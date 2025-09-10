Antena Căutare
Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Postarea emoționantă făcută de prezentatorul de la Neatza

Atât Dani Oțil, cât și Gabriela Prisăcariu au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei de naștere a micuțului Tiago.

Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 15:47
Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Postarea emoționantă făcută de prezentatorul de la Neatza

Astăzi, 10 septembrie 2025, este zi de sărbătoare în familia lui Dani Oțil. Fiul prezentatorului de la Neatza și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Cu această ocazie, părinții săi au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare. Iată de ce soția matinalului a început să plângă!

Citește și: Dani Oțil, surpriză emoționantă din partea fiului și soției sale. Prezentatorul TV a împlinit 45 de ani. Cum a fost filmat

Tiago Oțil a împlinit patru ani: „Cea mai importantă zi din viața noastră”

Pe contul său de Facebook, Dani Oțil a postat două fotografii puse într-un colaj: în partea stângă, micuțul Tiago apare bebeluș, înfășurat într-un prosop cu glugă, zâmbind în brațele tatălui său. În partea dreaptă, ipostaza este recreată după patru ani, când băiețelul, de data aceasta mai mare, se lasă din nou strâns în brațe de Dani Oțil, în același prosop.

„Las asta aici pentru când nu ne mai lași să te luăm în brațe și nu îi răspunzi la telefon lu’ maică-ta. La mulți ani, castravete!”, a scris prezentatorul de la Neatza, în dreptul postării.

Nici Gabriela Prisăcariu nu a lăsat ziua să treacă fără imagini și declarații în mediul online. Soția lui Dani Oțil a împărtășit pe Instagram poze în care micuțul Tiago apare cu baloane roșii pregătite pentru aniversarea sa.

Dincolo de zâmbet, Gabriela a mărturisit că aniversarea fiului ei o copleșește de emoții: „Bună dimineața! Nu știu de ce simt ziua asta atât de încărcată emoțional, deci îmi vine să plâng la fiecare <<La mulți ani de-l primește fii-miu>>. Nu știu de ce și ce se întâmplă cu mine. Îmi vine să plâng încă de aseară, de când îi pregăteam baloanele. Ce se întâmplă?”, a transmis ea la Instastory.

Citește și: Dani Oțil, amuzat după ce nu a fost lăsat să intre într-un restaurant. Prezentatorul era în vacanță cu soția: „A vrut soția să..”

De ce Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu nu își mai doresc încă un copil

Gabriela Prisăcariu a povestit că există o mare temere legată de cel de-al doilea copil. Atât ei, cât și lui Dani Oțil îi este teamă de greutățile și situațiile neașteptate care ar putea veni odată cu o nouă sarcină.

Soția prezentatorului TV a mai dezvăluit că abia face față provocărilor pe care le are de când Tiago a început să crească.

„Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: <<Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare... Gândul acesta...>>”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu, potrivit Spynews.

„În perioada sarcinii te gândești la cele mai crunte lucruri, să fie sănătos, să aibă toate degetele, până nu îl vezi și vezi că este bine. Cred că și din acest motiv nu putem face al doilea copil, ori suntem noi prea sensibili, ori nu înțeleg”, a mai adăugat ea.

De asemenea, Gabriela Prisăcariu a spus că nu înțelege cum au reușit părinții lor să crească și să educe mai mulți copii, trecând peste toate obstacolele.

„Eu nu înțeleg cum ne-au crescut părinții noștri, sincer. Noi suntem tot timpul acolo și vrem să nu pățească nimic, și vrem să îi protejăm. Cred că acesta este cel mai stresant lucru din viața de părinte: să îi fie bine copilului”, a mai dezvăluit soția lui Dani Oțil.

