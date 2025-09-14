Câți bani scoate din buzunar Elena Udrea pentru școala privată a fiicei sale. Nu e o sumă deloc mică

Elena Udrea a fost emoţionată şi fericită că a putut să fie alături de fiica ei în prima zi de şcoală, exprimându-şi bucuria pe reţelele de socializare. Cât costă însă studiile micuței?

Fiica Elenei Udrea, Eva Maria, a început anul şcolar în clasa pregătitoare la o şcoală privată de prestigiu. Elena Udrea şi Adrian Alexandrov plătesc anual o sumă considerabilă pentru educaţia ei. Mai exact, costul anual al şcolii este de 13.000 de euro, plătibil în patru tranşe.

Pe lângă această taxă, mai apar costuri suplimentare pentru activităţi, materiale şi alte servicii, ceea ce ridică suma totală.

La școala aleasă de cei doi, programa pentru clasa pregătitoare — cunoscută drept Programul Şcolar Naţional — include discipline ca: Comunicare în Limba Română, Matematică şi Explorarea Mediului, Muzică şi Mişcare, Dezvoltare Personală, Arte Vizuale şi Activităţi Practice, Educaţie Fizică, plus opţional Religie.

Elena Udrea, loc de muncă după ieșirea din închisoare

La aproape două luni de când a fost eliberată, Elena Udrea a vorbit despre noul său loc de muncă, acum că fiica ei a început școala. Condamnată la șase ani de închisoare în „Dosarul Gala Bute”, pentru luare și dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală și spălare de bani, Elena Udrea a părăsit la jumătatea lunii iulie Penitenciarul Târgșor, după trei ani petrecuți în spatele gratiilor. După ce a ieșit din închisoare, Elena Udrea a preferat să stea cu fiica ei și să recupereze timpul pe care l-au pierdut. Acum, că Eva Maria a început școala, fostul ministru s-a pus pe treabă."

„Am stat o lună și jumătate să mă bucur doar de clipe petrecute cu familia, fără alte planuri, preocupări. Mi-am făcut destule în timp ce eram închisă. Acum, că s-a terminat și vacanța și Eva a început școala, o sa îmi fac un program și cu alte activități, doar că de aici încolo, prioritățile mele sunt total schimbate. Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni, care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora."

"Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine!”, a declarat Elena Udrea pentru Cancan.