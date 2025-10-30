Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista

Monica Anghel, artista în vârstă de 54 ani, trece acum prin momente dificile după ce a fost internată în spital.

Monica Anghel, celebra cântăreață, a postat recent pe contul ei de Instagram o imagine de pe patul de spital, îngrijorându-i pe fanii ei.

În imagine, cântăreața apare întinsă pe patul de spital, palidă și nemachiată, uitându-se spre camera foto. Îmbrăcată în haine albastre, ca și când ar fi suferit o intervenție, Monica Anghel încearcă să zâmbească, semn că dorește să se mențină optimistă.

Monica Anghel, imagine ingrijorătoare de pe patul de spital

La descrierea noii sale fotografii, artista a scris „Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar dacă nu a detaliat despre ce probleme de sănătatea este vorba, cântăreața pare că are ceva serios, de vreme ce a avut nevoie de ajutorul medicilor și este acum internată în spital.

În secțiunea de comentarii, fanii ei i-au transmis mesaje de încurajare și urări de sănătate. Printre persoanele publice care au comentat la postarea ei se numără și Alina Sorescu, Adelina Pestrițu, Eliza Natanticu, Luminița Anghel și Raluca Bădulescu.

„@monikanghel multa multa sanatate , te iubesc , ador din toata inima mea , minunea mea si a noastra , alaturi de tine mereeeeeeu , Doamne ajuta”, „Sănătate! Esti puternica si stii asta ”, „Sănătate multă și recuperare rapidă” – acestea au fost doar câteva dintre mesajele susținătorilor ei.

Citește și: Monica Anghel a apărut cu un ochi bandajat pe rețelele sociale. Prin ce intervenție chirurgicală a trecut

Fanii așteaptă acum să afle detalii despre cele întâmplate cu artista și speră să îi țină la curent cu evoluția stării ei de sănătate. În urmă cu câteva zile, ea anunțase un concert la Sibiu, Christmas Gala Concert, care urmează să aibă loc pe 30 noiembrie, dar și un concert la Sala Palatului, pe 2 martie 2026.

După ce a reușit să slăbească 40 kilograme din cauza unei probleme medicale, Monica Anghel nu doar că se menține în formă, dar și inspiră alte persoane, devenind instructoare de fitness. Ea a povestit că urmează de ani buni un program de alimentație bazat pe fasting, care îi aduce multă energie și echilibru, însă subliniază că fiecare trebuie să urmeze recomandările unui medic nutriționist.

„Eu țin acest fasting de niște ani și mă simt foarte, foarte bine. Nu recomand lucrul acesta nimănui, pentru că fiecare om trebuie să meargă la un medic nutriționist și să-i spună acel medic ce să facă. Doar că eu așa funcționez, cu două mese pe zi. Și 90% din timp am grijă la ce mănânc. Evident că mai sunt și perioade în care sunt foarte obosită și nu mai stau să mă gândesc la ce mănânc. De exemplu, nu-mi bat capul cu ce mănânc atunci când plec din București, când am concert. Și e OK. După aceea vin acasă și, chiar dacă pun un kilogram sau două în câteva zile, le dau la fel de repede jos, pentru că nu las să treacă nu știu cât timp”, a explicat Monica Anghel.

Citește și: Ce sumă de bani trebuie să scoți din buzunar pentru a te caza o noapte la pensiunea Monicăi Anghel. Cât costă acum, de Sărbători