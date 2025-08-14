Monica Anghel, una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii românești, trece printr-o etapă total diferită a vieții sale, după ce a slăbit spectaculos 40 de kilograme.

Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista | Instagram

Artista, în vârstă de 54 de ani, a trecut printr-o transformare fizică impresionantă, însă schimbarea nu a venit doar cu beneficii și complimente.

Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista

Deși a recăpătat sănătatea în urma unei probleme medicale care a obligat-o să renunțe la kilogramele în plus, Monica Anghel recunoaște că încă primește mesaje critice din partea unor oameni care o preferau pe cea „de dinainte”.

Citește și: Ce sumă de bani trebuie să scoți din buzunar pentru a te caza o noapte la pensiunea Monicăi Anghel. Cât costă acum, de Sărbători

Articolul continuă după reclamă

„Sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine”, a declarat Monica Anghel pentru revista Viva.

În prezent, Monica Anghel nu doar că se menține în formă, dar și inspiră alte persoane, devenind instructoare de fitness. Ea a povestit că urmează de ani buni un program de alimentație bazat pe fasting, care îi aduce multă energie și echilibru, însă subliniază că fiecare trebuie să urmeze recomandările unui medic nutriționist.

Citește și: Monica Anghel, despre motivul real care a determinat-o să slăbească 40 de kilograme. Ce a dezvăluit despre sănătatea sa

„Eu țin acest fasting de niște ani și mă simt foarte, foarte bine. Nu recomand lucrul acesta nimănui, pentru că fiecare om trebuie să meargă la un medic nutriționist și să-i spună acel medic ce să facă. Doar că eu așa funcționez, cu două mese pe zi. Și 90% din timp am grijă la ce mănânc. Evident că mai sunt și perioade în care sunt foarte obosită și nu mai stau să mă gândesc la ce mănânc. De exemplu, nu-mi bat capul cu ce mănânc atunci când plec din București, când am concert. Și e OK. După aceea vin acasă și, chiar dacă pun un kilogram sau două în câteva zile, le dau la fel de repede jos, pentru că nu las să treacă nu știu cât timp”, a explicat Monica Anghel.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Astăzi, artista își trăiește viața cu încredere, alegând să se concentreze pe sănătate și pe binele ei, indiferent de opiniile celor din jur.