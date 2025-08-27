Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Monica Anghel a apărut cu un ochi bandajat pe rețelele sociale. Prin ce intervenție chirurgicală a trecut

Monica Anghel a apărut cu un ochi bandajat pe rețelele sociale. Prin ce intervenție chirurgicală a trecut

Monica Anghel a trecut printr-o intervenție chirurgicală la ochi și și-a îngrijorat fanii când a apărut bandajată pe rețelele sociale. Ce a dezvăluit îndrăgita artistă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 11:04 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 11:33
Galerie
Monica Anghel a trecut printr-o intervenție chirurgicală la ochi și și-a îngrijorat fanii când a apărut bandajată pe rețelele sociale | Antena Stars

Monica Anghel a stârnit îngrijorarea fanilor săi după ce a apărut cu un ochi bandajat, pe rețelele sociale. Artista a explicat într-o postare că în ciuda înfățișării este extrem de bucuroasă că a reușit, în sfârșit, să facă această intervenție.

Prin ce intervenție chirurgicală a trecut Monica Anghel: „Am luat cea mai bună decizie”

Potrivit declarațiilor sale din mediul online, Monica Anghel a trecut printr-o operație la nivelul ochiului stâng. Aceasta a suferit un implat de cristalin.

Deși este încă la început după intervenție, vedeta se declară extrem de încântată că în sfârșit a făcut această operație. Mai mult decât atât, ea și-a informat urmăritorii că săptămâna următoare va fi supusă unui nou implat, la ochiul drept.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce sumă de bani trebuie să scoți din buzunar pentru a te caza o noapte la pensiunea Monicăi Anghel. Cât costă acum, de Sărbători

De asemenea, ea a ținut să îi mulțumească doctorului și întregii echipe care s-a ocupat de ea în timpul operației, cât și după..

„Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat Domnul Doctor alături de echipa dânsului, o echipă FANTASTICĂ. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng saptamâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văăăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a fost mesajul transmis de vedetă.

Fanii ei au reacționat imediat și au compleșit-o cu urări de bine. „Recuperare ușoară, si sa ne faci dupa cu ochiu'... cum numai tu știi s-o faci” / „Ce tareeeee !!!! Bravooo!!! Sănătate muuultăăăă!!!” / „Doamne ajută! Și eu am făcut asta acum 3 săptămâni”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-a primit în secțiunea de comentarii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Operația de implant de cristalin artificial este o intervenție oftalmologică prin care cristalinul natural al ochiului, șentila transparentă din interiorul ochiului, responsabilă cu focalizarea imaginilor, este înlocuit cu un cristalin artificial.

Aceasta se face, cel mai frecvent, atunci când cristalinul natural devine opac, afecțiune numită cataractă. În unele situații, intervenția se realizează și pentru corectarea unor vicii mari de refracție precum miopie, hipermetropie sau prezbiopie, se artă pe site-urile de specialitate.

Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme

Deși a recăpătat sănătatea în urma unei probleme medicale care a obligat-o să renunțe la kilogramele în plus, Monica Anghel recunoaște că încă primește mesaje critice din partea unor oameni care o preferau pe cea „de dinainte”.

„Sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine”, a declarat Monica Anghel pentru viva.ro.

Citește și: Cum se menține Monica Anghel în formă, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce sacrificii face acum de dragul siluetei

colaj foto monica anghel
+8
Mai multe fotografii

Astăzi, artista își trăiește viața cu încredere, alegând să se concentreze pe sănătate și pe binele ei, indiferent de opiniile celor din jur.

Taylor Swift și iubitul ei, Travis Kelce, s-au logodit. Cum arată inelul de logodnă și cum au făcut marele anunț... Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere...
Înapoi la Homepage
AS.ro Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: &#8220;Uitați-vă numai la ea!&#8221;
Observatornews.ro ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, probleme în dormitor: Mi-e greu!
Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, probleme în dormitor: Mi-e greu! Marti, 26.08.2025, 21:55
Super Neatza, 27 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Racii pot avea discuții tensionate în familie Super Neatza, 27 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Racii pot avea discuții tensionate în familie Miercuri, 27.08.2025, 08:26 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Ce cred vedetele despre bărbații care își întorc privirea către alte femei în timp ce sunt cu partenera Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Ce cred vedetele despre bărbații care își întorc privirea către alte femei în timp ce sunt cu partenera Marti, 26.08.2025, 18:15 Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Bunica Virginia a izbucnit în lacrimi după divergențele avute cu Gabriela! Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Bunica Virginia a izbucnit în lacrimi după divergențele avute cu Gabriela! Marti, 26.08.2025, 15:58
Mai multe
Citește și
Monica Pop, pentru a șaptea oară pe masa de operație. O nouă cumpănă pentru medicul oftalmolog în lupta cu cancerul
Monica Pop, pentru a șaptea oară pe masa de operație. O nouă cumpănă pentru medicul oftalmolog în lupta cu...
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani Catine.ro
O nouă despărțire în showbiz. Și-au spus adio după 18 ani de relație și doi copii
O nouă despărțire în showbiz. Și-au spus adio după 18 ani de relație și doi copii
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile”
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile” Libertatea.ro
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii normali, clasa de mijloc, cei cu joburi bine plătite sau cu afaceri”
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut... Elle
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula Iubirii | FOTO
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula... Spynews.ro
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli Jurnalul
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele Kudika
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul.... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
ASF, ANRE și ANCOM avertizează
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă impresionează ideea de erou al neamului românesc”
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă... Gandul
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost fotografiată pe un iaht
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x