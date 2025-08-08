Iain Armitage este de nerecunoscut! Starul din „Young Sheldon” a devenit faimos la doar opt ani. Cum arată acum

Iain Armitage și-a început cariera la doar opt ani, iar acum, în cele mai recente postări de pe rețelele sociale, arată ca un adolescent în toată regula.

Iain obișnuia să facă recenzii la piese de teatru pe canalul său de YouTube | Getty Images

Tânărul actor este cunoscut pentru rolul lui Sheldon din serialul „Young Sheldon”, inspirat din „The Big Bang Theory”. Iain a împlinit recent 17 ani. Vezi cum arată acum.

Iain Armitage este de nerecunoscut la 17 ani

Totuși, pasiunea lui pentru spectacol era clară cu mult înainte de rolul din serial – Iain devenise cunoscut pe YouTube, unde făcea recenzii la piese de teatru.

Cu un an înainte de majorat, Armitage se poate mândri cu câteva realizări notabile – de la premii până la licența de pilot pentru elevi.

Marți, Iain a postat pe Instagram Stories de ziua lui, zâmbind larg cu o brioșă cu ciocolată și ornamente albe de zahăr în mână. Armitage le-a transmis celor 1,7 milioane de admiratori următorul mesaj: „Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru toate urările de ziua mea!!”.

Actorul este activ pe rețelele sociale și își implică fanii în tot ceea ce face, împărtășindu-le pasiunile sale. Pe lângă actorie, tânărul talent a început să învețe mai multe limbi străine – printre care germana și portugheza braziliană – și a obținut licența de pilot pentru elevi la doar 16 ani.

Iain avea doar opt ani când a fost ales pentru rolul principal în spin-off-ul „Young Sheldon”, serial în care a jucat din 2017 până la finalul acestuia în 2024.

Într-un interviu acordat anul trecut publicației Los Angeles Times, Armitage a vorbit despre sfârșitul serialului și despre despărțirea oficială de personajul său.

Întrebat cum a evoluat ca actor, el a spus: „E amuzant să mă gândesc la asta, pentru că, odată cu acest serial, am intrat într-un ritm atât de familiar cu acest personaj”.

„Fac asta de șapte ani, așa că nu mai pare neapărat o provocare actoricească uriașă, pentru că, până acum trei săptămâni, o făceam în fiecare zi, cinci zile pe săptămână...”.

Starul din „Young Sheldon” este pasionat de călătorii și limbi străine

La acel moment, Iain spunea că este „foarte entuziasmat” de următorul capitol din viața și cariera sa.

„Învăț limbi străine și călătoresc mult. Îmi doresc foarte mult să continui cu actoria. Și îmi doresc foarte mult să merg la facultate”, a spus actorul, potrivit Daily Mail.

„Am o mulțime de lucruri frumoase la care mă uit cu nerăbdare. Dar, în acest moment, am luxul de a simți că am tot timpul din lume, și asta e minunat”.

Întrebat ce tip de rol și-ar dori să joace în viitor, Iain a spus pentru publicație: „Îmi plac filmele de acțiune sau, poate, un film cu supereroi”.

„Cred că ar fi distractiv să fac ceva cu arte marțiale. Mi-ar plăcea să joc un rol fizic, măcar o dată. «Sheldon» e un personaj atât de cerebral. Mi-ar plăcea să fac și o dramă...”.

Pentru rolul său din „Young Sheldon”, Iain a primit și un premiu Young Artist pentru Cea mai bună interpretare într-un serial TV – Actor tânăr în rol principal.

Deși Armitage este cunoscut pentru rolul lui Sheldon Cooper, prima sa apariție într-un serial de televiziune a fost într-un episod din „Law & Order: SVU”. Iain l-a interpretat și pe Ziggy în serialul HBO „Big Little Lies”, începând din 2017 – alături de Shailene Woodley, Nicole Kidman și Reese Witherspoon.

Tânărul actor a pășit și în lumea filmului, dublând vocea personajului Chase în animația „Paw Patrol: The Movie” (2021).