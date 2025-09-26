Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Gabriela Prisăcariu, fotografie rară cu mama ei! Soacra lui Dani Oțil a împlinit 53 de ani | FOTO

Gabriela Prisăcariu, fotografie rară cu mama ei! Soacra lui Dani Oțil a împlinit 53 de ani | FOTO

Gabriela Prisăcariu și-a sărbătorit mama, prilej cu care a postat pe rețelele de socializare o fotografie rară cu cea care i-a dat viață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 13:22 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 13:59
Galerie
Gabriela Prisăcariu, fotografie rară cu mama ei! Soacra lui Dani Oțil a împlinit 53 de ani | FOTO | Captură Instagram

A fost o zi importantă în familia Gabrielei Prisăcariu! Soția lui Dani Oțil și-a sărbătorit mama, care tocmai a împlinit 53 de ani, potrivit Spynews.

Citește și: Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Postarea emoționantă făcută de prezentatorul de la Neatza

Gabriela Prisăcariu, imagine rară cu mama ei

Dani și Gabriela Oțil, împreună cu micuțul Tiago, formează una dintre cele mai cunoscute și apreciate familii din showbizul românesc. De curând, superba soție a prezentatorului TV a sărbătorit-o pe mama sa și a postat o imagine rară cu ea.

Articolul continuă după reclamă

Postarea a venit însoțită și de un scurt mesaj emoționant. Gabriela Prisăcariu i-a urat celei care i-a dat viață „La mulți ani!”, iar în fotografie mama ei apare alături de micuțul Tiago. Cele două au o relație specială.

„La mulți ani, mama! Te iubim”, a scris Gabriela Prisăcariu, în drepul imaginii distribuite la Instastory.

Citește și: Dani Oțil, surpriză emoționantă din partea fiului și soției sale. Prezentatorul TV a împlinit 45 de ani. Cum a fost filmat

Care este înțelegerea pe care Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au făcut-o de la începutul căsătoriei

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează un cuplu de aproximativ șapte ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat. Prezentatorul TV și partenera lui și-au unit destinele în anul 2021, atunci când au devenit părinți pentru prima oară.

Un detaliu pe care majoritatea cuplurilor uită să-l ia în considerare, mai ales atunci când apare în copil, este să petreacă timp împreună. Încă de la începutul căsniciei cu Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu a ținut să îi impună o regulă ce ar putea păstra armonia în relația lor.

Superbul model a ajuns la o înțelegere cu partenerul său de a petrece momente de calitate împreună, chiar dacă au amândoi joburi solicitante. Pe lângă vacanțele pe care le au alături de băiețelul lor, prezentatorul TV și Gabriela Prisăcariu au mereu și un concediu în doi.

+18
Mai multe fotografii

„Mie îmi place să fiu organizată, să știu dinainte, să-mi planific tot. Am stabilit lucrul acesta: trebuie să avem câteva zile, la ceva timp, numai pentru noi doi. Atâta vreme cât avem o bonă, avem bunici, deci copilul este pe mâini nu că bune, foarte bune, trebuie să ne permitem luxul ăsta, să plecăm doar noi doi. Cred că este foarte important pentru cuplu să te reconectezi așa o dată la ceva timp”, a mărturisit soția matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani, potrivit ciao.ro.

Va urca pe tron în viitor, dar se luptă cu o boală cronică la doar 52 de ani. Cine e Prințesa care va ieși din vizorul p... Cum arată Roxana Nemeș la patru zile de când a născut. Artista radiază de fericire...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere” Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Observatornews.ro S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Va urca pe tron în viitor, dar se luptă cu o boală cronică la doar 52 de ani. Cine e Prințesa care va ieși din vizorul public
Va urca pe tron în viitor, dar se luptă cu o boală cronică la doar 52 de ani. Cine e Prințesa care va ieși din...
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital Catine.ro
Melania Trump, eclipsată de Regina Rania. Cum au apărut cele două la întâlnirea ONU de la New York
Melania Trump, eclipsată de Regina Rania. Cum au apărut cele două la întâlnirea ONU de la New York
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gogoși pufoase cu dovleac copt. Un desert cu arome de toamnă
Gogoși pufoase cu dovleac copt. Un desert cu arome de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele medicale și ce prevede noua regulă
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele medicale... Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu dovleac în aluat și cremă de brânză
Ruladă cu dovleac în aluat și cremă de brânză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x