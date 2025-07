Eugenia Șerban, noi declarații despre starea fiului ei, dependent de substanțe interzise. Cum se simte tânărul în prezent

Eugenia Șerban a vorbit despre starea actuală a fiului ei, dar și despre relația dintre ei.

Eugenia Șerban nu s-a ferit niciodată să vorbească despre problemele prin care trece familia sa. După lupta cu cancerul, actrița a trecut prin clipe dificile cu fiul ei, care s-a confruntat cu dependența de substanțe inerzise. Deși a ales să fie discretă, Eugenia Șerban a dezvăluit pentru Spynews cum se simte tânărul în prezent.

Citește și: Eugenia Șerban, dezvăluiri despre teroarea pe care o trăiește din cauza fiului ei dependent de droguri: „Eram la limită”

Eugenia Șerban, declarații despre starea fiului ei

Prezentă la un eveniment recent, reporterii Spynews au reușit să obțină câteva declarații de la Eugenia Șerban, inclusiv despre fiul ei. Deși vizibil afectată de subiect, actrița a explicat că situația s-a mai ameliorat, dar nu este complet rezolvată.

Articolul continuă după reclamă

„E foarte complicat să vă spun acum ce sfaturi îi dau, îi dau multe, și vorbesc cu el în fiecare zi. S-a ameliorat, dar nu 100%. În seara asta, totuși, am venit pentru un alt eveniment și aș prefera să nu discut despre asta”, a spus Eugenia Șerban pentru sursa citată mai sus.

Citește și: Eugenia Șerban a obținut ordin de protecție împotriva fiului său. Prin ce momente grele trece actrița, după lupta grea cu cancerul

Eugenia Șerban a obținut un ordin de protecție împotriva fiului ei

În urmă cu doi ani, Eugenia Șerban a obținut un ordin de protecție pe o perioadă de 12 luni împotriva fiului ei, Lorans Bataineh. Actrița a apelat la ajutorul instanței după ce fiul său a început să se comporte agresiv și să vândă lucruri de valoare din casă.

Atunci, fiului ei i s-a interzis să mai ia legătura cu propria sa mamă, iar, în cazul în care până și telefonic ar fi contactat-o, acesta risca să ajungă după gratii. Pentru Eugenia Șerban a fost o perioadă cumplită, mai transmite Spynews.

Eugenia Șerban a devenit mamă de la o vârstă foarte fragedă. Aceasta a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de tatăl copilului său, însă lucrurile între cei doi s-au destrămat atunci când ar fi fost înșelată. După divorț, vedeta și-a crescut singură fiul.

În urmă cu ceva timp, actrița declara că are o relație destul de bună cu fiul său pe care l-a crescut și educat după divorțul de tatăl lui. Mai mult, aceștia se vedeau destul de des, pentru că locuiau aproape unul de celălalt.

„Noi am avut o relație extraordinară dintotdeauna, pentru că am crescut împreună. L-am făcut foarte tânără, n-aveam nici 24 de ani împliniți când l-am născut. Apoi am divorțat când el era destul de micuț, n-avea nici trei ani, și atunci am crescut împreună (…) Ne vedem destul de des, pentru că stă destul de aproape.

Eu când am divorțat, am divorțat iubind. Dar mi-am dat seama că nu are rost să mai continuăm. Fostul meu bărbat a fost cel mai în vârstă bărbat din viața mea. Nu mai este printre noi. Când am fost foarte tânără am suferit foarte tare, am fost înșelată și am băgat imediat divorț. Cel mai urât lucru pentru mine e trădarea”, mărturirea actrița în presă, în urmă cu mai mulți ani.