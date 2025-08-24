Dani Oțil, surpriză emoționantă din partea fiului și soției sale. Prezentatorul TV a împlinit 45 de ani. Cum a fost filmat

Dani Oțil a avut parte de o surpriză neașteptată din partea fiului și soției sale, la miezul nopții. Gabriela Prisăcariu și Tiago au făcut un gest emoționant pentru prezentatorul TV chiar de ziua lui. Acesta a împlinit 45 de ani.

Dani Oțil, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, se mândrește ori de câte ori are ocazia cu familia minunată pe care o are. Acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Gabriela Prisăcariu, femeia care i-a dăruit un băiețel.

Deși este foarte discret când vine vorba de viața personală, Dani Oțil nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale evenimente pentru el. Prezentatorul TV publică des pe rețelele sociale imagini sau videoclipuri cu Gabriela Prisăcariu și fiul lor.

La fel de activă în mediul online este și soția lui. Superbul model are o comunitate impresionantă de prieteni virtuali pe contul de Instagram. Pentru că are o relație specială cu internauții, aceasta le-a dezvăluit că ziua de 24 august este foarte importantă pentru ea.

Citește și: Dani Oțil, amuzat după ce nu a fost lăsat să intre într-un restaurant. Prezentatorul era în vacanță cu soția: „A vrut soția să..”

Articolul continuă după reclamă

La această dată, partenerul său își sărbătorește ziua de naștere. Așadar, astăzi, 24 august 2025, Dani Oțil a împlinit frumoasa vârstă de 45 de ani, iar urările și cadourile nu au întârziat să apară.

Cei care i-au făcut prima surpriză, chiar la miezul nopții, au fost Gabriela Prisăcariu și Tiago. Aceștia au decis să-l surprindă pe prezentatorul TV cu un moment de-a dreptul emoționant.

Surpriza copleșitoare de care a avut parte Dani Oțil chiar de ziua lui. Ce cadou special i-au oferit Gabriela Prisăcariu și fiul său, Tiago

Dani Oțil radiază de bucurie de când a devenit tată. Acesta are o relație foarte specială cu băiețelul său, iar drept dovadă stau chiar pozele sale din mediul online.

De curând, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a avut parte de o surpriză copleșitoare. Fiul său, Tiago, și Gabriela Prisăcariu au ținut să fie primii care îi oferă un cadou chiar de ziua lui de naștere.

Așadar, aceștia i-au adus un tort la miezul nopții pentru a-și pune o dorință, iar mai apoi să sufle în lumânări. Momentul emoționant a fost filmat și postat pe rețelele sociale, unde a strâns mai bine de 6 mii de like-uri.

Citește și: Gabriela Prisăcariu, pentru prima dată în vacanță doar cu fiul ei, Tiago. Cei doi au călătorit împreună cu trenul

„Au trecut 7 ani de când ne-am cunoscut, când nimeni nu ne dădea nicio șansă… nici măcar noi. Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta și mama la copil😁Mulțumesc pentru ce am devenit azi! Gata, că nu vreau să-ți las amar în gură fix de ziua ta 😂 La mulți ani! Te iubesc!”, a fost mesajul transmis de soția lui chiar în dreptul postării.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Urările și mesajele frumoase din partea fanilor nu au întârziat să apară.

„La mulți ani fericiți și binecuvântați alături de cei dragi 💜 Sunteți o familie minunată”, „La multi ani! Sunteți oameni frumoși!”, „Ce frumos! La mulți ani fericiți! ❤️” sau „La mulți ani frumoși! Mă topesc după voi!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.