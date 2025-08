Fiica Andei Adam face furori pe rețelele sociale cu un hobby inedit. Evelin are deja aproape 18.000 de urmăritori

Evelin, fiica Andei Adam, are 10 ani și se bucură de tot mai multă popularitate pe rețelele de socializare, după ce și-a descoperit un nou hobby.

Anda Adam este foarte mândră de fiica ei, care este implicată în multe activități în afara școlii. Pe Instagram, contul fetei a strâns deja aproape 18.000 de urmăritori.

Fiica Andei Adam face furori pe rețelele sociale cu noul ei hobby

Pasionată de dans, modă și alte activități, fiica Andei Adam are un nou hobby: cubul Rubik, care a pus-o în dificultate chiar și pe mama ei. În prezent, Evelin se află la mare pentru trei zile, alături de tatăl ei, Sorin Nicolescu, fostul soț al artistei.

„Evelin a plecat un weekend la mare cu tatăl ei și avea un prieten care i-a arătat niște mișcări la cubul rubic care e foarte greu de făcut, îți ia destul de mult timp să înveți să-l faci. Există niște formule, vreo 500 de mișcări, pe care le înveți ca să poți să faci cubul perfect pe toate părțile. Evelin a învățat de vineri până duminică.

Scoate ca timp 1 minut și 44 după 3 zile de învățat cubul rubic. Băiatul care a învățat-o să-l facă mi-a zis că nu a mai văzut așa ceva, a încercat să își învețe prietenii și nu au reușit. Evelin a învățat de vineri până duminică 500 de mutări și nu știu câte formule de model. Sunt foarte mândră de ea!”, a declarat vedeta pentru Click.ro.

Cântăreața își mai dorește copii

Anda Adam are o fiică descurcăreață și cu multă personalitate, care mai cântă din când în când alături de ea și o acompaniază la tarabană și nu numai. Deși artista este ocupată în această perioadă cu concertele și evenimentele din timpul verii, îi acordă în continuare o atenție deosebită Evelinei, singurul ei copil.

Anda Adam a spus de mai multe ori că își dorește să devină din nou mamă, de data aceasta poate chiar de gemeni care să moștenească ochii soțului ei, Joseph Adam. Artista este extrem de îndrăgostită de el și l-a comparat cu „Momoa de România”, datorită fizicului său impunător.

Într-un interviu pentru „Vorbește Lumea”, Anda Adam și soțul ei, Joseph, au povestit că iubirea dintre ei devine tot mai puternică, iar dorința de a avea copii împreună este tot mai mare. Deși amândoi au deja copii din relații anterioare, și-ar dori și o pereche de gemeni.

„Gemeni. Noi ne-am decis pe două fete. Una cu ochi albaștri, una cu ochii ei frumoși”, a spus Joseph.

Și copiii lor sunt încântați de idee. Își doresc cât mai curând un frățior sau chiar mai mulți și o întreabă adesea pe Anda Adam când va avea un bebe în burtică.

„Noi vrem gemeni, și dacă se poate să aibă amândoi și ochii albaștri ca el, ar fi vis, nu altceva. Noi iubim foarte mult copiii, nu mai avem răbdare să așteptăm. Ne dorim o familie numeroasă și vrem să se întâmple totul foarte repede.

Cine mai are timp așa cu câte un puiuț la dospit câte un an? Să fie doi dintr-o lovitură și gata am făcut familia mare, numeroasă. Ne strângem duminica la masă, suntem fericiți, ne iubim!”, a mai declarat Anda Adam, relatează.