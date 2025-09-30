Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei

Antena Căutare
Mara Bănică a făcut lumină în cazul morții Ioanei Popescu. Iată ce detalii au ieșit la iveală despre deces și unde pot aduce un omagiu cei care o îndrăgesc.

Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 12:01 | Actualizat Marti, 30 Septembrie 2025, 12:59
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu

Moartea fulgerătoare a Ioanei Popescu a cutremurat întreaga Românie, mai ales că s-a aflat la o săptămână distanță după ce a avut loc decesul în cadrul Spitalului Sfântul Ioan din București.

Fosta jurnalistă a fost diagnosticată cu o serie de complicații grave care au fost provocate de mai multe afecțiuni medicale de care suferea de o bună perioadă de timp, printre care s-au regăsit: varice esofagiene, hepatita C, ulcer gastric, dar și probleme cardiace manifestate prin palpitații.

Cei care au îndrăgit-o de-a lungul timpului au rămas cu adevărat consternați cu privire la moartea ei, deoarece timp de aproape o săptămână nimeni nu și-a dat seama că ea nu mai este, fiind implicată chiar într-o relație de cuplu care prespune o comunicare constantă.

Citește și: Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani! Care este adevărata cauză a morții fulgerătoare

Iată ce detalii noi au ieșit cu privire la moartea ei și când va fi condusă pe ultimul drum.

Mara Bănică este cea care a reușit în cele din urmă să facă lumină în cazul Ioanei Popescu după ce au apărut mai multe zvonuri cu privire la înscenarea morții ei. Concurenta de la Asia Express s-a implicat în acest caz și a sunat la spital pentru a primi confirmarea decesului, iar acum a venit în spațiul public și cu informații cu privire la înmormântarea sa.

Deși iubitul ei a fost cel care a anunțat că Ioana Popescu s-a stins din viață cu doar câteva zile înainte de a o cere în căsătorie, tot acesta a lansat în online o teorie cu privire la faptul că aceasta nu ar fi murit și că ar fi putut să însceneze totul. Cu toate acestea, vestea tristă că ea a decedat a fost confirmată, iar speranțele celor care și-au dorit să nu fie adevărat s-au năruit în momentul în care reprezentanții spitalului la care a fost internată au făcut publice aceste informații.

Mara Bănică a dezvăluit că astăzi, 30 septembrie, cei care vor să îi aducă un omagiu pot veni la capela cimitirului Berceni 2, acolo unde sicriul a fost depus începând cu ora 11.

Citește și: Delia vrea să se opereze. De ce are nevoie de intervenția medicilor: „Nu e o noutate”

„Am depus-o pe Ioana la cimitirul Berceni 2 puțin mai devreme. Eu sunt acum aici. Stâlpii se vor citi la ora 12:30 - 13:00 astăzi, iar înmormântarea va avea loc mâine, la ora 12:00” a spus aceasta în mediul online, vizibil afectată de experiența prin care trece.

Tot Mara Bănică a dezvăluit că înmormântarea nu va fi făcută de stat.

„S-a rezolvat în principiu cam tot legat de înmormântarea Ioanei. O să o scoatem din spital, o s-o ducem la un cimitir din București. Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare, adică transport, sicriu, coliva, colacii, prescuri, tot ce se face. Miercuri cred că vom reuși să o înmormântăm” a declarat aceasta în urmă cu o zi.

Ioana Popescu a murit
Citește și: Elena Udrea, apariție de senzație cu o geantă de lux care face valuri pe internet. Cât costă accesoriul exotic și ce brand este

Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
