Antena Căutare
Home News Inedit Are 93 de ani, dar arată demențial în costum de baie! Cum a pozat diva la vila ei din Saint-Tropez

Are 93 de ani, dar arată demențial în costum de baie! Cum a pozat diva la vila ei din Saint-Tropez

Joan Collins are 93 de ani, dar vârsta nu o oprește să se simtă incredibil în corpul ei. Iată cât de bine arată în costum de baie!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 08:41 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 09:05
Galerie
Are 93 de ani, dar arată demențial în costum de baie! Cum a pozat diva la vila ei din Saint-Tropez | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

De-a lungul carierei sale, actrița și autoarea a vorbit despre regimul care a ajutat-o să își mențină aspectul fizic și a explicat că nu are nicio legătură cu intervențiile estetice. Iată cum arată în costum de baie!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții

Cum arată Joan Collins în costum de baie la 93 de ani

Articolul continuă după reclamă

Joan Collins și-a etalat silueta mereu tânără într-un costum de baie alb, în timp ce se relaxa pe șezlong, lângă piscină.

Diva a mărturisit că, pe măsură ce a îmbătrânit, a învățat că o modalitate de a-și menține silueta este „să mănânce mai puțin”. Vedeta a mai spus că speră să trăiască până la 100 de ani cu un stil de viață sănătos. A recunoscut că face o cură rapidă de „broccoli și ouă fierte” atunci când are nevoie să slăbească câteva kilograme, potrivit unei surse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Într-un interviu acordat publicației The Express, citat de sursa menționată mai sus, Joan Collins a dezvăluit că nu a apelat niciodată la bisturiu.

„Fără cuțite. Am făcut Botox o dată, acum ani de zile. L-am urât. Sunt actriță, trebuie să am expresie”, a dezvăluit ea, adăugând: „La 50 de ani, ai nevoie de jumătate din mâncarea pe care o mâncai la 25. Din nou, jumătate din ea la 75. Eu voi trăi până la 100 de ani și îți spun: ai grijă de pielea ta. Nu ieși niciodată din casă fără machiaj. Nu ține dietă, mănâncă doar mai puțin. Nu bea niciodată apă de la robinet. Dacă trebuie să slăbești câteva kilograme ca să încapi în ceva, mănâncă ouă fierte și broccoli timp de trei zile”.

„Regimul meu de exerciții s-a schimbat mult de-a lungul anilor. Am fost foarte activă când eram tânără. De la 16 ani am mers la discoteci, săli de dans și cluburi de noapte și am dansat toată noaptea ore întregi”, a mai declarat ea, citată de sursa menționată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Joan Collins a făcut multe antrenamente la sală și Pilates, dar a recunoscut că, pe măsură ce îmbătrânești, „nu mai poți pune atâta stres pe corpul tău”. De fapt, în ultimii ani, a trebuit să își reducă mișcarea, din cauza unui nerv blocat, ceea ce a dus la incapacitatea ei de a funcționa timp de două luni, mai notează sursa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Actrița a precizat că fizioterapia este o parte esențială din rutina sa zilnică.

+13
Mai multe fotografii

Citește și: Monica Bîrlădeanu a făcut furori în costum de baie la 47 de ani. Imagini de vis cu actrița și Valeriu Gheorghiță în vacanță

Semnele neobișnuite lăsate în urmă de o civilizație misterioasă au fost descoperite. Cum au rămas ascunse mii de ani...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Fosta soţie a lui Ilie Năstase s-a lansat într-o afacere neașteptată şi a dat lovitură dupa lovitură Fosta soţie a lui Ilie Năstase s-a lansat într-o afacere neașteptată şi a dat lovitură dupa lovitură
Observatornews.ro Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Antena 3 O insulă privată din Delta Dunării se vinde iar prețul tocmai s-a prăbușit. Are locuri de cazare, restaurant și piscină O insulă privată din Delta Dunării se vinde iar prețul tocmai s-a prăbușit. Are locuri de cazare, restaurant și piscină
SpyNews Laura Cosoi a născut! Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars este în culmea fericirii Laura Cosoi a născut! Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars este în culmea fericirii
Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
Semnele neobișnuite lăsate în urmă de o civilizație misterioasă au fost descoperite. Cum au rămas ascunse mii de ani
Semnele neobișnuite lăsate în urmă de o civilizație misterioasă au fost descoperite. Cum au rămas ascunse mii...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Atacul nuclear de la Hiroshima ar fi creat o substanță complet nouă. Descoperirea care a uimit experții
Atacul nuclear de la Hiroshima ar fi creat o substanță complet nouă. Descoperirea care a uimit experții
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el mai tânăr
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Negocierile subterane între Ilie Bolojan și George Simion, devoalate public. Acestea și-au produs efectele: Guvernul demis acum 87 de zile se află încă la putere
Negocierile subterane între Ilie Bolojan și George Simion, devoalate public. Acestea și-au produs efectele:... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia Redactia.ro
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x