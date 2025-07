Gabriela Oțil a ajuns pe mâna medicilor. Care e motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii

Gabriela Oțil, soția lui Dani Oțil, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani, a avut ieri nevoie de ajutorul medicilor.

Gabriela Oțil a postat pe Insta Story că se afla ieri pe patul de spital, după ce s-a fotografiat cu perfuzia în mână.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Oțil

Se pare că starea de rău a persistat ieri toată ziua și tocmai de aceea modelul a decis să apeleze până la urmă la ajutorul medicilor pentru a se trata.

Gabriela Oțil are un program încântat, fiind mereu atentă la nevoile fiului ei, Tiago, de care are mereu grijă. Atunci când nu e acasă cu Tiago, Gabriela se ocupă de campaniile pe care le are cu diferite branduri sau e pe podium la o prezentare de modă.

În timpul liber, ea are foarte mare grijă de corpul ei pentru a reuși să arate mereu impecabil și de aceea își face timp să meargă des la sală.

Gabriela Prisăcariu i-a îngrijorat pe prietenii ei virtuali după ce a postat pe Insta Story o imagine de pe patul de spital.

Frumoasa blondină a avut nevoie de îngrijiri medicale și nu s-a sfiit să povestească și pe Instagram, acolo unde împărtășește mereu momente reale din viața de zi cu zi.

„Durerea asta e ceva rău. M-am culcat aseară bine, cu o mulțime de planuri pentru azi, dar nici măcar nu am putut să-l duc sau să-l iau pe Tiago de la grădiniță”, a mărturisit Gabriela pe Insta Story cu sinceritate, înainte să ajungă la spital.

În urmă cu câteva zile, ea povestea pe Insta Story că nu se simte prea bine. Ea și-a pozat zona umărului, semn că are o durere musculară severă. Următorul Insta Story a fost cel care i-a îngrijorat pe fani pentru că se pare că Gabriela nu a mai putut rezista și a mers la spital pentru mai multe investigații și un calmant.

De curând, superbul model a scos la iveală câteva detalii neștiute despre căsnicia cu prezentatorul TV. Aceasta a dezvăluit motivul pentru care nu își dorește al doilea copil, dar a vorbit și despre schimbarea pe care și-o dorește să o facă.

Deși au o vilă superbă în Corbeanca, în care prezentatorul TV a investit o sumă importantă de bani, acesta și soția lui plănuiesc să se mute în Capitală. Casa situată lângă cea a colegului său de emisiune, Răzvan Simion, este un adevărat colț de rai.

Se pare că principalul motiv pentru care vor să plece din Corbeanca este traficul intens. Aceștia și-au dat seamă că petrec foarte mult timp în aglomerație.

