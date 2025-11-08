Oana Moșneagu, fotografia adorabilă din copilărie care a atras atenția fanilor ei. Cum arăta când a urcat prima oară pe scenă

Oana Moșneagu, frumoasa actriță din Lia – Soția soțului meu și Adela, a postat recent pe rețelele de socializare un video în care a împărtășit cu fanii ei mai multe imagini din copilărie.

Frumoasa actriță le-a arătat recent fanilor de pe rețelele de socializare mai multe imagini cu ea din copilărie. | Instagram

Oana Moșneagu, soția actorului Vlad Gherman, face parte din generația nouă de actori, fiind o fire extrem de talentată, ambițioasă și dedicată atunci când vine vorba despre personajele pe care le interpretează.

Oana Moșneagu, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani

Frumoasa actriță și-a amintit recent cu mare drag care a fost primul moment din viața ei când a luat contact cu scena. Oana a povestit într-un video pentru o campanie de influencing că prima oară când a simțit emoțiile scenei și când și-a dat seama care avea să fie cariera ei a fost atunci când a spus primele poezii la serbare la grădiniță.

Pe atunci extrem de timidă, Oana a învățat cum să recite și cum să intre în pielea unui personaj. De atunci dragostea ei pentru actorie a crescut. Oana cea de azi îi mulțumește Oanei din copilărie că a avut curajul de a fi ea, de a fi puternică și de a învăța să își facă loc în lumea artei.

Oana Moșneagu a vorbit cu emoție despre perioada copilăriei și adolescenței când a prins aripi și a înțeles că e nevoie de multă muncă pentru a ajunge actrița care este astăzi.

Ea a avut mereu încredere în visul ei, iar asta a făcut-o să se mobilizeze și mai tare în clipele în care a dat de greu după admiterea la Facultatea de Teatru în cadrul UNATC.

Astăzi, actrița se bucură de un succes enorm, fiind îndrăgită de mulți spectatori și telespectaori. Cu o performanță lăudabilă atât pe scena teatrului, cât și pe platourile de filmare, Oana a reușit să impresioneze publicul prin carisma, naturalețea și energia pe care o oferă personajelor pe care le interpretează.

Oana a mai explicat că susținerea celor dragi a ajutat-o cel mai mult în momentele dificile, în clipele în care siguranța de sine scârțâia. Atunci, faptul că a primit validări și încurajări de la familie și prieteni a ajutat-o să se ambiționeze să devină actrița care este astăzi.

În curând, Oana Moșneagu le pregătește o surpriză fanilor ei pentru că urmeze să se lanseze la începutul anului viitorul pelicula „În pielea mea”, film în care joacă și soțul ei, Vlad Gherman.

În viața de zi cu zi, Oana și Vlad formează unul dintre cele mai solide cupluri, trăind o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 4 ani.

