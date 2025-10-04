Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată

Mara Bănică s-a mutat dintr-un penthouse modern, cu pereți de sticlă, într-un apartament deosebit din centrul Capitalei, aflat într-o casă boierească.

Locuința are un aer aparte, plin de farmec, și se potrivește atât vieții de familie, cât și pasiunii ei pentru obiecte vintage.

Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică

Locuința Marei Bănică se întinde pe tot etajul și păstrează farmecul arhitecturii originale. Detaliile de epocă se împletesc cu amintirile de familie, transformând apartamentul într-un spațiu intim și primitor.

„Este, de fapt, un apartament într-o casă boierească pe care l-am luat de la zero, în centrul Bucureștiului. Am un etaj întreg aici, cinci camere la etajul casei. Casa e șantier acum. Până la acest moment, doar în amenajare am băgat 53.000 de euro. Ușile din stejar masiv au costat vreo 13.000 de euro, parchetul 10.000 de euro, marmura vreo 3.000 de euro.

Prin urmare, cu banii de la Pro TV (de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! - n.r.) eventual amenajam doar o cameră și jumătate. Termopanele au fost 9.000 de euro, încălzirea în pardoseală vreo 11.000 și, gata, ăștia-s banii de la Pro! Casa fiind boierească, am vrut să păstrez patina timpului, am folosit numai lemn masiv. Așa îmi plac mie casele, boierești!”, a povestit Mara pentru Click.ro.

Mara Bănică: „Fiecare tablou are o poveste sentimentală”

Jurnalista are o colecție de obiecte de artă, unele moștenite, altele găsite prin târguri de antichități. Bibliotecile masive și tablourile din perioada interbelică dezvăluie pasiunea ei pentru frumos și pentru poveștile ascunse în fiecare piesă.

„Fiecare tablou are o poveste sentimentală. De exemplu, acesta de deasupra șemineului l-am păstrat cu rama cu care a fost cumpărat și așa cum l-am primit. Tatăl meu mi l-a făcut cadou de Crăciun. Și-a strâns, săracul, bani din pensie… cred că a dat în jur de 2.000 de lei pe el; e un pictor interbelic”, a declarat ea, în urmă cu ceva timp, la „Xtra Night Show”.

Vedeta iubește să colinde piețele de vechituri din diferite colțuri ale lumii, în căutarea de mici comori: „În toate țările în care merg, mă duc la târgurile de vechituri pentru a cumpăra bronzuri, tablouri aparent fără valoare. Dar sunt foarte frumoase. Oglinda este luată de la comunitatea evreiască și este recondiționată de tata. Valoarea sentimentală este mult mai mare”.

Ce planuri de viitor are Mara Bănică

Mara Bănică are grijă ca și cei doi copii ai săi, Dima și Donca, să se simtă în largul lor. Dormitorul matrimonial este amenajat în nuanțe calde, iar camerele celor mici sunt adaptate vârstei lor, pentru a le oferi un spațiu sigur și plăcut.

În paralel, vedeta lucrează la propriul său spațiu de relaxare: „Eu am vândut casa părintească și am cumpărat un teren mare în afara Bucureștiului. O să facem acolo o casă de vacanță sau de bătrânețe. Ne apucăm la anul. Deocamdată, finalizăm apartamentul de aici din oraș pentru că școala copilului e în centru. Total ca investiții, cele două case cred că o să ne ducă undeva la jumătate de milion de euro. Fac zestre la copii!”.

Mara Bănică, jurnalistă și prezentatoare TV, este cunoscută pentru intervențiile ei directe și uneori controversate în emisiunile la care a participat. De-a lungul carierei, a lucrat atât în presa scrisă, cât și în televiziune.