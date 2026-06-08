Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cristian l-a convins pe chef Sautner să anuleze pedeapsa de la amuletă pentru toate echipele

Episodul 4 din data de 8 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ultimul battle a adus și ultimele amulete! Sunetul alarmei amuletei s-a auzit de trei ori, iar cea de-a patra intervenție i-a uimi pe toți! Cascada de amulete a început la semnalul lui Chef Sautner, iar Cristian l-a convins să anuleze pedeapsa pentru toate echipele la una dintre ele!

Luni, 08.06.2026, 21:59