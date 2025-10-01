Ioana Popescu a fost înmormântată astăzi la Cimitirul Berceni 2 din Capitală. Iată cine s-a ocupat de funeralii și ce declarații a făcut ultimul bărbat din viața ei.

Ioana Popescu a fost condusă astăzi pe ultimul drum, iar apropiații și colegii de breaslă au trăit unele dintre cele mai dureroase clipe în momentul în care au fost nevoiți să își ia adio pentru totdeauna de la jurnalista care mereu era cu zâmbetul pe buze.

La înmormântarea pe care Mara Bănică a organizat-o cu ajutorul colegilor din presă s-au prezentat inclusiv doi bărbați importanți din viața jurnalistei, luând prin suprindere pe toată lumea atât cu prezența, cât și cu atitudinea lor.

Citește și: Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat la înmormântarea Ioanei Popescu și ce a spus ultimul bărbat din viața ei despre aceasta!

Articolul continuă după reclamă

Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum. Fostul soț și ultimul său iubit, printre cei prezenți la înmormântare

Ioana Popescu și-a pierdut viața în noaptea dintre 20 - 21 septembrie la Spitalul Sfântul Ioan din București după ce a început să se simtă rău, acuzând dureri de burtă. Ea a fost diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru o salva.

Pentru că nimeni din familie nu și-ar fi asumat înmormântarea ei, jurnalista Mara Bănică a decis să preia tot ce ține de funeralii, primind ajutor inclusiv de la colegii de breaslă ai acesteia.

Astăzi, la Cimitirul Berceni 2, acolo unde Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum, apropiații i-au adus flori, icoane, coroane și și-au luat rămas bun de la ea pentru totdeauna. Pe lângă Mara Bănică, printre cei prezenți s-au enumerat și: Sonia Trifan, Gazi Demirel, o vecină, ultimul iubit din viața ei, dar și fostul soț.

Citește și: Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani! Care este adevărata cauză a morții fulgerătoare

Ion Lorinczi este bărbatul care i-a fost soț pentru o lungă perioadă de timp Ioanei și alături de care ea ar fi putut să devină mamă dacă nu ar fi pierdut sarcina. Deși cei doi au divorțat, se pare că el a simțit să îi aducă un ultim omagiu. Potrivit Spynews, acesta nu și-a putut stăpâni lacrimile, fiind vizibil copleșit de durere și evitând orice formă de dialog.

Nu la fel de tăcut a fost și ultimul bărbat din viața ei, Mihai Lungu, deoarece la scurt timp după ce Ioana a fost înmormântată el a făcut deja primele declarații

„Noi am început să vorbim de pe data de 9 mai pe Facebook. Ulterior, ea a venit la Constanța în luna august. Noi am continuat să vorbim. Ea văzând că eu sunt Dj mi-a spus că și ea are niște piese pe care vrea să le rearanjeze și dacă aș putea să o ajut. I-am zis să îmi trimită piesele să le ascult...” a spus acesta la emisiunea Viața fără filtru de la Antena Stars, potrivit sursei citate anterior.

„Eu m-am mutat la ea la București. (...) M-a așteptat la Gara de Nord, am luat metroul, am mers la ea. Am rămas la ea până s-a întâmplat incidentul și ce a urmat după. Nu mi-a dat cheie la apartament, mi-a spus că nu poate pentru că yala are niște probleme și că nu vrea să rămânem blocați în casă. (...) Am locuit la ea trei săptămâni, până mi-a zis ea să plec la Constanța. (...) În ultima săptămână, din cele 3 în care am fost împreună, a început să se simtă foarte rău.

Mi-a spus, după ce ajungem la Roma o să și oficializăm. Dacă îmi vei lua un inel scump nu mai vorbesc cu tine, nu mai facem nimic. Mi-a zis că nu vrea un inel scump, și că vrea un inel de argint, cu piatră roșie, dar să nu fie scump, că se jură că nu mai vorbește cu mine.", a mai spus Mihai.” a mai adăugat el.

Citește și: Cristina Ich, amenințată cu moartea. Ce măsuri a luat influencerița: „Nu elimină frica”