Gheorghe Turda iubește din nou la 77 de ani. Cine e femeia care l-a fascinat: „E mai mică decât mine”

Gheorghe Turda a decis să mai acorde o șansă iubirii la 77 de ani. Artistul de muzică populară, care a rămas văduv în urmă cu 16 ani, a făcut primele declarații despre femeia care l-a cucerit.

Gheorghe Turda a fost căsătorit vreme de 37 de ani cu Elisabeta, fostă balerină, care și-a găsit sfârșitul într-un mod crunt. Soția artistului a pierit în urmă cu 16 ani, după o luptă cu o boală necruțătoare. După acest episod, artistul de muzică populară a mai avut relații, dar nu a reușit să își găsească fericirea. Acum, situația arată cu totul altfel și recunoaște că se simte tare împlinit pentru cum s-au așezat lucrurile în viața lui.

Cine e femeia care l-a cucerit pe Gheorghe Turda: „Sunt foarte fericit”

Deși discret, Gheorghe Turda a dezvăluit că este la un pas să oficializeze relația cu noua parteneră de viață, care e sportivă de performanță și mai mică decât el. Acesta are numai cuvinte de laudă la adresa femeii care îi stă alături și se mândrește cu familia lui frumoasă, cu fetele și cu nepoții săi.

„E celebră în felul ei, dar nu vă spun profesia. Suntem aproape de a pecetlui relația. E sportivă de performanță, e mai mică decât mine… Dar vârsta nu o pot dezvălui, de fapt vârsta nu are importanță și la femei nu se spune. Sunt foarte fericit. Am o familie atât de frumoasă, sănătoasă, unită. Am trei nepoți, o fetiță și doi băieți, amândoi talentați, cel mare e pianist, cel mic este percuționist, toboșar. Când l-a văzut Țăndărică a spus că nu are ce să-i arate”, a precizat Gheorghe Turda, citat de Revista Viva.

Soția lui Gheorghe Turda a murit în urmă cu 16 ani

Gheorghe Turda a fost căsătorit vreme de 37 de ani cu Elisabeta, care a murit în urmă cu 16 ani. Artistul susține că afecțiunea fostei sale partenere de viață ar avea legătură cu radiațiile de la Hiroshima. Totul s-a întâmplat în timpul unui turneu în Japonia.

„Totul a început în 1987, în timpul turneului nostru, ca artiști, din Japonia. Ea era pe atunci balerină la Ansamblul Rapsodia, iar eu o însoțeam. După ultimul spectacol, avusesem peste 30 de reprezentații, a fost luată cu Salvarea, i se făcuse rău. Medicii japonezi i-au spus ce va urma, în urma acestor radiații, care încă mai persistă, la Hiroshima, dar și care vor fi etapele prin care va trece. Și cum au spus, exact așa s-a întâmplat, ei văzuseră mii de cazuri. Ne-am întors în țară cu avionul, apoi a fost sub observația medicilor români. Diagnosticul a fost crunt, leucemie cronică trombocitară. S-a luptat cu boala, dar nu mai aveau mare lucru ce să îi facă medicii, fusese afectată și măduva coloanei. Dacă era în ziua de azi, când medicina a mai evoluat, poate că exista un tratament care să îi salveze viața”, spunea Gheorghe Turda, citat de sursa menționată mai sus.