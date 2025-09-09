Viorica Dăncilă, față în față cu testul poligraf, astăzi, în emisiunea Viața fără filtru, de pe Antena Stars

Antena Căutare
Natalia Mateuț aduce, de luni până vineri, de la ora 13:30, invitați de seamă, exclusivități și momente în premieră pentru telespectatorii emisiunii Viața fără filtru, care poate fi urmărită pe Antena Stars și în AntenaPLAY.

Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 13:30 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 13:37
Astfel, cei de acasă pot avea o viziune largă asupra problemelor societății noastre, iar, în același timp, să afle detalii inedite despre vedete sau nume sonore din spațiul românesc. Astăzi, printre invitații ediției se află și Viorica Dăncilă, una dintre cele mai cunoscute femei din mediul politic al ultimilor ani.

Emisiunea surprinde și de această dată prin faptul că Viorica Dăncilă a acceptat să participe la testul poligraf pentru a răspunde la unele dintre cele mai controversate întrebări puse de-a lungul timpului.

Astfel, fostul premier va discuta despre cariera sa, oferind, în același timp, detalii din viața personală, adopția copilului său fiind un subiect intens tratat de către presă.

„Viorica Dăncilă a acceptat provocarea de a participa la testul poligraf. Ea a răspuns la o serie de întrebări extrem de importante, iar răspunsurile sunt fără perdea. Fostul premier a vorbit despre înșelat, șpagă și adopția copilului său, totul la Viața fără filtru!”, declară Natalia Mateuț, gazda emisiunii.

Emisiunea Viaţa fără filtru, prezentată de Natalia Mateuţ, poate fi urmărită de la ora 13:30, de luni până vineri, pe Antena Stars și în AntenaPLAY. De asemenea, fanii pot afla mai multe detalii și din edițiile show-ului Viaţa fără filtru-Infiltraţi în culise, difuzat în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, pe Antena Stars și în AntenaPLAY.

