Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată

Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată

Mara Bănică s-a mutat dintr-un penthouse modern, cu pereți de sticlă, într-un apartament deosebit din centrul Capitalei, aflat într-o casă boierească.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 16:00 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 13:05
Jurnalista are o colecție impresionantă de obiecte de artă

Locuința are un aer aparte, plin de farmec, și se potrivește atât vieții de familie, cât și pasiunii ei pentru obiecte vintage.

Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică

Locuința Marei Bănică se întinde pe tot etajul și păstrează farmecul arhitecturii originale. Detaliile de epocă se împletesc cu amintirile de familie, transformând apartamentul într-un spațiu intim și primitor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

„Este, de fapt, un apartament într-o casă boierească pe care l-am luat de la zero, în centrul Bucureștiului. Am un etaj întreg aici, cinci camere la etajul casei. Casa e șantier acum. Până la acest moment, doar în amenajare am băgat 53.000 de euro. Ușile din stejar masiv au costat vreo 13.000 de euro, parchetul 10.000 de euro, marmura vreo 3.000 de euro.

Prin urmare, cu banii de la Pro TV (de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! - n.r.) eventual amenajam doar o cameră și jumătate. Termopanele au fost 9.000 de euro, încălzirea în pardoseală vreo 11.000 și, gata, ăștia-s banii de la Pro! Casa fiind boierească, am vrut să păstrez patina timpului, am folosit numai lemn masiv. Așa îmi plac mie casele, boierești!”, a povestit Mara pentru Click.ro.

Mara Bănică: „Fiecare tablou are o poveste sentimentală”

Jurnalista are o colecție de obiecte de artă, unele moștenite, altele găsite prin târguri de antichități. Bibliotecile masive și tablourile din perioada interbelică dezvăluie pasiunea ei pentru frumos și pentru poveștile ascunse în fiecare piesă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Fiecare tablou are o poveste sentimentală. De exemplu, acesta de deasupra șemineului l-am păstrat cu rama cu care a fost cumpărat și așa cum l-am primit. Tatăl meu mi l-a făcut cadou de Crăciun. Și-a strâns, săracul, bani din pensie… cred că a dat în jur de 2.000 de lei pe el; e un pictor interbelic”, a declarat ea, în urmă cu ceva timp, la „Xtra Night Show”.

Vedeta iubește să colinde piețele de vechituri din diferite colțuri ale lumii, în căutarea de mici comori: „În toate țările în care merg, mă duc la târgurile de vechituri pentru a cumpăra bronzuri, tablouri aparent fără valoare. Dar sunt foarte frumoase. Oglinda este luată de la comunitatea evreiască și este recondiționată de tata. Valoarea sentimentală este mult mai mare”.

Citește și: Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei

Ce planuri de viitor are Mara Bănică

Mara Bănică are grijă ca și cei doi copii ai săi, Dima și Donca, să se simtă în largul lor. Dormitorul matrimonial este amenajat în nuanțe calde, iar camerele celor mici sunt adaptate vârstei lor, pentru a le oferi un spațiu sigur și plăcut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În paralel, vedeta lucrează la propriul său spațiu de relaxare: „Eu am vândut casa părintească și am cumpărat un teren mare în afara Bucureștiului. O să facem acolo o casă de vacanță sau de bătrânețe. Ne apucăm la anul. Deocamdată, finalizăm apartamentul de aici din oraș pentru că școala copilului e în centru. Total ca investiții, cele două case cred că o să ne ducă undeva la jumătate de milion de euro. Fac zestre la copii!”.

Mara Bănică, jurnalistă și prezentatoare TV, este cunoscută pentru intervențiile ei directe și uneori controversate în emisiunile la care a participat. De-a lungul carierei, a lucrat atât în presa scrisă, cât și în televiziune.

Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”... Cu ce se ocupă Oana Ioniță, fosta „Bebelușă”, după ce a renunțat la televiziune și a trecut printr-un divorț dureros...
Înapoi la Homepage
AS.ro Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos! Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos!
Observatornews.ro Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut înapoi banii, dar el a refuzat și a demisionat Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut înapoi banii, dar el a refuzat și a demisionat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge...
Sean Diddy Combs a fost condamnat la 4 ani de închisoare. A fost emis verdictul oficial
Sean Diddy Combs a fost condamnat la 4 ani de închisoare. A fost emis verdictul oficial Catine.ro
Oana Moșneagu se confruntă cu o problemă de sănătate care afectează mii de români. Actrița le-a spus internauților prin ce trece
Oana Moșneagu se confruntă cu o problemă de sănătate care afectează mii de români. Actrița le-a spus...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre oficiale
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent HelloTaste.ro
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 5 octombrie 2025. Berbecii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 octombrie 2025. Berbecii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai Kudika
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025 Playtech
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă Redactia.ro
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România
Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România Gandul
Ce s-a ales de Cristian Daminuță. IREAL unde s-a angajat după ce s-a retras din fotbal
Ce s-a ales de Cristian Daminuță. IREAL unde s-a angajat după ce s-a retras din fotbal CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x