată și un cardigan verde, în timp ce nepoata sa, în vârstă de 17 ani, a ales o ținută adolescentină, cu blugi cu talie joasă și tricou mulat.
Eliza a intrat în atenția publicului la nunta Prințului William la care a fost una dintre domnișoarele de onoare. Pe atunci avea doar 3 ani și a fost ținută de Regele Charles al III-lea pentru a vedea întreaga procesiune de la balconul Palatului Buckingham.
„Fetelor încep să le placă hainele și machiajul și, știi, e puțin înfricoșător să le vezi apărând cu machiaj și tot felul de culori de păr”, spunea Camilla pentru Vogue acum câțiva ani, confom unei surse.
Camilla are cinci nepoți: Eliza, Gus și Louis Lopes, precum și Lola și Freddy Parker Bowles.
Regina Marii Britanii încearcă pe cât posibil să petreacă timp cu aceștia și să fie o bunică "normală".