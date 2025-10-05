Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine 500-600 de euro”

Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine 500-600 de euro”

Gigi Becali, patronul FCSB, a mărturisit că îi ajută des pe imigranții din București, oferindu-le bani ori de câte ori vin la el.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 07:45 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 18:00
Galerie
Patronul roș-albaștrilor a fost criticat recent pentru rezultatele slabe ale FCSB | Profimedia

Cunoscut pentru generozitatea lui, mai ales față de oamenii aflați în dificultate, Becali a povestit că, după ce le-a dat bani, unii imigranți au ajuns să-l urmărească pe străzile Bucureștiului.

Gigi Becali, gest impresionant pentru imigranții din Capitală

Latifundiarul din Pipera continuă să fie la fel de darnic ca în vremurile când împărțea bani oamenilor nevoiași adunați la „Palat”, scene intens mediatizate la momentul respectiv.

În prezent, Gigi Becali își petrece timpul în Pipera, unde ridică o biserică. După ce a declarat la Fanatik Superliga că a ajutat mai mulți imigranți, aceștia au început să-l caute tot mai des.

Articolul continuă după reclamă

„Știi care e treaba? Pe mine nu mă interesează ce sunt ei. Când îi văd mă gândesc: ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici, vai de mama lui. Câștigă și ei 30-40 de euro. Hai să-i dau și eu 200 de euro, se duce și el acasă, se bucură 5-6 oameni din familia lui. Ei vin după mine, că și-au dat vorbă între ei. Acum mă urmăresc și eu le dau. Ce contează la mine 500-600 de euro. Dacă eu iau 30 de milioane de euro într-un an numai din fotbal. Da, deloc nu mă pricep, am distrus echipa și i-am nenorocit și pe suporteri”, a spus Becali pentru sursa citată.

Citește și: Câți bani le-a dat Gigi Becali unor elevi din București. Momentul când scoate teancul de bancnote a devenit viral pe internet

Becali, mesaj pentru rivalele din SuperLiga

Deși este criticat pentru rezultatele slabe ale FCSB, echipă aflată pe locul 13 în SuperLiga, cu doar 7 puncte, Gigi Becali a ieșit la atac și le-a transmis un mesaj tranșant contestatarilor.

Patronul roș-albaștrilor se laudă atât cu performanțele sportive reușite de-a lungul anilor, cât și cu rezultatele financiare foarte bune, care îi aduc un profit anual de aproximativ 30 de milioane de euro – cifre cu care rivalele din campionat nu se pot compara.

„Galeria să-și facă meseria, e treaba lor, nu mă bag la galerie. Ca să spui că eu nu mă pricep să-mi arate pe unul care a vândut un jucător cu mai mulți bani decât Becali.

Spune-mi unul care a făcut asta de 20 de ani. Sau să spună o echipă care are mai mari performanțe ca FCSB. Să spună o echipă. Bine, mă, de când s-a născut FCSB, are de 10 ori mai mari performanțe față de Dinamo”, a declarat patronul FCSB-ului, conform Fanatik.ro.

Un protestatar i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali

Recent, Gigi Becali (67 de ani) a avut parte de o surpriză neplăcută: pe gardul proprietății sale din Aleea Alexandru au fost scrise cu vopsea mai multe mesaje.

Nu este pentru prima dată când „palatul” lui Gigi Becali este vandalizat.Pe gard au apărut mesaje precum „Dumnezeu este dragoste” și „La mulți ani, Simona Halep”. Autorul, protestatarul Constantin Ivanov, a fost sancționat de autorități cu o amendă de 6.000 de lei pentru gestul său.

După incidentul de la „palat”, Constantin Daniel Ivanov a fost dus de polițiști la Spitalul „Alexandru Obregia”, pentru o expertiză psihiatrică. Ulterior, el a ajuns la Oradea, unde susține că ar fi fost agresat fizic.

Gigi Becali vorbind la microfon în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii
Gigi Becali vorbind la microfon în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii
Gigi Becali vorbind la microfon în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii

Ivanov și-a scos un certificat medico-legal care arată că a suferit o contuzie la piramida nazală și la buză, echimoze la ochiul stâng, precum și dureri la cap și la coapsă. El susține că a fost lovit cu un obiect dur și a căzut, iar medicii i-au recomandat între 5 și 7 zile de îngrijiri.

Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fa... Alyssa Milano a renunțat la implanturile mamare. Actrița, dezvăluiri uimitoare despre propriul corp: „A fost sexualizat ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fashion Week
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham...
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul Catine.ro
Românca Irina Motoc, apariție spectaculoasă pe podium la Milano Fashion Week: „Are o carieră strălucită în modelling”
Românca Irina Motoc, apariție spectaculoasă pe podium la Milano Fashion Week: „Are o carieră strălucită în...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent HelloTaste.ro
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai Kudika
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO Playtech
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă Redactia.ro
Cât costă o postare pe Instagram.
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x