Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix Baumgartner. Imagini nemaivăzute cu fostul ei iubit: „Voi lupta pentru tine”

Mihaela Rădulescu a postat pe rețelele de socializare un mesaj sfâșietor, însoțit de un clip personal, la trei săptămâni de la moartea lui Felix Baumgartner.

Mihaela Rădulescu își plânge iubirea pierdută într-un mesaj emoționant, postat alături de imagini cu regretatul Felix Baumgartner, surprinse într-un moment intim. La câteva săptămâni după moartea tragică a parașutistului austriac, vedeta i-a adus un omagiu dureros și a vorbit despre dragostea profundă pe care au simțit-o unul față de celălalt.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la trei săptămâni după moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a postat pe rețelele de socializare un clip filmat în mașină care îl arată pe Felix Baumgartner cântând și simțindu-se fericit pe melodia „Walking in the Sunshine”, într-un moment intim și plin de viață.

„<<Mergând în lumina soarelui>>… Pune-ți un zâmbet pe față ca și cum nimic nu ar fi în neregulă… Gândește-te la momentele frumoase…

L-am făcut pe acest bărbat cel mai fericit din viața lui și el pe mine. Țintește spre genul acesta de iubire, țintește spre a cânta mereu împreună, țintește spre acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui – IUBIREA pentru persoana cu care îți împarți viața. Asta e cea mai ușoară cale spre fericire. Uneori, unii prieteni, străinii, chiar și familia nu vor înțelege niciodată. Dar asigură-te că nu îți va păsa niciodată de ce cred alții. Asigură-te că vei continua să cânți, să te distrezi, să construiți o viață împreună și să păstrați acea iubire vie până la capăt.

Eu voi face asta, pentru tot restul drumului meu prin viață. Acest bărbat perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a arătat tuturor, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată”, este o parte din mesajul plin de dor postat de Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

Mihaela Rădulescu a promis că îi va onora memoria lui Felix Baumgartner

În încheiere, Mihaela Rădulescu a promis că îi va onora memoria lui Felix Baumgartner și iubirea necondiționată pentru tot restul vieții sale.

„Voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut-o mereu. Așa cum și tu ai făcut-o pentru mine. Și voi fi acolo pentru fiecare dintre prietenii mei minunați și prietenii tăi minunați care au fost alături de mine, din respect și iubire pentru tine. Va urma”, a scris Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

Această declarație vine într-un moment delicat pentru Mihaela Rădulescu, care pe 3 august a împlinit 56 de ani, o aniversare trăită în durere, fără omul iubit alături.

Felix Baumgartner, cunoscut în întreaga lume pentru saltul său istoric din stratosferă, a fost și partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu timp de peste zece ani. Relația lor a fost discretă, dar puternică, iar cuvintele vedetei confirmă iubirea rară, profundă, jucăușă și sinceră pe care au trăit-o împreună.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriatică.

