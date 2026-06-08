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Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cristian l-a convins pe chef Sautner să anuleze pedeapsa de la amuletă pentru toate echipele

Episodul 4 din data de 8 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ultimul battle a adus și ultimele amulete! Sunetul alarmei amuletei s-a auzit de trei ori, iar cea de-a patra intervenție i-a uimi pe toți! Cascada de amulete a început la semnalul lui Chef Sautner, iar Cristian l-a convins să anuleze pedeapsa pentru toate echipele la una dintre ele!
Luni, 08.06.2026, 21:59
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Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Caesar a stârnit hotote de râs printre concurenți. Cum a fost surprins în cămară

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Caesar a stârnit hotote de râs printre concurenți. Cum a fost surprins în cămară

Logo show Luni, 08.06.2026, 22:43 Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Tema de la proba individuală! Irina Fodor: Trebuie să dați ce aveți mai bun!

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Tema de la proba individuală! Irina Fodor: Trebuie să dați ce aveți mai bun!

Logo show Luni, 08.06.2026, 22:25 Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cine a câștigat battle-ul cu numărul 5! O echipă merge direct în semifinale

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cine a câștigat battle-ul cu numărul 5! O echipă merge direct în semifinale

Logo show Luni, 08.06.2026, 22:10 Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Adolescenții și copiii dansatori au degustat preparatele de la ultimul battle pe echipe

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Adolescenții și copiii dansatori au degustat preparatele de la ultimul battle pe echipe

Logo show Luni, 08.06.2026, 22:05 Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Amulete în cascadă la ultima confruntare pe echipe! Ce pedepse au dat chefii

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Amulete în cascadă la ultima confruntare pe echipe! Ce pedepse au dat chefii

Logo show Luni, 08.06.2026, 21:30 Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Echipele și-au dat interzis la ingrediente. Ce n-au avut voie să folosească

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Echipele și-au dat interzis la ingrediente. Ce n-au avut voie să folosească

Logo show Luni, 08.06.2026, 20:59 Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Fodor i-a pus în încurcătură pe micii concurenți: Nu veți putea comunica în niciun fel!

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Fodor i-a pus în încurcătură pe micii concurenți: Nu veți putea comunica în niciun fel!

Logo show Luni, 08.06.2026, 20:35 ”Începe o sesiune de vocalize!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Începe o sesiune de vocalize!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Luni, 08.06.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Zarug, dezvăluiri despre cele 10 zile care i-au marcat viața: „La ultima ședință am făcut urât!”

Furnicuțele 2026. Zarug, dezvăluiri despre cele 10 zile care i-au marcat viața: „La ultima ședință am făcut urât!”

Logo show Luni, 08.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Ana Morodan și Zarug, prietenie de peste un deceniu. Ce lucruri au în comun

Furnicuțele 2026. Ana Morodan și Zarug, prietenie de peste un deceniu. Ce lucruri au în comun

Logo show Luni, 08.06.2026, 18:50 Furnicuțele 2026. Zarug, provocare pe nevăzute cu o surpriză la final!

Furnicuțele 2026. Zarug, provocare pe nevăzute cu o surpriză la final!

Logo show Luni, 08.06.2026, 18:25 Furnicuțele 2026. Zarug, probă inedită pe nevăzute. Ce a trebuit să facă

Furnicuțele 2026. Zarug, probă inedită pe nevăzute. Ce a trebuit să facă

Logo show Luni, 08.06.2026, 18:15
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