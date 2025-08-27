Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere

Ilona Brezoianu a apelat la o schimbare de look care i-a surprins pe fanii ei.

Ilona Brezoianu, jurata emisiunii Te cunosc de undeva, este însărcinată și mai are câteva săptămâni și va naște.

Ilona Brezoianu, frumoasa actriță și jurata Te cunosc de undeva, se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Recent, ea a apelat la o schimbare de look care a stârnit reacții contradictorii în mediul online.

Ilona Brezoianu, schimbare de look care a stârnit curiozitatea fanilor ei

Ilona a postat pe Instagram mai multe imagini cu noua schimbare de look, arătându-le fanilor săi că a fost la bunul ei prieten, Marian Capet, pentru a-i vopsi părul.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ilona Brezoianu și soțul ei au sărbătorit 1 an de la nuntă. Mesajul emoționant pe care I l-a transmis actrița

Artista a decis să își schimbe nuanța părului și a ales de această dată șatenul. După ce i-a făcut schimbarea de look, Capet a complimentat-o și i-a spus că îi stă foarte bine cu această culoare de păr.

Ilona a postat câteva imagini pe Insta Story, dar se pare că mesajele cu păreri și critici de la fani nu au întârziat să apară.

Imediat după ce și-a arătat noul look, Ilona a mai postat o poză cu un mesaj pentru fanii ei îngrijorați.

„Se pare că s-a umplut instagramu de facebook...Bă am zis de atâtea ori, nu-mi mai dați mesaje. Vopseaua este fără amoniac, zici că ați luat-o razna”, a scris actrița la poza cu ea de pe Insta Story.

Citește și: Ilona Brezoianu a vorbit despre planurile de după nașterea bebelușului ei. Cum arată acum, însărcinată în 21 de săptămâni

Actrița a dezvăluit recent într-o serie de Q&A făcută pe contul ei de Instagram că nu plănuiește să lipsească prea mult de la TV sau de pe scena teatrului după ce naște. Ilona Breioanu i-a asigurat pe fanii ei că va fi în continuare jurată la Te cunosc de undeva în sezonul următor, doar că nu știe exact când va juca din nou la teatru.

Artista a mai explicat că plănuiește să stea acasă cu bebelușul ei mai mult în primele 3 luni și se bucură că va primi și ajutorul părinților ei, care urmează să se mute la București. Ilona a arătat recent noul apartament pe care l-a achiziționat pentru părinții ei, fiind gata să îi primească pentru ca și soțul său, Andrei, să beneficieze de ajutorul lor pentru creșterea bebelușului lor.

Ilona și Andrei sunt nerăbdători să devină părinți și să își cunoască bebelușul și, chiar dacă are unele temeri legate de naștere, actrița e încrezătoare că lucrurile vor decurge bine.

Citește și: Ilona Brezoianu, gest impresionant pentru părinții ei. Ce cadou special le-a făcut, înainte de a deveni mămică