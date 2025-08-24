Antena Căutare
Imane Khelif, transformare spectaculoasă. Campioana olimpică la box și-a schimbat complet lookul. Cum a fost surprinsă

La scurt timp după ce a vorbit despre o etapă „dificilă” din cariera sa, campioana olimpică la box Imane Khelif s-a afișat cu un nou look.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 22:15 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 13:50
Khelif nu a revenit încă în ring de la câștigarea aurului olimpic | Getty Images

Khelif a fost una dintre cele două boxere aflate în centrul unui scandal privind eligibilitatea de gen la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Imane Khelif, transformare spectaculoasă

Sportiva din Algeria a fost declarată eligibilă să participe la Olimpiadă, în ciuda faptului că Asociația Internațională de Box o descalificase anterior, alături de taiwaneza Lin Yu-ting, de la Campionatele Mondiale din 2023.

Fostul organism de conducere al acestui sport a susținut că Khelif și Lin nu au trecut testele de eligibilitate de gen, ceea ce a dus la descalificarea lor.

Ambele sportive aveau să câștige, în cele din urmă, medalii de aur la probele feminine de box de la Paris 2024, în timp ce conducerea olimpică a fost aspru criticată pe fondul scandalului.

După Jocurile Olimpice, noul for internațional, World Boxing, a anunțat că pugiliștii vor fi obligați să treacă teste de verificare a sexului pentru a putea concura.

Khelif a sărit peste evenimentul revenirii sale, în săptămânile de după anunț. Așa-numitul test medical din 2023, care ar fi susținut că sportiva este „bărbat din punct de vedere biologic”, a fost făcut public în iunie, stârnind apeluri ca boxerei să i se retragă medalia de aur olimpică.

Un raport privind testul medical pe care 3 Wire Sports susține că l-a consultat afirma că „analiza cromozomială indică un cariotip masculin” – o pereche de cromozomi XY.

Marți, Khelif și-a prezentat cea mai recentă transformare, fiind surprinsă alături de prezentatoarea TV și realizatoarea de podcast Nassima Djaffar Bey.

Djaffar Bey a publicat pe Instagram o fotografie alături de Khelif, care apărea machiată și cu părul lăsat pe spate, însoțită de descrierea: „Întotdeauna o plăcere”.

Sportiva a recunoscut că trece printr-o „perioadă dificilă”

Săptămâna trecută, Khelif a recunoscut că trece printr-o „perioadă dificilă”, într-o postare enigmatică pe Instagram, publicată la un an după ce a câștigat medalia olimpică de aur.

„A fost un moment de neuitat, un moment în care lacrimile mele s-au amestecat cu uimirea mândriei, un moment în care drapelul țării mele s-a înălțat, iar eu mi-am ținut capul sus cu forța unei boxere și inima unui om”, a scris Khelif, conform Daily Mail.

„Astăzi, la aniversarea acelui triumf, trec printr-o perioadă dificilă, plină de provocări, tăcere și așteptare…”, a continuat ea, fără să ofere detalii.

„Dar, în ciuda tuturor lucrurilor, spiritul care a luptat pentru aur încă bate în mine. Încă mai cred că fiecare cădere pregătește o ridicare mai puternică și că fiecare întârziere ascunde o probă a credinței și a voinței.

Adevărata forță nu stă doar în victorie, ci și în perseverența împotriva tuturor obstacolelor. Eu sunt Imane Khelif – campioană ieri, puternică astăzi și hotărâtă să revin mâine.

Mulțumesc tuturor celor care încă mai cred în mine… Și mie însămi, mulțumesc pentru că nu am renunțat niciodată”, a încheiat sportiva.

Khelif nu a revenit încă în ring de la câștigarea aurului olimpic, sportiva din Algeria ratând evenimentul de revenire propus la Eindhoven Box Cup, la doar câteva zile după introducerea testelor de verificare a sexului.

Noua politică a World Boxing cere ca toți sportivii de peste 18 ani să fie supuși unui test genetic PCR (reacția în lanț a polimerazei) pentru a le fi stabilit sexul la naștere și eligibilitatea de a concura.

Imane Khelif îmbrăcată într-o cămașă galben muștar, cu cercei de aur
Imane Khelif îmbrăcată într-un costum de sport roșu, cu mănuși de box și cască de protecție
Imane Khelif îmbrăcată într-o jachetă albă cu verde, cu o medalie de aur în mână

În timpul scandalului de vara trecută, tatăl lui Khelif a prezentat, în timpul Jocurilor Olimpice, un presupus certificat de naștere care o înregistra pe sportivă ca fiind de sex feminin.

