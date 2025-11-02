Antena Căutare
Foștii parteneri ai Ioanei Popescu, împreună la pomenirea de 40 de zile. Mesajul emoționant transmis de Mihai: „Nu au venit"

Au trecut 40 de zile de când jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață, iar cei care au iubit-o doresc să-i păstreze vie amintirea. Fostul ei logodnic, Ion Lorinczi, împreună cu prietenii apropiați, au organizat slujba de pomenire într-o atmosferă plină de durere și emoție.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 10:45 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 14:03
Pomenirea a fost un moment plin de emoție și durere

La ceremonie a fost prezent și Mihai, ultimul bărbat din viața Ioanei, care a făcut un gest neașteptat, din respect pentru femeia care i-a marcat viața.

Foștii parteneri ai Ioanei Popescu, împreună la pomenirea de 40 de zile

Ioana Popescu s-a stins din viață pe 21 septembrie și a fost înmormântată alături de mama ei. Potrivit apropiaților, decesul Ioanei ar fi fost provocat de complicații serioase apărute pe fondul unor boli mai vechi: varice esofagiene, hepatită C, afecțiuni cardiace și ulcer gastric.

Weekendul trecut, fostul ei logodnic, Ion Lorinczi, împreună cu câțiva prieteni apropiați, au organizat pomenirea de 40 de zile. La slujbă a fost prezent și Mihai Lungu, fostul iubit al Ioanei.

Pomenirea a fost un moment plin de emoție și durere, în cadrul căruia au fost pomenite și mama și bunica Ioanei – actrița Erika Octavia Negrescu și Sofia, femei care au avut un rol important în viața ei. Ion Lorinczi a postat pe rețelele de socializare un videoclip emoționant, în care Ioana apare zâmbitoare alături de mama sa, pe care o pierduse cu doi ani în urmă.

„Sâmbătă, împreună cu o parte dintre prietenii Ioanei, am făcut pomenirea de 40 de zile. Au mai fost pomenite Erika și Sofia, mama și bunica Ioanei”, a scris bărbatul pe Facebook.

Lucrurile personale ale jurnalistei au ajuns la iubitul ei

După ceremonie, Mihai a povestit că a primit lucrurile personale ale Ioanei, printre care și telefonul ei mobil, și că intenționează să le înapoieze familiei.

„Mi-au predat lucrurile ei personale. Am de gând să le predau familiei, unei rude sau poliției, nu știu. Nimeni nu are acces la telefon (…) Mătușa dânsei nici nu a venit la înmormântare (…) Nu știe nimeni despre acea mătușă, nu știe nimeni cum o cheamă. Avea rude, dar nu au venit”, a declarat Mihai la „Viața fără filtru”.

Recent, Ion Lorinczi a vorbit despre contradicțiile apărute în jurul morții Ioanei Popescu.

„Trebuia să ne căsătorim în 2022 și nu am mai făcut-o, în 2023 a murit mama ei și am anulat de tot nunta, dar am rămas mereu în relații bune. Suntem de un an despărțiți, dar ne înțelegeam bine, îmi scria mereu. Pe 15 septembrie deja îmi scria pe WhatsApp să mă rog pentru ea că nu se simte bine”, a declarat acesta pentru Cancan.ro.

Ulterior, bărbatul a spus că, a doua zi, Ioana l-a sunat și i l-a dat la telefon pe Mihai, fără să menționeze că era iubitul ei.

„M-a sunat ultima dată pe 16 septembrie și mi-a mulțumit că și-a mai revenit. Atunci mi l-a dat pe Mihai la telefon, dar nu mi-a spus că este iubitul ei. Mi-a spus să îl sfătuiesc cu ceva legat de dantură, să îi spun unde am rezolvat eu problemele. Nu mi-a zis că este iubit, prieten, nimic. Acela a fost singurul meu contact cu el. Eu mi-am dat seama că este el după nume și după ce a apărut în presă”, a adăugat bărbatul.

Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 47 de ani, la sfârșitul lunii septembrie, după o perioadă dificilă, marcată de probleme grave de sănătate. A fost înmormântată alături de mama sa, într-un loc drag sufletului ei, despre care vorbea adesea cu emoție.

