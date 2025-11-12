Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online

Gabriela Prisăcariu va avea nevoie de intervenția medicilor pentru a-și rezolva problemele de sănătate.

Frumoasa soție a lui Dani Oțil are mereu grijă de felul în care arată, merge frecvent la sală și are grijă de alimentația ei.

Gabriela Prisăcariu Oțil, soția matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani, a lipsit o perioadă din mediul online din cauza unor probleme de sănătate.

Gabriela Prisăcariu Oțil se confruntă cu probleme de sănătate

Gabriela Prisăcariu este un model recunoscut, iar fizicul ei de invidiat se pare că uneori vine și cu anumite sacrificii. Frumoasa soție a lui Dani Oțil are mereu grijă de felul în care arată, merge frecvent la sală și are grijă de alimentația ei.

De asemenea, Gabriela merge adesea la salon pentru a avea un look fresh, fiind mereu gata să filmeze sau să fotografieze pentru o nouă campanie.

În ultima vreme, însă, tânărul model nu s-a mai simțit în formă din cauza unor probleme de sănătate care i-au luat din energie.

Gabriela Prisăcariu a scris pe Insta Story cu ce probleme de sănătate se confruntă.

„Update din viața reală. Nu am prea fost prezentă pe aici pentru că încă nu mi-am revenit după o criză de fiere – care, de fapt, s-ar putea să fi fost gastrită. Trebuie să-mi fac o endoscopie. N-am energie să fac nimic”, a scris Gabriela la o fotografie cu ea făcută în mașină, îmbrăcată în negru, cu o șapcă pe cap și fără machiaj pe chip.

Soția lui Dani Oțil a postat acest update din viața ei ieri, iar astăzi se pare că a ajuns deja să își facă programare pentru o intervenție. Se pare că problema ei de sănătate a avansat și are nevoie de ajutorul medicilor.

„Vineri am programare la endoscopie, dar până atunci am treabă – azi lucrez la o campanie și merg la un eveniment”, a scris Gabriela la un Insta Story în care apare pe scaun la machiaj și coafat, semn că muncește, deși nu e în cea mai bună formă.

Frumoasa soție a lui Dani Oțil lucrează mereu la mai multe campanii pentru diferite branduri de fashion, makeup și promovează un stil de viață sănătos. Ea își împarte timpul între cariera de model și timpul petrecut alături de fiul ei, Tiago. Atunci când nu e la filmări, Gabriela este cea care are mereu grijă ca fiului ei să nu îi lipsească nimic, îl duce la înot și la locurile lui de joacă preferate, asigurându-se că are o copilărie plină de amintiri frumoase.

Gabriela și Dani Oțil formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, bucurându-se de o familie frumoasă alături de fiul lor, Tiago. Gabriela și Dani trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 5 ani.

În 2021, Dani Oțil s-a căsătorit cu Gabriela Prisăcariu, frumosul model care era însărcinată atunci când au făcut cununia civilă. În același an, ei au devenit părinții lui Tiago, un băiețel care îi seamănă leit Gabrielei. Împreună cu soția lui, Dani a făcut din vila din Corbeanca un cămin extrem de călduros și comod pentru ei trei, pentru a se bucura împreună de cele mai frumoase clipe de familie.

