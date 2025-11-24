Antena Căutare
Lavinia Pîrva a împlinit 41 de ani. În ce ipostaze emoționante a apărut alături de Ștefan Bănică și fiul lor:„Sunt recunoscătoare"

Lavinia Pîrva a sărbătorit pe 24 noiembrie împlinirea vârstei de 41 de ani, iar momentul a fost marcat printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 13:12 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 17:21
Lavinia Pîrva a împlinit 41 de ani. În ce ipostaze emoționante a apărut alături de Ștefan Bănică și fiul lor:„Sunt recunoscătoare"

Artista și-a deschis sufletul în fața fanilor și a împărtășit un mesaj profund despre trecerea timpului, transformări, maturizare și recunoștința pe care o simte față de drumul ei de până acum.

Lavinia Pîrva a împlinit 41 de ani. În ce ipostaze emoționante a apărut alături de Ștefan Bănică și fiul lor: „Sunt recunoscătoare"

Alături de cuvintele încărcate de sensibilitate, Lavinia a publicat și un clip cu cele mai frumoase imagini alături de familia ei: fotografii tandre cu soțul ei, Ștefan Bănică, și cu fiul lor, moment care a emoționat comunitatea online.

Lavinia Pîrva, din nou studentă la 40 de ani. La ce facultate s-a înscris soția lui Ștefan Bănică: „La momentul potrivit"

„Parcă ieri eram în alte etape ale vieții mele…”, a scris ea. În începutul mesajului, artista a mărturisit că și-a permis o clipă de introspecție în dimineața aniversării:

„Astăzi împlinesc 41 de ani. Dimineața am simțit nevoia să mă opresc un moment și să privesc înapoi… și mi-am dat seama, încă o dată, cât de repede trece timpul.”

Lavinia a rememorat etapele prin care a trecut, luptele și visurile care au acompaniat-o în diferite perioade ale vieții. Fiecare experiență a contribuit la formarea ei ca om și ca artist:
„Am realizat că tocmai momentele grele și provocările au fost cele care m-au format cel mai mult. Ele m-au învățat să cresc, să mă adaptez, să am mai multă răbdare cu mine și cu ceilalți.”

Artista a vorbit și despre împlinirile profesionale, mărturisind că încheie anul exact așa cum își dorește: pe scenă, cântând și conectându-se cu publicul – locul care îi aduce cea mai multă energie.

Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Lavinia Pîrva: „Astăzi este despre tine"

În plus, Lavinia a dezvăluit că își urmează o altă pasiune veche: psihologia. Este studentă și parcurge un drum interior pe care, spune ea, l-a simțit dintotdeauna:
„Acum am curajul și șansa să învăț asta la un nivel profund, asumat.”

Clipul atașat mesajului a atras rapid mii de reacții. În imagini, Lavinia apare în ipostaze calde și intime alături de Ștefan Bănică și de fiul lor, instantanee care surprind tandrețe, zâmbete, momente de joacă și fericire simplă în familie.

Fanii au remarcat armonia dintre cei trei, iar urările au curs în valuri.

Artista a încheiat mesajul cu o declarație de recunoștință totală pentru tot ceea ce are în prezent:
„Închei anul cu o familie pe care o iubesc enorm, cu sprijin, cu stabilitate, cu sănătate. Și cu o dorință reală de a continua să mă dezvolt... La 41 de ani, sunt recunoscătoare.”

Postarea Laviniei Pîrva a emoționat pe toată luma, iar imaginile alături de Ștefan Bănică și fiul lor au completat perfect portretul unei femei împlinite.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

