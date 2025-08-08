Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix Baumgartner. Imagini nemaivăzute cu fostul ei iubit: „Voi lupta pentru tine”

Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix Baumgartner. Imagini nemaivăzute cu fostul ei iubit: „Voi lupta pentru tine”

Mihaela Rădulescu a postat pe rețelele de socializare un mesaj sfâșietor, însoțit de un clip personal, la trei săptămâni de la moartea lui Felix Baumgartner.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 August 2025, 10:31 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 11:22
Galerie
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix Baumgartner. Imagini nemaivăzute cu fostul ei iubit | Captură Instagram

Mihaela Rădulescu își plânge iubirea pierdută într-un mesaj emoționant, postat alături de imagini cu regretatul Felix Baumgartner, surprinse într-un moment intim. La câteva săptămâni după moartea tragică a parașutistului austriac, vedeta i-a adus un omagiu dureros și a vorbit despre dragostea profundă pe care au simțit-o unul față de celălalt.

Citește și: Felix Baumgartner, înmormântat în mare secret. Cine au fost singurele persoane prezente și ce a apărut pe sicriul lui

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la trei săptămâni după moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a postat pe rețelele de socializare un clip filmat în mașină care îl arată pe Felix Baumgartner cântând și simțindu-se fericit pe melodia „Walking in the Sunshine”, într-un moment intim și plin de viață.

Articolul continuă după reclamă

„<<Mergând în lumina soarelui>>… Pune-ți un zâmbet pe față ca și cum nimic nu ar fi în neregulă… Gândește-te la momentele frumoase…

L-am făcut pe acest bărbat cel mai fericit din viața lui și el pe mine. Țintește spre genul acesta de iubire, țintește spre a cânta mereu împreună, țintește spre acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui – IUBIREA pentru persoana cu care îți împarți viața. Asta e cea mai ușoară cale spre fericire. Uneori, unii prieteni, străinii, chiar și familia nu vor înțelege niciodată. Dar asigură-te că nu îți va păsa niciodată de ce cred alții. Asigură-te că vei continua să cânți, să te distrezi, să construiți o viață împreună și să păstrați acea iubire vie până la capăt.

Eu voi face asta, pentru tot restul drumului meu prin viață. Acest bărbat perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a arătat tuturor, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată”, este o parte din mesajul plin de dor postat de Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mihaela Rădulescu a promis că îi va onora memoria lui Felix Baumgartner

În încheiere, Mihaela Rădulescu a promis că îi va onora memoria lui Felix Baumgartner și iubirea necondiționată pentru tot restul vieții sale.

„Voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut-o mereu. Așa cum și tu ai făcut-o pentru mine. Și voi fi acolo pentru fiecare dintre prietenii mei minunați și prietenii tăi minunați care au fost alături de mine, din respect și iubire pentru tine. Va urma”, a scris Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

Această declarație vine într-un moment delicat pentru Mihaela Rădulescu, care pe 3 august a împlinit 56 de ani, o aniversare trăită în durere, fără omul iubit alături.

Felix Baumgartner, cunoscut în întreaga lume pentru saltul său istoric din stratosferă, a fost și partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu timp de peste zece ani. Relația lor a fost discretă, dar puternică, iar cuvintele vedetei confirmă iubirea rară, profundă, jucăușă și sinceră pe care au trăit-o împreună.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriatică.

+23
Mai multe fotografii

Citește și: Felix Baumgartner, gest de iubire pentru Mihaela Rădulescu. Ce i-a lăsat moștenire: „A vrut să ajungă la ea”

Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Observatornews.ro Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Joi, 07.08.2025, 18:34 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea Catine.ro
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl cunoască”
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am...
Mert Ramazan Demir revine într-un nou proiect profesional. Unde va putea fi urmărit actorul
Mert Ramazan Demir revine într-un nou proiect profesional. Unde va putea fi urmărit actorul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala Unirii, la Palatul Cotroceni
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala... Libertatea.ro
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
Cum au ajuns să fie abandonate în mijlocul deșertului mii de mașini Audi, Volkswagen și Porsche
Cum au ajuns să fie abandonate în mijlocul deșertului mii de mașini Audi, Volkswagen și Porsche Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Familia Regală a României, omagiu emoționant pentru Rodica Coposu: O viață închinată memoriei fratelui ei și valorilor Coroanei
Familia Regală a României, omagiu emoționant pentru Rodica Coposu: O viață închinată memoriei fratelui ei și... Kudika
Noul calcul pentru impozitul pe proprietate. Cine va plăti cu 100% mai mult pentru o clădire
Noul calcul pentru impozitul pe proprietate. Cine va plăti cu 100% mai mult pentru o clădire Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze... ProSport
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august Gandul
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x