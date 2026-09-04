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Fiica Roxanei Blagu a împlinit 18 ani! Mesajul influenceriței, după 13 ani de când trăiesc separate

Roxana Blagu i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale, Oana, care a împlinit 18 ani. Ce i-a spus după 13 ani de despărțire.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 15:30 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 15:30
Fiica Roxanei Blagu a împlinit 18 ani! Mesajul influenceriței, după 13 ani de când trăiesc separate | Instagram
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Roxana Blagu traversează de aproape 13 ani una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. Fosta componentă a trupei Trident nu are o relație cu fiica sa, Oana, care a rămas să locuiască alături de tatăl ei după despărțirea părinților.

Fiica Roxanei Blagu a împlinit 18 ani

De-a lungul anilor, Roxana a vorbit în repetate rânduri despre încercările de a se apropia de adolescentă și despre refuzul acesteia de a păstra legătura cu ea.

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Acum, într-un moment cu o încărcătură aparte, Oana a împlinit 18 ani, iar mama ei i-a transmis public un mesaj emoționant, în care vorbește despre cei 13 ani petrecuți departe de ea, dar și despre speranța că, într-o zi, fiica ei va dori să o cunoască.

Mesajul emoționant al influenceriței, după 13 ani de când trăiesc separate

Fosta componentă a trupei Trident a vorbit de-a lungul timpului despre relația dificilă cu fiica sa, Oana, care a rămas să locuiască alături de tatăl ei după despărțirea părinților. Roxana a povestit în repetate rânduri despre încercările sale de a se apropia de adolescentă și despre dorința de a face parte din viața ei.

Acum, la împlinirea vârstei de 18 ani, Roxana a ales să îi transmită public fiicei sale un mesaj în care vorbește despre dorul acumulat în toți acești ani, despre întrebările la care nu a găsit răspuns și, mai ales, despre iubirea pe care spune că nu a încetat niciodată să o poarte pentru Oana.

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„Mi-ai lipsit în zile obișnuite și în zile importante. Mi-ai lipsit de sărbători, de ziua ta, în momentele în care mă întrebam cum arăți, ce îți place, ce te face să râzi, ce te sperie, ce vise ai, cum îți este vocea atunci când ești fericită”, a scris Roxana.

Aceasta a mărturisit că i-au lipsit inclusiv lucrurile aparent banale pe care alte mame le trăiesc alături de copiii lor: să o întrebe dacă a mâncat, să îi spună să aibă grijă de ea, să o certe pentru o prostioară și apoi să o strângă în brațe.

„Nu am avut toate aceste lucruri. Dar am avut iubirea pentru tine. Și asta nu a putut să mi-o ia nimeni!”, a mai transmis ea.

Roxana a recunoscut că, în toți acești ani, s-a întrebat de nenumărate ori ce i-a greșit fiicei sale și dacă va veni vreodată ziua în care Oana va dori să o cunoască.

Ce a vrut, de fapt, să îi transmită Roxana fiicei sale

Mesajul Roxanei nu a fost unul în care să acuze pe cineva sau să încerce să rescrie trecutul. Din contră, influencerița i-a transmis Oanei că, acum, la 18 ani, are dreptul să își construiască propria perspectivă asupra lucrurilor și să își caute singură adevărul.

„Nu vreau să îți spun astăzi cine a greșit. Nu vreau să îți spun ce să crezi. Nu vreau să îți cer să alegi între oamenii pe care îi iubești. Ai 18 ani acum și meriți să îți construiești singură adevărul”, a scris aceasta.

La final, Roxana i-a transmis fiicei sale că ușa sa va rămâne mereu deschisă și că, indiferent cât timp va trece, va fi acolo dacă Oana va decide să o cunoască.

„Nu îți cer mai mult. (...) Dar aș vrea să știi că te-am iubit în fiecare zi”, a transmis Roxana Blagu, în încheierea mesajului său.

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