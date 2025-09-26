Gabriela Prisăcariu, fotografie rară cu mama ei! Soacra lui Dani Oțil a împlinit 53 de ani | FOTO

Gabriela Prisăcariu și-a sărbătorit mama, prilej cu care a postat pe rețelele de socializare o fotografie rară cu cea care i-a dat viață.

A fost o zi importantă în familia Gabrielei Prisăcariu! Soția lui Dani Oțil și-a sărbătorit mama, care tocmai a împlinit 53 de ani, potrivit Spynews.

Citește și: Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Postarea emoționantă făcută de prezentatorul de la Neatza

Gabriela Prisăcariu, imagine rară cu mama ei

Dani și Gabriela Oțil, împreună cu micuțul Tiago, formează una dintre cele mai cunoscute și apreciate familii din showbizul românesc. De curând, superba soție a prezentatorului TV a sărbătorit-o pe mama sa și a postat o imagine rară cu ea.

Articolul continuă după reclamă

Postarea a venit însoțită și de un scurt mesaj emoționant. Gabriela Prisăcariu i-a urat celei care i-a dat viață „La mulți ani!”, iar în fotografie mama ei apare alături de micuțul Tiago. Cele două au o relație specială.

„La mulți ani, mama! Te iubim”, a scris Gabriela Prisăcariu, în drepul imaginii distribuite la Instastory.

Citește și: Dani Oțil, surpriză emoționantă din partea fiului și soției sale. Prezentatorul TV a împlinit 45 de ani. Cum a fost filmat

Care este înțelegerea pe care Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au făcut-o de la începutul căsătoriei

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează un cuplu de aproximativ șapte ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat. Prezentatorul TV și partenera lui și-au unit destinele în anul 2021, atunci când au devenit părinți pentru prima oară.

Un detaliu pe care majoritatea cuplurilor uită să-l ia în considerare, mai ales atunci când apare în copil, este să petreacă timp împreună. Încă de la începutul căsniciei cu Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu a ținut să îi impună o regulă ce ar putea păstra armonia în relația lor.

Superbul model a ajuns la o înțelegere cu partenerul său de a petrece momente de calitate împreună, chiar dacă au amândoi joburi solicitante. Pe lângă vacanțele pe care le au alături de băiețelul lor, prezentatorul TV și Gabriela Prisăcariu au mereu și un concediu în doi.

„Mie îmi place să fiu organizată, să știu dinainte, să-mi planific tot. Am stabilit lucrul acesta: trebuie să avem câteva zile, la ceva timp, numai pentru noi doi. Atâta vreme cât avem o bonă, avem bunici, deci copilul este pe mâini nu că bune, foarte bune, trebuie să ne permitem luxul ăsta, să plecăm doar noi doi. Cred că este foarte important pentru cuplu să te reconectezi așa o dată la ceva timp”, a mărturisit soția matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani, potrivit ciao.ro.