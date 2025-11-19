Cu ce se ocupă acum Gabriela Cristea după ce și-a dat demisia din televiziune. Ce job are

Gabriela Cristea și-a dat demisia din televiziune în urmă cu câteva luni și are acum o nouă ocupație.

Fosta prezentatoare TV are un nou loc de muncă și le-a dezvăluit și urmăritorilor ei care e noua sa ocupație.

Cu ce se ocupă acum Gabriela Cristea, după ce și-a dat demisia din televiziune

Gabriela Cristea le-a dezvăluit internauților că acum ea este propriul ei angajat. Vedeta a dezvăluit că are un program încărcat, cu numeroase responsabilități de îndeplinit, dar încearcă să evite să se închidă într-un birou pentru a-și face treaba.

Gabriela Cristea, mama a două fetițe, a mai spus că preferă să aibă libertatea de a lucra de oriunde, bucurându-se de confort, fără să fie nevoită să stea închisă într-un birou. Pentru fosta prezentatoare TV, terasa ei de acasă a devenit spațiul ei de lucru, iar orele de muncă pe care și le stabilește variază în funcție de restul activităților ei zilnice.

Fiind propriul ei angajat, Gabriela Cristea a povestit că are un program flexibil, dar nu înseamnă că își amână task-urile pe care le are de făcut în ziua respectivă. Volumul de muncă este unul considerabil, dar preferă să îndeplinească toate sarcinile în ritmul ei, fără să pună presiune pe ea.

„Personal nu mi-a plăcut niciodată să muncesc la birou. Chiar dacă am muncă “de birou” prefer să o fac la mine pe terasă unde dimineața mă mângâie soarele. Bine, pot să fac asta pentru ca acum sunt propriul meu angajat și îmi gestionez munca așa cum doresc. Să nu vă închipuiți ca muncesc mai puțin, doar ca îmi aleg cum să îmi fac programul și orele de lucru“, a explicat Gabriela Cristea într-o postare pe contul ei de Facebook.

Curioși, internauții au întrebat-o în secțiunea de comentarii la ce nou loc de muncă se referă, iar fosta prezentatoare TV le-a explicat.

„Te invit într-o zi să vezi cam ce muncesc. Știu ca totul pare ușor și la îndemână dar te invit să vezi cam câtă muncă e în spate. Îți recomand să dormi bine înainte și să-ți iei porția de ras nesimțită, pentru ca după sigur nu o să mai ai putere nici măcar să rânjești. Te aștept oricând vrei tu, trezirea este la 06:20“, a fost răspunsul Gabrielei Cristea.

Pe lângă faptul că este mămică full time, Gabriela Cristea deține o cofetărie și promovează și propria ei linie de articole vestimentare. Tocmai de aceea, treaba ei de creator de conținut nu este una ușoară pentru că trebuie să fie mereu activă, să filmeze, să editeze și să posteze noi materiale în care își promovează produsele.

Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, Gabriela este deja pregătită să primească mai multe comenzi de cozonaci și prăjituri la cofetăria ei, fiind încântată de faptul că numărul de clienți va crește în perioada următoare.

Chiar dacă are mai mult de lucru, vedeta se bucură să vadă că afacerile ei prosperă.

