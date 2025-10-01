Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum. Fostul soț și ultimul său iubit, printre cei prezenți la înmormântare

Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum. Fostul soț și ultimul său iubit, printre cei prezenți la înmormântare

Ioana Popescu a fost înmormântată astăzi la Cimitirul Berceni 2 din Capitală. Iată cine s-a ocupat de funeralii și ce declarații a făcut ultimul bărbat din viața ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 16:03 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 17:26
Galerie
Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum | Facebook, Antena Stars

Ioana Popescu a fost condusă astăzi pe ultimul drum, iar apropiații și colegii de breaslă au trăit unele dintre cele mai dureroase clipe în momentul în care au fost nevoiți să își ia adio pentru totdeauna de la jurnalista care mereu era cu zâmbetul pe buze.

La înmormântarea pe care Mara Bănică a organizat-o cu ajutorul colegilor din presă s-au prezentat inclusiv doi bărbați importanți din viața jurnalistei, luând prin suprindere pe toată lumea atât cu prezența, cât și cu atitudinea lor.

Citește și: Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat la înmormântarea Ioanei Popescu și ce a spus ultimul bărbat din viața ei despre aceasta!

Articolul continuă după reclamă

Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum. Fostul soț și ultimul său iubit, printre cei prezenți la înmormântare

Ioana Popescu și-a pierdut viața în noaptea dintre 20 - 21 septembrie la Spitalul Sfântul Ioan din București după ce a început să se simtă rău, acuzând dureri de burtă. Ea a fost diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru o salva.

Pentru că nimeni din familie nu și-ar fi asumat înmormântarea ei, jurnalista Mara Bănică a decis să preia tot ce ține de funeralii, primind ajutor inclusiv de la colegii de breaslă ai acesteia.

Astăzi, la Cimitirul Berceni 2, acolo unde Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum, apropiații i-au adus flori, icoane, coroane și și-au luat rămas bun de la ea pentru totdeauna. Pe lângă Mara Bănică, printre cei prezenți s-au enumerat și: Sonia Trifan, Gazi Demirel, o vecină, ultimul iubit din viața ei, dar și fostul soț.

Citește și: Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani! Care este adevărata cauză a morții fulgerătoare

Ion Lorinczi este bărbatul care i-a fost soț pentru o lungă perioadă de timp Ioanei și alături de care ea ar fi putut să devină mamă dacă nu ar fi pierdut sarcina. Deși cei doi au divorțat, se pare că el a simțit să îi aducă un ultim omagiu. Potrivit Spynews, acesta nu și-a putut stăpâni lacrimile, fiind vizibil copleșit de durere și evitând orice formă de dialog.

Nu la fel de tăcut a fost și ultimul bărbat din viața ei, Mihai Lungu, deoarece la scurt timp după ce Ioana a fost înmormântată el a făcut deja primele declarații

„Noi am început să vorbim de pe data de 9 mai pe Facebook. Ulterior, ea a venit la Constanța în luna august. Noi am continuat să vorbim. Ea văzând că eu sunt Dj mi-a spus că și ea are niște piese pe care vrea să le rearanjeze și dacă aș putea să o ajut. I-am zis să îmi trimită piesele să le ascult...” a spus acesta la emisiunea Viața fără filtru de la Antena Stars, potrivit sursei citate anterior.

„Eu m-am mutat la ea la București. (...) M-a așteptat la Gara de Nord, am luat metroul, am mers la ea. Am rămas la ea până s-a întâmplat incidentul și ce a urmat după. Nu mi-a dat cheie la apartament, mi-a spus că nu poate pentru că yala are niște probleme și că nu vrea să rămânem blocați în casă. (...) Am locuit la ea trei săptămâni, până mi-a zis ea să plec la Constanța. (...) În ultima săptămână, din cele 3 în care am fost împreună, a început să se simtă foarte rău.

Mi-a spus, după ce ajungem la Roma o să și oficializăm. Dacă îmi vei lua un inel scump nu mai vorbesc cu tine, nu mai facem nimic. Mi-a zis că nu vrea un inel scump, și că vrea un inel de argint, cu piatră roșie, dar să nu fie scump, că se jură că nu mai vorbește cu mine.", a mai spus Mihai.” a mai adăugat el.

Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Cristina Ich, amenințată cu moartea. Ce măsuri a luat influencerița: „Nu elimină frica”

Detalii despre divorțul momentului. Cum se va împărți averea lui Nicole Kidman și Keith Urban. Ce este specificat despre... Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Vedeta a renunțat la blondul care a consacrat-o: „Arată fabulos”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Observatornews.ro Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule" Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o” Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Imagini cu monarhul de la expoziția dedicată Reginei Maria
Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Imagini cu monarhul de la expoziția dedicată...
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
E una dintre cele mai cunoscute artiste, dar nimeni n-a recunoscut-o camuflată așa. Cum se transformă când urcă pe scenă
E una dintre cele mai cunoscute artiste, dar nimeni n-a recunoscut-o camuflată așa. Cum se transformă când urcă...
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în mediul online
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor Libertatea.ro
De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR”
De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
7 ani de ilegalitate: interzicerea cumulului salariului cu pensia de handicap. De șapte ani, Codul Muncii este neconstituțional
7 ani de ilegalitate: interzicerea cumulului salariului cu pensia de handicap. De șapte ani, Codul Muncii este... Jurnalul
Fratele lui Liviu Rebreanu, Emil, a refuzat să lupte contra românilor și a murit strigând Trăiască România Mare
Fratele lui Liviu Rebreanu, Emil, a refuzat să lupte contra românilor și a murit strigând Trăiască România Mare Kudika
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului Playtech
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele... Redactia.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol Observator
Mit și adevăr despre fibromul uterin – trebuie întotdeauna operat dacă vrei să ai un copil?
Mit și adevăr despre fibromul uterin – trebuie întotdeauna operat dacă vrei să ai un copil? MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
Ce se întâmplă cu pensia alimentară dacă mama se recăsătorește. Întrebarea care stă pe buzele tuturor
Ce se întâmplă cu pensia alimentară dacă mama se recăsătorește. Întrebarea care stă pe buzele tuturor Gandul
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție... CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Jennifer Lopez a făcut dezvăluiri sincere despre divorțul de Ben Affleck: „A fost o perioadă cu adevărat grea”
Jennifer Lopez a făcut dezvăluiri sincere despre divorțul de Ben Affleck: „A fost o perioadă cu adevărat grea” ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x