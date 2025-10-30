Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista

Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista

Monica Anghel, artista în vârstă de 54 ani, trece acum prin momente dificile după ce a fost internată în spital.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 11:11 | Actualizat Joi, 30 Octombrie 2025, 12:06
Galerie
În secțiunea de comentarii, fanii ei i-au transmis mesaje de încurajare și urări de sănătate. | Instagram & Antena 1

Monica Anghel, celebra cântăreață, a postat recent pe contul ei de Instagram o imagine de pe patul de spital, îngrijorându-i pe fanii ei.

În imagine, cântăreața apare întinsă pe patul de spital, palidă și nemachiată, uitându-se spre camera foto. Îmbrăcată în haine albastre, ca și când ar fi suferit o intervenție, Monica Anghel încearcă să zâmbească, semn că dorește să se mențină optimistă.

Monica Anghel, imagine ingrijorătoare de pe patul de spital

La descrierea noii sale fotografii, artista a scris „Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar dacă nu a detaliat despre ce probleme de sănătatea este vorba, cântăreața pare că are ceva serios, de vreme ce a avut nevoie de ajutorul medicilor și este acum internată în spital.

În secțiunea de comentarii, fanii ei i-au transmis mesaje de încurajare și urări de sănătate. Printre persoanele publice care au comentat la postarea ei se numără și Alina Sorescu, Adelina Pestrițu, Eliza Natanticu, Luminița Anghel și Raluca Bădulescu.

„@monikanghel multa multa sanatate , te iubesc , ador din toata inima mea , minunea mea si a noastra , alaturi de tine mereeeeeeu , Doamne ajuta”, „Sănătate! Esti puternica si stii asta ”, „Sănătate multă și recuperare rapidă” – acestea au fost doar câteva dintre mesajele susținătorilor ei.

Citește și: Monica Anghel a apărut cu un ochi bandajat pe rețelele sociale. Prin ce intervenție chirurgicală a trecut

Fanii așteaptă acum să afle detalii despre cele întâmplate cu artista și speră să îi țină la curent cu evoluția stării ei de sănătate. În urmă cu câteva zile, ea anunțase un concert la Sibiu, Christmas Gala Concert, care urmează să aibă loc pe 30 noiembrie, dar și un concert la Sala Palatului, pe 2 martie 2026.

După ce a reușit să slăbească 40 kilograme din cauza unei probleme medicale, Monica Anghel nu doar că se menține în formă, dar și inspiră alte persoane, devenind instructoare de fitness. Ea a povestit că urmează de ani buni un program de alimentație bazat pe fasting, care îi aduce multă energie și echilibru, însă subliniază că fiecare trebuie să urmeze recomandările unui medic nutriționist.

„Eu țin acest fasting de niște ani și mă simt foarte, foarte bine. Nu recomand lucrul acesta nimănui, pentru că fiecare om trebuie să meargă la un medic nutriționist și să-i spună acel medic ce să facă. Doar că eu așa funcționez, cu două mese pe zi. Și 90% din timp am grijă la ce mănânc. Evident că mai sunt și perioade în care sunt foarte obosită și nu mai stau să mă gândesc la ce mănânc. De exemplu, nu-mi bat capul cu ce mănânc atunci când plec din București, când am concert. Și e OK. După aceea vin acasă și, chiar dacă pun un kilogram sau două în câteva zile, le dau la fel de repede jos, pentru că nu las să treacă nu știu cât timp”, a explicat Monica Anghel.

colaj monica anghel
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Ce sumă de bani trebuie să scoți din buzunar pentru a te caza o noapte la pensiunea Monicăi Anghel. Cât costă acum, de Sărbători

Karmen a recunoscut că a apelat la ajutorul medicului plastician. Cum s-a dat de gol că și-a pus implant mamar... Cine este tânăra cu care s-a afișat actorul Michael Douglas pe covorul roșu. Soția sa a absentat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Observatornews.ro Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni
Un bărbat s-a pensionat la 32 de ani și explică metoda prin care a reușit asta. Acum trăiește viața la care a visat, în Thailanda Un bărbat s-a pensionat la 32 de ani și explică metoda prin care a reușit asta. Acum trăiește viața la care a visat, în Thailanda

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Imagini de senzație de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Cum arată artista în rochie de mireasă. Ce tort și meniu au avut
Imagini de senzație de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Cum arată artista în rochie de mireasă. Ce...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Bebeluș-surpriză în showbiz!Actorul iubit de o lume întreagă și soția sa cu 16 ani mai tânără au devenit părinți pentru prima dată
Bebeluș-surpriză în showbiz!Actorul iubit de o lume întreagă și soția sa cu 16 ani mai tânără au devenit...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x