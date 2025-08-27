Monica Anghel a apărut cu un ochi bandajat pe rețelele sociale. Prin ce intervenție chirurgicală a trecut

Monica Anghel a trecut printr-o intervenție chirurgicală la ochi și și-a îngrijorat fanii când a apărut bandajată pe rețelele sociale. Ce a dezvăluit îndrăgita artistă.

Monica Anghel a stârnit îngrijorarea fanilor săi după ce a apărut cu un ochi bandajat, pe rețelele sociale. Artista a explicat într-o postare că în ciuda înfățișării este extrem de bucuroasă că a reușit, în sfârșit, să facă această intervenție.

Prin ce intervenție chirurgicală a trecut Monica Anghel: „Am luat cea mai bună decizie”

Potrivit declarațiilor sale din mediul online, Monica Anghel a trecut printr-o operație la nivelul ochiului stâng. Aceasta a suferit un implat de cristalin.

Deși este încă la început după intervenție, vedeta se declară extrem de încântată că în sfârșit a făcut această operație. Mai mult decât atât, ea și-a informat urmăritorii că săptămâna următoare va fi supusă unui nou implat, la ochiul drept.

De asemenea, ea a ținut să îi mulțumească doctorului și întregii echipe care s-a ocupat de ea în timpul operației, cât și după..

„Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat Domnul Doctor alături de echipa dânsului, o echipă FANTASTICĂ. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng saptamâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văăăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a fost mesajul transmis de vedetă.

Fanii ei au reacționat imediat și au compleșit-o cu urări de bine. „Recuperare ușoară, si sa ne faci dupa cu ochiu'... cum numai tu știi s-o faci” / „Ce tareeeee !!!! Bravooo!!! Sănătate muuultăăăă!!!” / „Doamne ajută! Și eu am făcut asta acum 3 săptămâni”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-a primit în secțiunea de comentarii.

Operația de implant de cristalin artificial este o intervenție oftalmologică prin care cristalinul natural al ochiului, șentila transparentă din interiorul ochiului, responsabilă cu focalizarea imaginilor, este înlocuit cu un cristalin artificial.

Aceasta se face, cel mai frecvent, atunci când cristalinul natural devine opac, afecțiune numită cataractă. În unele situații, intervenția se realizează și pentru corectarea unor vicii mari de refracție precum miopie, hipermetropie sau prezbiopie, se artă pe site-urile de specialitate.

Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme

Deși a recăpătat sănătatea în urma unei probleme medicale care a obligat-o să renunțe la kilogramele în plus, Monica Anghel recunoaște că încă primește mesaje critice din partea unor oameni care o preferau pe cea „de dinainte”.

„Sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine”, a declarat Monica Anghel pentru viva.ro.

Astăzi, artista își trăiește viața cu încredere, alegând să se concentreze pe sănătate și pe binele ei, indiferent de opiniile celor din jur.