Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Câți bani scoate din buzunar Elena Udrea pentru școala privată a fiicei sale. Nu e o sumă deloc mică

Câți bani scoate din buzunar Elena Udrea pentru școala privată a fiicei sale. Nu e o sumă deloc mică

Elena Udrea a fost emoţionată şi fericită că a putut să fie alături de fiica ei în prima zi de şcoală, exprimându-şi bucuria pe reţelele de socializare. Cât costă însă studiile micuței?

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Septembrie 2025, 15:00 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 15:56
Galerie
Cât îi costa un an de școlarizare pe Elena Udrea și Adrian Alexandrov | Agerpres

Fiica Elenei Udrea, Eva Maria, a început anul şcolar în clasa pregătitoare la o şcoală privată de prestigiu. Elena Udrea şi Adrian Alexandrov plătesc anual o sumă considerabilă pentru educaţia ei. Mai exact, costul anual al şcolii este de 13.000 de euro, plătibil în patru tranşe.

Pe lângă această taxă, mai apar costuri suplimentare pentru activităţi, materiale şi alte servicii, ceea ce ridică suma totală.

La școala aleasă de cei doi, programa pentru clasa pregătitoare — cunoscută drept Programul Şcolar Naţional — include discipline ca: Comunicare în Limba Română, Matematică şi Explorarea Mediului, Muzică şi Mişcare, Dezvoltare Personală, Arte Vizuale şi Activităţi Practice, Educaţie Fizică, plus opţional Religie.

Citește și: Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante

Articolul continuă după reclamă

Elena Udrea, loc de muncă după ieșirea din închisoare

La aproape două luni de când a fost eliberată, Elena Udrea a vorbit despre noul său loc de muncă, acum că fiica ei a început școala. Condamnată la șase ani de închisoare în „Dosarul Gala Bute”, pentru luare și dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală și spălare de bani, Elena Udrea a părăsit la jumătatea lunii iulie Penitenciarul Târgșor, după trei ani petrecuți în spatele gratiilor. După ce a ieșit din închisoare, Elena Udrea a preferat să stea cu fiica ei și să recupereze timpul pe care l-au pierdut. Acum, că Eva Maria a început școala, fostul ministru s-a pus pe treabă."

Citește și: Elena Udrea și fiica ei, asortate în treninguri roz, în timpul unei escapade la munte. Unde au mers alături de Adrian Alexandrov

„Am stat o lună și jumătate să mă bucur doar de clipe petrecute cu familia, fără alte planuri, preocupări. Mi-am făcut destule în timp ce eram închisă. Acum, că s-a terminat și vacanța și Eva a început școala, o sa îmi fac un program și cu alte activități, doar că de aici încolo, prioritățile mele sunt total schimbate. Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni, care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora."

elena udrea in costum rosu

"Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine!”, a declarat Elena Udrea pentru Cancan.

Ce a făcut Prințul Harry după ce s-a văzut, în secret, cu tatăl lui. A călătorit noaptea, cu trenul, pentru o vizită nea... Cum arată reședința de lux a Iuliei Albu, evaluată la 1,2 milioane de euro. Vila are trei sobe de patrimoniu...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 14 septembrie 2025. Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, detalii savuroase din culisele emisiunii The Ticket
Neatza de Weekend, 14 septembrie 2025. Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, detalii savuroase din culisele emisiunii The Ticket Duminica, 14.09.2025, 14:28
The Ticket, Sezonul 1, 13 septembrie 2025. Câte femei a avut Mihai Bendeac? Popeye Maramureșanu, mărturisiri pline de umor The Ticket, Sezonul 1, 13 septembrie 2025. Câte femei a avut Mihai Bendeac? Popeye Maramureșanu, mărturisiri pline de umor Sambata, 13.09.2025, 23:32 Hello Chef sezonul 10, 13 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Dani Oțil Hello Chef sezonul 10, 13 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Dani Oțil Sambata, 13.09.2025, 15:00 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10
Mai multe
Citește și
Ce a făcut Prințul Harry după ce s-a văzut, în secret, cu tatăl lui. A călătorit noaptea, cu trenul, pentru o vizită neanunțată
Ce a făcut Prințul Harry după ce s-a văzut, în secret, cu tatăl lui. A călătorit noaptea, cu trenul, pentru o...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Cine a moștenit imperiul lui Giorgio Armani. Testamentele celebrului creator de modă au fost desigilate
Cine a moștenit imperiul lui Giorgio Armani. Testamentele celebrului creator de modă au fost desigilate
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x