Ilinca Simion a publicat o imagine rară cu fiul ei, surprins într-un parc de distracții. Mesajul amuzant transmis de soția liderului AUR a atras atenția.

Ilinca Simion, imagine rară alături de fiul ei. Ce mesaj neașteptat i-a transmis soția liderului AUR | Hepta

Ilinca Simion a publicat pe contul său de TikTok un videoclip rar în care apare fiul ei. Soția liderului AUR a profitat de ocazie pentru a împărtăși cu urmăritorii câteva imagini înduioșătoare din timpul unei ieșiri în familie.

Ilinca Simion, imagine rară alături de fiul ei

În imaginile publicate în mediul online, băiețelul cuplului apare în timp ce se distrează într-un parc de distracții pentru copii. Micuțul s-a dat pe tobogan și s-a bucurat de momentele petrecute alături de cei dragi. La final, acesta a avut parte și de un moment tandru, sărutând mânuțele prietenei sale de joacă.

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Ilinca Simion a surprins momentul și a decis să îl împărtășească pe rețelele de socializare. În descrierea videoclipului, soția politicianului i-a transmis și un mesaj amuzant celei care ar putea deveni, într-o zi, nora sa.

„Viitoarea mea noră, clipul ăsta e pentru tine”, a scris Ilinca Simion în dreptul imaginilor.

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Postarea vine într-o perioadă importantă pentru familia lui George Simion. Soția liderului AUR este în prezent însărcinată și urmează să devină mamă pentru a doua oară. Ilinca Simion este, în general, discretă atunci când vine vorba despre viața de familie și nu obișnuiește să publice foarte multe imagini cu cei dragi.

Totuși, în ultima perioadă, aceasta a împărtășit cu urmăritorii câteva fotografii în care și-a lăsat la vedere burtica de gravidă. Astfel, fiecare apariție a familiei în mediul online atrage atenția celor care îi urmăresc.

Cum s-au cunoscut Ilinca și George Simion

Ilinca și George Simion s-au cunoscut în perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2019. La vremea respectivă, Ilinca era studentă la Facultatea de Drept și făcea parte din echipa de voluntari care îl sprijinea pe George Simion.

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Relația celor doi a evoluat, iar câțiva ani mai târziu au decis să își unească destinele. George Simion și Ilinca s-au cununat civil pe 26 august 2022, iar pe 27 august 2022 a avut loc nunta câmpenească organizată în localitatea Măciuca, eveniment la care au participat mii de oameni.

Politicianul a făcut atunci un apel public și a invitat românii să ia parte la eveniment, nunta devenind una dintre cele mai mediatizate petreceri politice din România.

În prezent, cei doi își cresc familia departe de lumina reflectoarelor, iar Ilinca Simion preferă să păstreze o parte importantă din viața personală în afara spațiului public. Videoclipul recent cu fiul său le-a oferit însă urmăritorilor o imagine rară din viața de familie a cuplului.