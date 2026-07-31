Joan Collins are 93 de ani, dar vârsta nu o oprește să se simtă incredibil în corpul ei. Iată cât de bine arată în costum de baie!

Are 93 de ani, dar arată demențial în costum de baie! Cum a pozat diva la vila ei din Saint-Tropez | Profimedia

De-a lungul carierei sale, actrița și autoarea a vorbit despre regimul care a ajutat-o să își mențină aspectul fizic și a explicat că nu are nicio legătură cu intervențiile estetice. Iată cum arată în costum de baie!

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Cum arată Joan Collins în costum de baie la 93 de ani

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Joan Collins și-a etalat silueta mereu tânără într-un costum de baie alb, în timp ce se relaxa pe șezlong, lângă piscină.

Diva a mărturisit că, pe măsură ce a îmbătrânit, a învățat că o modalitate de a-și menține silueta este „să mănânce mai puțin”. Vedeta a mai spus că speră să trăiască până la 100 de ani cu un stil de viață sănătos. A recunoscut că face o cură rapidă de „broccoli și ouă fierte” atunci când are nevoie să slăbească câteva kilograme, potrivit unei surse.

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Într-un interviu acordat publicației The Express, citat de sursa menționată mai sus, Joan Collins a dezvăluit că nu a apelat niciodată la bisturiu.

„Fără cuțite. Am făcut Botox o dată, acum ani de zile. L-am urât. Sunt actriță, trebuie să am expresie”, a dezvăluit ea, adăugând: „La 50 de ani, ai nevoie de jumătate din mâncarea pe care o mâncai la 25. Din nou, jumătate din ea la 75. Eu voi trăi până la 100 de ani și îți spun: ai grijă de pielea ta. Nu ieși niciodată din casă fără machiaj. Nu ține dietă, mănâncă doar mai puțin. Nu bea niciodată apă de la robinet. Dacă trebuie să slăbești câteva kilograme ca să încapi în ceva, mănâncă ouă fierte și broccoli timp de trei zile”.

„Regimul meu de exerciții s-a schimbat mult de-a lungul anilor. Am fost foarte activă când eram tânără. De la 16 ani am mers la discoteci, săli de dans și cluburi de noapte și am dansat toată noaptea ore întregi”, a mai declarat ea, citată de sursa menționată mai sus.

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Joan Collins a făcut multe antrenamente la sală și Pilates, dar a recunoscut că, pe măsură ce îmbătrânești, „nu mai poți pune atâta stres pe corpul tău”. De fapt, în ultimii ani, a trebuit să își reducă mișcarea, din cauza unui nerv blocat, ceea ce a dus la incapacitatea ei de a funcționa timp de două luni, mai notează sursa.

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Actrița a precizat că fizioterapia este o parte esențială din rutina sa zilnică.

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