Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum

Gabriela Cristea, celebra prezentatoare, a trecut printr-o transformare ce i-a uluit pe admiratorii și urmăritorii săi. Descoperă cum arată vedeta acum.

Gabriela Cristea eset una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare din România, aceasta având mai bine de trei sute de mii de urmăritori doar pe pagina sa oficială de Instagram.

Recent, odată cu cele mai noi fotografii și filmări pe care le-a publicat cu ea, vedeta i-a lăsat mască pe mulți cu schimbarea radicală prin care a trecut. Descoperă în rândurile de mai jos cât de mult a slăbit Gabriela Cristea, dar și cum arată acum.

În ultimele luni, urmăritorii Gabrielei Cristea au observat faptul că vedeta a slăbit extrem de mult și că a trecut printr-o transformare de-a dreptul uluitoare. Nu puțini au fost cei care au întrebat-o cum a reușit să realizeze acest lucru.

Născută pe 26 octombrie 1974, aceasta are în prezent vârsta de 51 de ani, dar recent parcă a întinerit și mulți dintre cei care nu o cunosc bine nu i-ar atribui o asemenea vârstă. După ce a „topit” numeroase kilograme, vedeta s- a transformat uluitor de mult și arată într-o formă de zile mari. Cu talie subțire, picioare subțiri și tonifiate și trăsăturile feței mult mai bine definite, vedeta a reușit de curând să își uimească fanii.

Așa cum era de așteptat, nu puțini au fost cei care i-au lăudat noua siluetă: „Ești o femeie foarte frumoasă!🫶”, „Ești minunata scumpa mea!❤️🤗🤍🌹”, „Acum, spune-ne cum ai reușit să slăbești atât de mult?”, iată doar o parte dintre multele reacții pe care le-a primit vedeta la cele mai recente fotografii și filmări ale sale, au informat cancan.ro.

După ce a renunțat să mai prezinte emisiunea „Mireasa-Capriciile Iubirii” de la Antena 1, Gabriela Cristea pare să fi decis să se ocupe mai mult de familia sa, de cele două fiice (Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena), dar totodată și-a alocat mai mult timp unor noi pasiuni.

În cele mai recente filmări de pe Instagram, aceasta a arătat că se ocupă mai mult de pasiunea pentru obiecte vestimentare, dar și de designul interior.

