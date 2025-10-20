Antena Căutare
Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Lavinia Pîrva: „Astăzi este despre tine”

Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani pe 18 octombrie, iar Lavinia Pîrva i-a transmis un mesaj emoționant. Iată ce postare copleșitoare a făcut soția artistului pe rețelele sociale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 14:32 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 16:14
Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani pe 18 octombrie, iar Lavinia Pîrva i-a transmis un mesaj emoționant | Antena 1 & Instagram

A fost sărbătoare în familia lui Ștefan Bănică. Artistul a împlinit 58 de ani sâmbătă, 18 octombrie 2025. Pentru că are o activitate intensă în mediul online, soția acestuia a decis să-i facă o postare specială.

Lavinia Pîrva a publicat pe contul de Instagram un mesaj copleșitor pentru bărbatul care o face fericită în fiecare zi. Videoclipul în care apare alături de partenerul său a generat mai bine de 10 mii de like-uri și o mulțime de reacții.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Cei doi s-au căsătorit în anul 2017, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiat minunat.

Lavinia Pîrva, mesaj emoționant pentru Ștefan Bănică. Artistul a împlinit 58 de ani

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică sunt destul de discreți când vine vorba de viața personală. De altfel, aceștia preferă să își țină familia departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, însă nu uită să își țină la curent fanii cu ultimele noutăți.

De curând, superba brunetă a anunțat pe toată lumea că soțul ei își sărbătorește ziua de naștere. Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani pe 18 octombrie, iar mesajele prietenilor virtuali nu au întârziat să apară.

Mai mult, mesajul transmis de soția acestuia nu a trecut neobservat. Se pare că Lavinia Pîrva nu a avut nicio problemă să își exprime sentimentele față de Ștefan Bănică în fața oamenilor din mediul online.

„Astăzi este despre tine… Omul care aduce bucurie în viața mea ca soț, tată și prieten,
și care încântă inimile oamenilor prin arta sa. Cel care m-a învățat să iubesc, să cresc și să simt viața în toate culorile ei. La mulți ani, iubitul meu! ❤️ Te iubesc”, a scris ea în dreptul unui videoclip.

„La mulți ani Ștefan Banică! Să ne trăiești!”, „Iubirea nu are granițe!”, „La mulți ani minunați!” sau „La mulți ani! Sunteți frumoși”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva se mândresc cu o familie minunată. Cât de mult a crescut fiul lor

Ștefan Bănică este un tată împlinit și fericit. Artistul are trei copii minunați, un băiat din relația cu Camelia Constantinescu, o fată din căsnicia cu Andreea Marin și un băiat cu actuala soție, Lavinia Pîrva.

Deși se află adesea la concerte sau pe platourile de filmare, Ștefan Bănică nu uită să petreacă timp alături de cele mai dragi persoane. Acesta are o relație specială cu cei trei copii ai săi, în mod special cu Alexandru, mezinul familiei.

La vârsta de șase ani, micuțul reușește să cucerească prietenii virtuali cu fiecare apariție. Artistul și Lavinia Pîrva publică destul rar imagini cu fiul lor în diferite ipostaze, fără să-i arate chipul.

