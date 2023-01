Gafa vestimentară făcută de Loredana Chivu. Ce se observă la rochia roșie și mulată, când ridică brațul

În ultima perioadă, Loredana Chivu a trecut prin mai multe operații după ce posteriorul ei a fost distrus în timpul unei intervenții care avea ca scop mărirea lui.

La vremea respectivă, blondina nu a vorbit despre probleme sale, însă a abordat subiectul în cadrului unui interviu la Antena Stars, unde a dezvăluit că a făcut septicemie și a fost la un pas de tragedie.

"Am făcut septicemie, am avut tensiunea 6, am fost internată șapte zile în spital și era să mor pe masa de operție. A ajuns să fie ceva general în momentul e față. Foarte speriată sunt! Îmi tremură mâna pe microfon, nici măcar nu știu să vorbesc despre asta", spunea Loredana cu lacrimi în ochi.

Gafa vestimentară a Loredanei Chivu. Ce se observă la rochia roșie și mulată, când ridică brațul

Acum, blondina pare că s-a recuperat, însă este tot mai ”zgârcită” cu prezența la evenimentele mondene. Recent, ea s-a afișat într-o ținută spectaculoasă, care i-a lăsat fără cuvinte pe mulți.

Totuși, articolul vestimentar i-a dat mari bătăi de cap la petrecerea zilei sale de naștere. În timp ce Luis Gabriel îi cânta, Loredana Chivu a ridicat mâinile pentru a dansa. Aceasta era așezată pe un scaun și, în momentul când brațele au ajuns în aer, s-a văzut că ținuta era ruptă la subraț.

Imediat, imaginile au ajuns în social media și s-au viralizat. În timp ce unii internauți au taxat-o, alții au considerat că este omenește și au început să relateze momente în care hainele lor s-au rupt și au fost puși în situații stânjenitoare.

Loredana Chivu s-a logodit. Cine e bărbatul

Loredana Chivu a povestit pentru Antena Stars cum se înțelege cu bărbatul care o face cel mai fericită: „Mă simt mai bine ca niciodată, mi s-a schimbat toată energia în noul an. Am avut una dintre cele mai emoționante aniversări de până acum, pentru că anul acesta mi s-au întâmplat lucruri mai deosebite față de restul anilor.

La 12 noaptea m-am trezit cu prietenii și familia mea la ușă, nu mă așteptam. Am avut parte de o surpriză extrem de frumoasă, mi-am găsit casa plină de flori, baloane și lumânărele. Surpriza a fost făcută de bărbatul care există în viața mea. Am mai venit o dată în emisiune și am spus câteva ceva despre el, dar nu v-am dat un nume și aș vrea să mențin acest lucru.”

