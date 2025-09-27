Fotografii rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe: avea părul brunet, ondulat și purta breton. Cum arăta

Antena Căutare
Viorica Dăncilă a rămas în istorie ca prima femeie premier a României. Dacă în politică a stârnit multe controverse, trecutul ei rămâne învăluit în mister.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 27 Septembrie 2025, 12:00 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 16:40
Înainte să intre în politică, Viorica Dăncilă arăta complet diferit. Era brunetă și avea părul ondulat, cu breton.

Fotografii rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe

În scurtul său mandat de premier, Viorica Dăncilă s-a remarcat printr-un look inedit, diferit de ceea ce se vedea până atunci în politică. Coafura ei voluminoasă și elaborată și ținutele elegante au atras imediat atenția și au stârnit numeroase comentarii.

Puțini știu, însă, că în tinerețe, înainte să devină persoană publică, Viorica Dăncilă își purta părul natural, fără alte „îmbunătățiri”. Recent, pe rețelele de socializare au apărut două fotografii rare cu ea – una din liceu și alta de când avea 29 de ani. În ele, Dăncilă apare complet naturală – o imagine diferită de cea pe care o știm azi.

În prima fotografie, Viorica Dăncilă dansează alături de un coleg, probabil la o petrecere. Era brunetă, cu breton, și purta o cămașă cu mânecă scurtă și o fustă conică.

A doua imagine, un portret de familie din 1990, o surprinde la 29 de ani, împreună cu soțul ei, Cristinel, și cu fiul lor adoptiv, Victor Florin, la scurt timp după ce au devenit părinții lui din punct de vedere legal.

Momentul care i-a schimbat viața Vioricăi Dăncilă

În trecut, dincolo de cariera politică, Viorica Dăncilă a vorbit despre una dintre cele mai mari schimbări din viața ei: momentul în care a ales, împreună cu soțul ei, Cristinel, să adopte un băiețel. Cei doi erau foarte tineri atunci și, în ciuda neajunsurilor din perioada respectivă, au pornit hotărâți pe acest drum.

„S-a întâmplat să-l văd pe Victor, eram inginer, lucram la birouri, și am aflat că un copil a fost abandonat și că trebuie să-i ducem cele necesare unui nou-născut. Când am văzut ghemotocul acela mic care plângea și își striga neputința, mi-am dat seama că vreau să-l iau cu mine acasă.

După ce l-am înfiat pe Victor, cu foarte multe insistențe, ni s-a schimbat viața. Am avut un țel. Când era greu, trebuia să depășim pentru că era Victor. El a devenit răsfățatul familiei. La început n-au înțeles, eram în 1990.

Victor e născut pe 1 ianuarie 1990 și erau condițiile puțin mai grele. Stăteam în Videle, aveam un apartament cu două camere atunci”, a declarat Dăncilă pentru Antena 3.

Fostul premier regretă acum că nu a mai avut și alți copii, în afară de Victor.

„Am avut multe discuții cu mama mea despre alt copil. După ce l-am luat pe Victor, la un an, mi-a zis că dacă o să mai ai un copil s-ar putea să fac diferența între ei. M-am temut mereu de asta. Acum regret, nu e bine să ai doar un singur copil, e bine să fie mai mulți frați. Eu sunt singură la părinți, Victor e singur la părinți”, a mai spus aceasta.

Cine este și cu ce se ocupă soțul fostului premier

Viorica Dăncilă, fost premier al României, este căsătorită cu Cristinel Dăncilă, care lucrează într-o companie petrolieră și câștigă bani frumoși.

Fiul celor doi, Victor, lucrează și el la aceeași companie petrolieră, pe un post de specialist. În octombrie 2015 s-a căsătorit cu Elena, iar la nuntă au fost prezente multe figuri marcante ale PSD de atunci, printre care Adrian Năstase și Victor Ponta. Victor este, la rândul lui, apropiat de partid.

La nuntă a fost multă veselie și fast, notează Libertatea.ro. Elena, nora Vioricăi Dăncilă, este originară din Videle și lucrează ca jurist la Primăria Sectorului 5 din București, condusă pe atunci de Daniel Florea, coleg de partid al fostului premier.

