Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine 500-600 de euro”

Gigi Becali, patronul FCSB, a mărturisit că îi ajută des pe imigranții din București, oferindu-le bani ori de câte ori vin la el.

Cunoscut pentru generozitatea lui, mai ales față de oamenii aflați în dificultate, Becali a povestit că, după ce le-a dat bani, unii imigranți au ajuns să-l urmărească pe străzile Bucureștiului.

Gigi Becali, gest impresionant pentru imigranții din Capitală

Latifundiarul din Pipera continuă să fie la fel de darnic ca în vremurile când împărțea bani oamenilor nevoiași adunați la „Palat”, scene intens mediatizate la momentul respectiv.

În prezent, Gigi Becali își petrece timpul în Pipera, unde ridică o biserică. După ce a declarat la Fanatik Superliga că a ajutat mai mulți imigranți, aceștia au început să-l caute tot mai des.

Articolul continuă după reclamă

„Știi care e treaba? Pe mine nu mă interesează ce sunt ei. Când îi văd mă gândesc: ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici, vai de mama lui. Câștigă și ei 30-40 de euro. Hai să-i dau și eu 200 de euro, se duce și el acasă, se bucură 5-6 oameni din familia lui. Ei vin după mine, că și-au dat vorbă între ei. Acum mă urmăresc și eu le dau. Ce contează la mine 500-600 de euro. Dacă eu iau 30 de milioane de euro într-un an numai din fotbal. Da, deloc nu mă pricep, am distrus echipa și i-am nenorocit și pe suporteri”, a spus Becali pentru sursa citată.

Citește și: Câți bani le-a dat Gigi Becali unor elevi din București. Momentul când scoate teancul de bancnote a devenit viral pe internet

Becali, mesaj pentru rivalele din SuperLiga

Deși este criticat pentru rezultatele slabe ale FCSB, echipă aflată pe locul 13 în SuperLiga, cu doar 7 puncte, Gigi Becali a ieșit la atac și le-a transmis un mesaj tranșant contestatarilor.

Patronul roș-albaștrilor se laudă atât cu performanțele sportive reușite de-a lungul anilor, cât și cu rezultatele financiare foarte bune, care îi aduc un profit anual de aproximativ 30 de milioane de euro – cifre cu care rivalele din campionat nu se pot compara.

„Galeria să-și facă meseria, e treaba lor, nu mă bag la galerie. Ca să spui că eu nu mă pricep să-mi arate pe unul care a vândut un jucător cu mai mulți bani decât Becali.

Spune-mi unul care a făcut asta de 20 de ani. Sau să spună o echipă care are mai mari performanțe ca FCSB. Să spună o echipă. Bine, mă, de când s-a născut FCSB, are de 10 ori mai mari performanțe față de Dinamo”, a declarat patronul FCSB-ului, conform Fanatik.ro.

Un protestatar i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali

Recent, Gigi Becali (67 de ani) a avut parte de o surpriză neplăcută: pe gardul proprietății sale din Aleea Alexandru au fost scrise cu vopsea mai multe mesaje.

Nu este pentru prima dată când „palatul” lui Gigi Becali este vandalizat.Pe gard au apărut mesaje precum „Dumnezeu este dragoste” și „La mulți ani, Simona Halep”. Autorul, protestatarul Constantin Ivanov, a fost sancționat de autorități cu o amendă de 6.000 de lei pentru gestul său.

După incidentul de la „palat”, Constantin Daniel Ivanov a fost dus de polițiști la Spitalul „Alexandru Obregia”, pentru o expertiză psihiatrică. Ulterior, el a ajuns la Oradea, unde susține că ar fi fost agresat fizic.

Ivanov și-a scos un certificat medico-legal care arată că a suferit o contuzie la piramida nazală și la buză, echimoze la ochiul stâng, precum și dureri la cap și la coapsă. El susține că a fost lovit cu un obiect dur și a căzut, iar medicii i-au recomandat între 5 și 7 zile de îngrijiri.