Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum

Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum

Gabriela Cristea, celebra prezentatoare, a trecut printr-o transformare ce i-a uluit pe admiratorii și urmăritorii săi. Descoperă cum arată vedeta acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 16 Ianuarie 2026, 12:49 | Actualizat Vineri, 16 Ianuarie 2026, 19:03
Galerie
Descoperă cum arată acum Gabriela Cristea, după ce a slăbit | Antena 1

Gabriela Cristea eset una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare din România, aceasta având mai bine de trei sute de mii de urmăritori doar pe pagina sa oficială de Instagram.

Recent, odată cu cele mai noi fotografii și filmări pe care le-a publicat cu ea, vedeta i-a lăsat mască pe mulți cu schimbarea radicală prin care a trecut. Descoperă în rândurile de mai jos cât de mult a slăbit Gabriela Cristea, dar și cum arată acum.

Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum

În ultimele luni, urmăritorii Gabrielei Cristea au observat faptul că vedeta a slăbit extrem de mult și că a trecut printr-o transformare de-a dreptul uluitoare. Nu puțini au fost cei care au întrebat-o cum a reușit să realizeze acest lucru.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cu ce se ocupă acum Gabriela Cristea după ce și-a dat demisia din televiziune. Ce job are

Născută pe 26 octombrie 1974, aceasta are în prezent vârsta de 51 de ani, dar recent parcă a întinerit și mulți dintre cei care nu o cunosc bine nu i-ar atribui o asemenea vârstă. După ce a „topit” numeroase kilograme, vedeta s- a transformat uluitor de mult și arată într-o formă de zile mari. Cu talie subțire, picioare subțiri și tonifiate și trăsăturile feței mult mai bine definite, vedeta a reușit de curând să își uimească fanii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Așa cum era de așteptat, nu puțini au fost cei care i-au lăudat noua siluetă: „Ești o femeie foarte frumoasă!🫶”, „Ești minunata scumpa mea!❤️🤗🤍🌹”, „Acum, spune-ne cum ai reușit să slăbești atât de mult?”, iată doar o parte dintre multele reacții pe care le-a primit vedeta la cele mai recente fotografii și filmări ale sale, au informat cancan.ro.

Citește și: Regretă Gabriela Cristea că a renunțat la televiziune? Ce a spus despre revenirea pe micile ecrane ale publicului

După ce a renunțat să mai prezinte emisiunea „Mireasa-Capriciile Iubirii” de la Antena 1, Gabriela Cristea pare să fi decis să se ocupe mai mult de familia sa, de cele două fiice (Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena), dar totodată și-a alocat mai mult timp unor noi pasiuni.

În cele mai recente filmări de pe Instagram, aceasta a arătat că se ocupă mai mult de pasiunea pentru obiecte vestimentare, dar și de designul interior.

colaj foto cu gabriela cristea

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dorian Popa a trecut printr-o operație care a durat aproape 7 ore. Cum se simte și despre ce intervenție este vorba... Ce tratament face Nick Rădoi în Mexic pentru a se vindeca de cancer. Lista medicamentelor pe care le ia milionarul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: &#8220;Va fi sfânt! Rămâne în istorie&#8221;
Observatornews.ro Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Antena 3 Pentru prima dată, țările europene au blocat intrarea unui petrolier rusesc în Marea Baltică Pentru prima dată, țările europene au blocat intrarea unui petrolier rusesc în Marea Baltică
SpyNews Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…” Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ce tratament face Nick Rădoi în Mexic pentru a se vindeca de cancer. Lista medicamentelor pe care le ia milionarul
Ce tratament face Nick Rădoi în Mexic pentru a se vindeca de cancer. Lista medicamentelor pe care le ia milionarul
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii Catine.ro
Dorian Popa a trecut printr-o operație care a durat aproape 7 ore. Cum se simte și despre ce intervenție este vorba
Dorian Popa a trecut printr-o operație care a durat aproape 7 ore. Cum se simte și despre ce intervenție este vorba
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură”
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina, scumpite de patru ori
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina,... Jurnalul
Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani după o lungă luptă cu cancerul
Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani după o lungă luptă cu cancerul Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi
O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi Observator
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți dai seama
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți... MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x